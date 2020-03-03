Гаджеты
Live24Xiaomi представила свой мощный игровой смартфон Black Shark 3
Компания Xiaomi представила свой самый мощный игровой смартфон Black Shark 3 Pro. «Сердцем» устройства стал процессор Snapdragon 865, телефон поддерживает 65-ваттную зарядку, а также тройную основную камеру на 64, 13 и 5 мегапикселей и «фронталку» на 20 мегапикселей.
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Россию на Евровидении-2020 представит группа Little Big
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На сегодняшний день в России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, новых фактов инфицирования нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
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Всех пациентов, у которых проявились признаки ОРВИ после возвращения из стран с «неблагоприятной эпидемиологической ситуацией», отправят в новую больницу в Коммунарке.
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Историку Соколову предъявили окончательное обвинение
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«Ювентус» – «Милан». Матч Кубка Италии перенесен из-за коронавируса
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в Италии приняли решение перенести ответный матч финала Кубка страны Ювентус Милан из-за угрозы распространения коронавируса.
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Как сообщало ИА REGNUM, очередное обострение ситуации в сирийской провинции Идлиб произошло 27 февраля после того, как в результате ответного удара со стороны сирийских войск на атаку террористов под огонь попала турецкая военная колонна.
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