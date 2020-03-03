Гаджеты

Live24Live24Xiaomi представила свой мощный игровой смартфон Black Shark 3

Компания Xiaomi представила свой самый мощный игровой смартфон Black Shark 3 Pro. «Сердцем» устройства стал процессор Snapdragon 865, телефон поддерживает 65-ваттную зарядку, а также тройную основную камеру на 64, 13 и 5 мегапикселей и «фронталку» на 20 мегапикселей.
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Xiaomi презентовала свой самый мощный смартфон

Телеканал 360°12:33

Xiaomi показала мощнейший «игрофон»

Вести.Ru13:16

Xiaomi представила самый мощный смартфон

Мой Брянск12:49

Xiaomi выпустила самый мощный смартфон по невысокой цене. Чем он хорош

Российская газета13:50

Xiaomi представила свой мощный игровой смартфон Black Shark 3

Live2412:02

Представлены игровые смартфоны Black Shark 3 и 3 Pro

Ридус10:58

Xiaomi представила самый мощный смартфон

Lenta.ru10:49
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Россию на Евровидении-2020 представит группа Little Big

Российская газета вчера в 14:05
Общество

В России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом

На сегодняшний день в России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, новых фактов инфицирования нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Lenta.ru 03:23
Общество

Прибывших в Москву с симптомами ОРВИ отправят в больницу в Коммунарке

Всех пациентов, у которых проявились признаки ОРВИ после возвращения из стран с «неблагоприятной эпидемиологической ситуацией», отправят в новую больницу в Коммунарке.
РБК 06:34
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Появилось объяснение поддельных подписей Родченкова

CAS уже потребовал от МОК объяснений, которые должны поступить судьям международного спортивного арбитража третьего марта.
Inva.tv 07:06
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Путин скорректировал пенсионную поправку в Конституцию

Президент Владимир Путин скорректировал положение о регулярной индексации пенсий россиян, следует из текста поправок в Конституцию ко второму чтению, копию которого РБК предоставила пресс-служба комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.
РБК вчера в 12:41
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Историку Соколову предъявили окончательное обвинение

РИА Новости 10:14
Экономика

Всемирный банк решил выделить средства на борьбу с коронавирусом

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта стало известно, что итальянские власти намерены выделить 3,6 млрд евро на борьбу с последствиями COVID-19.
REGNUM 18:20
Армия и оружие

Еще один турецкий военный погиб в Идлибе

Министерство обороны Турции сообщило, что в районе операции "Щит весны" в Идлибе в результате обстрела со стороны правительственной армии Сирии погиб один военнослужащий.
Московский Комсомолец 14:29
Футбол

Четвертьфиналы Кубка России по футболу пройдут сегодня

Сегодня Спартак и ЦСКА впервые сойдутся на четвертьфинальной стадии Кубка. Игра на открытие Арене начнется 19.30.
Эхо Москвы 16:04
Политика

Владимир Путин заявил, что Россия не собирается ни с кем воевать

В шестом выпуске интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» президент обсудил с журналистом Андреем Ванденко о гиперзвуковом ударном комплексе, военных расходах и численности военнослужащих — Владимир Путин ответил на вопрос, с кем собирается воевать Россия.
Дождь вчера в 03:46
Происшествия

В Москве уволят учительницу за включение кварцевой лампы при детях

В Москве из школы №1415 уволят учительницу первого класса, которая на перемене включила в классе кварцевую лампу открытого типа и забыла вовремя ее выключить, сообщили в городском департаменте образования.
Интерфакс 02:40
Общество

В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус

В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019.
Газета.Ru вчера в 14:21
Экономика

Патрушев заверил в поддержке отраслей сельского хозяйства Дагестана

Зори Табасарана 08:55
Здоровье

Назван срок начала эпидемии коронавируса в России

Депутат Госдумы от партии КПРФ, кандидат медицинских наук Алексей Куринный высказал свое мнение по поводу распространения коронавируса по территории России.
Live24 07:41
Армия и оружие

США одобрили продажу Израилю военных самолетов-заправщиков

Власти США одобрили продажу Израилю военных самолетов-заправщиков на общую сумму в 2,4 миллиарда долларов, сообщил во вторник госдепартамент.
РИА Новости 17:15
Политика

Лавров сообщил о согласии Трампа на встречу лидеров «пятёрки» СБ ООН

Американский лидер Дональд Трамп согласился на саммит лидеров стран — постоянных членов СБ ООН, который предложил организовать российский президент Владимир Путин.
RT на русском 08:42
Культура

Вышел новый «вДудь». Герой выпуска ― актер и блогер Антон Лапенко

Афиша Daily 10:50
Футбол

«Ювентус» – «Милан». Матч Кубка Италии перенесен из-за коронавируса

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в Италии приняли решение перенести ответный матч финала Кубка страны Ювентус Милан из-за угрозы распространения коронавируса.
Советский спорт 15:33
Игры

Авторы последних частей WRC работают над новой Test Drive Unlimited

Unlimited – подсерия франшизы Test Drive, состоящая из двух частей. Последняя игра вышла в 2011 году.
Cyber.sports.ru 10:59
Космос

Аппарат MRO заглянул внутрь лавовой трубки на поверхности Марса

Ученые и инженеры НАСА при помощи камеры HiRISE аппарата Mars Reconnaissance Orbiter смогли заглянуть внутрь того, что может представлять собой открыую лавовую трубку на поверхности Марса.
AstroNews.ru вчера в 08:05
Общество

Силовику, получившему пожизненный срок, суд Мордовии отказал в УДО

ФедералПресс 08:40
Армия и оружие

Песков оценил риск конфронтации Турции и РФ в Идлибе

Как сообщало ИА REGNUM, очередное обострение ситуации в сирийской провинции Идлиб произошло 27 февраля после того, как в результате ответного удара со стороны сирийских войск на атаку террористов под огонь попала турецкая военная колонна.
REGNUM 05:50
Здоровье

Карантинейджеры: почему COVID-19 крайне редко заражает детей

Новый короновирус редко заражает детей и подростков, об этом говорит статистика, подготовленная учеными на основе анализа более чем 70 тыс. случаев заболеваемости COVID-19.
Известия 16:01
Общество

«Яндекс.Такси» заблокировали в Латвии

Сервис "Яндекс.Такси" заблокировали в Латвии. Об этом сообщили в автодирекции республики, передает DELFI.
Газета.Ru 07:32
Кино

Съемки сериала «Сваты 7» покинули актеры Кравченко и Железняк

Из Минска, где проходят съемки, уехали актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
Live24 03:29
Авто

Бренд GM-АвтоВАЗ объявил скидки на Chevrolet Niva в марте

"GM-АвтоВАЗ" сообщил о начале действия спецпредложений на приобретение внедорожника Niva по самой низкой цене.
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Шоу-бизнес

Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ

Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
REGNUM 17:58
Армия и оружие

Шойгу рассказал, какие корабли получит ВМФ России в 2020 году

В состав ВМФ России в 2020 году будет передан целый ряд боевых и специальных кораблей, сообщил 3 марта министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании по вопросам выполнения гособоронзаказа.
REGNUM 11:43
Политика

Bloomberg узнал о поручении Мишустина восстановить связи России с ОЭСР

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству подготовить план восстановления сотрудничества страны с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
РБК 12:57
Технологии

«ВКонтакте» запустит аналог TikTok

Социальная сеть «ВКонтакте» во втором квартале 2020 года планирует запустить сервис коротких вертикальных видео.
Дождь 15:29
Как работают Яндекс.Новости?
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