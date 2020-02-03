Гаджеты

FerraFerraXiaomi представила Redmi Note 9 Pro Max на замену Redmi Note 8

Фронтальная камера на 32 Мп, в свою очередь, расположилась в аккуратном вырезе в 6,67-дюймовом IPS-дисплее. Работает Redmi Note 9 Pro Max на базе процессора Qualcomm Snapdragon 720, оснащен от 6 до 8 ГБ оперативной памяти и от 64 до 128 ГБ памяти постоянной стандарта UFS 2.1.
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Xiaomi представила «бюджетного зверя» Redmi Note 9 Pro и назвала цену

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