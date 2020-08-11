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Lenta.ru
Lenta.ru

Xiaomi представила юбилейный флагман

Xiaomi анонсировала флагманский смартфон Mi 10 Ultra. Компания сообщила об этом на презентации, транслируемой в своем Twitter-аккаунте. Девайс был представлен в рамках онлайн-мероприятия, приуроченного к десятилетнему юбилею бренда.В источнике
Подробнее о событии
MobiDevices

Представлен доступный флагман Redmi K30 Ultra

MobiDevices11:05
RuNews24.ru

В сети появилась первая фотография Xiaomi Mi10 Ultra

RuNews24.ruвчера в 10:43
iXBT.com

Представлен доступный флагман Redmi K30 Ultra

iXBT.com10:37
Astera

Премиальный флагман Xiaomi Mi 10 Ultra показали на «живых» фото

Astera02:00
Megaobzor.com

Xiaomi Mi 10 Ultra показали на новом фото

Megaobzor.comвчера в 16:08
Ferra

Xiaomi представила смартфон «убийцу» флагманов с впечатляющими характеристиками

Ferra10:17
3DNews

Xiaomi Mi 10 Ultra «засветился» в GeekBench с 16 Гбайт ОЗУ незадолго до анонса

3DNewsвчера в 09:45

Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой

54-летняя советская, российская эстрадная певица и продюсер Валентина Легкоступова, исполнительница легендарной "Ягоды-малины", была найдена в своей квартире в Москве с черепно-мозговой травмой.
Российская газета04:28
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В России сменился лидер на рынке дистрибуции лекарств

Фармацевтическая компания «Пульс» стала лидером российского рынка дистрибуции лекарств по итогам первого полугодия 2020 года, потеснив c первой строчки рейтинга компанию «Протек», сообщают «Ведомости» на основе данных рейтинга аналитического агентства DSM Group.
Коммерсантъ11:40

Партия «Зеленые» пригласила Тихановскую в Австрию

Спикер правящей в Австрии партии "Зеленые" по вопросам внешней политики Эва Эрнст-Дзидзич во вторник сообщила, что вышла на связь с кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, чтобы пригласить ее в Австрию и узнать, как обстоят дела с белорусской оппозицией.
РИА Новости09:32
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В Госдуме назвали результат Лукашенко на выборах сфальсифицированным

Кто-то уже успел сказать, что Лукашенко выиграл выборы, но проиграл страну – так вот это связано с его крайне эгоистичной политикой, смысл которой состоит в сохранении режима личной власти.
Газета.Ruвчера в 07:36
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Президент Литвы призвал ЕС созвать чрезвычайный саммит по Белоруссии

Президент Литвы Гитанас Науседа в ходе телефонного разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Шарлем Мишелем призвал созвать чрезвычайный саммит ЕС по ситуации в Белоруссии.
RT на русском12:01