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Lenta.ru
Lenta.ru

Xiaomi представила юбилейный флагман

Xiaomi анонсировала флагманский смартфон Mi 10 Ultra. Компания сообщила об этом на презентации, транслируемой в своем Twitter-аккаунте. Девайс был представлен в рамках онлайн-мероприятия, приуроченного к десятилетнему юбилею бренда.В источнике
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iXBT.com

Xiaomi снова в ударе. 100-ваттная автомобильная зарядка оценена в 14 долларов, а беспроводная станция мощностью 55 Вт — в 29 долларов

iXBT.comвчера в 14:50
Megaobzor.com

Топовый смартфон Xiaomi Mi 10 Ultra представлен официально

Megaobzor.comвчера в 16:35
3DNews

Xiaomi представила дешёвый флагман Redmi K30 Ultra: 120-Гц экран и 5G-чипсет Dimensity 1000+

3DNewsвчера в 13:02
ITZine.ru

Xiaomi официально представила суперфлагман Xiaomi Mi 10 Ultra

ITZine.ruвчера в 09:44
RuNews24.ru

Флагманский Mi 10 Ultra официально презентован Xiaomi

RuNews24.ruвчера в 12:19
Ferra

Xiaomi представила смартфон «убийцу» флагманов с впечатляющими характеристиками

Ferraвчера в 10:17
Astera

Премиальный флагман Xiaomi Mi 10 Ultra показали на «живых» фото

Asteraвчера в 02:00

За домом модельера Ив Сен-Лорана нашли труп 30-летней давности

Работники организации по восстановлению зданий нашли мумию под кучей досок и щебня в здании позади дома модельера Ив Сен-Лорана в престижном районе французской столицы, в нескольких минутах от Дома инвалидов и официальной резиденции французского премьер-министра.
За домом модельера Ив Сен-Лорана нашли труп 30-летней давности
Lenta.ru18:06

Dow Jones поднялся выше 28 000 пунктов

Нью-Йорк, США, 11 августа 2020, 17:42 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США начали торги 11 августа разнонаправленно — промышленный Dow Jones и потребительский S&P 500 растут, «высокотехнологичный» Nasdaq падает.
REGNUMвчера в 10:42
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Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъвчера в 07:09
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154 случая заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки

За все время в Подмосковье было выявлено более 3,5 тысяч случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области, в том числе – из Москвы.
Красное знамя (Руза)вчера в 04:30
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Задержанный в Белоруссии журналист Максим Солопов освобожден

Специального корреспондента «Медузы» Максима Солопова, которого ранее во время протеста в Минске задержала белорусская милиция, отпустили из изолятора на улице Окрестина в белорусской столице и в ближайшее время отвезут на границу с Россией.
Московский Комсомолецвчера в 13:40
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Военные построили трубопровод для переброски воды в Симферополь

Российские военные по просьбе властей Крыма провели трубопровод между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, чтобы перебрасывать пресную воду в крымскую столицу, передает Интерфакс.
Аргументы и Факты10 августа в 07:05
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Президент Литвы отказался считать обращение Тихановской добровольным

Президент Литвы Гитанас Науседа во вторник, 11 августа, отказался верить в то, что обращение, записанное оппозиционным кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, было записано по доброй воле.
Известиявчера в 16:04
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