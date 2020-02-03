Гаджеты
FerraXiaomi представила Redmi Note 9 Pro Max на замену Redmi Note 8
Фронтальная камера на 32 Мп, в свою очередь, расположилась в аккуратном вырезе в 6,67-дюймовом IPS-дисплее. Работает Redmi Note 9 Pro Max на базе процессора Qualcomm Snapdragon 720, оснащен от 6 до 8 ГБ оперативной памяти и от 64 до 128 ГБ памяти постоянной стандарта UFS 2.1.
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"В ближайшее время будет разработана типовая ведомственная программа цифровой трансформации, которая рассчитана на три года", - сказал премьер.
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В Забайкалье члены ОПГ получили сроки за 12 убийств
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Турецкие вооруженные силы уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» в Сирии.
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11 марта в Москве подтверждено еще шесть случаев заболевания коронавирусом.
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ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире
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