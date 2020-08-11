Партия «Зеленые» пригласила Тихановскую в Австрию

Спикер правящей в Австрии партии "Зеленые" по вопросам внешней политики Эва Эрнст-Дзидзич во вторник сообщила, что вышла на связь с кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, чтобы пригласить ее в Австрию и узнать, как обстоят дела с белорусской оппозицией.