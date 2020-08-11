Будьте в Плюсе
Главное
Технологии
США
Технологии
Интересное
Технологии
Политика
Технологии
Общество
Технологии
Экономика
Технологии
В мире
Технологии
Спорт
Технологии
Происшествия
Технологии
Культура
Технологии
Технологии
Наука
Авто
Технологии
Lenta.ru
Lenta.ru

Xiaomi представила юбилейный флагман

Xiaomi анонсировала флагманский смартфон Mi 10 Ultra. Компания сообщила об этом на презентации, транслируемой в своем Twitter-аккаунте. Девайс был представлен в рамках онлайн-мероприятия, приуроченного к десятилетнему юбилею бренда.В источнике
Подробнее о событии
Деловое.ТВ

Xiaomi официально представила смартфон Mi 10 Ultra

Деловое.ТВ12:36
RuNews24.ru

Флагманский Mi 10 Ultra официально презентован Xiaomi

RuNews24.ru12:19
Astera

Премиальный флагман Xiaomi Mi 10 Ultra показали на «живых» фото

Astera02:00
iXBT.com

Xiaomi снова в ударе. 100-ваттная автомобильная зарядка оценена в 14 долларов, а беспроводная станция мощностью 55 Вт — в 29 долларов

iXBT.com14:50
Ferra

Xiaomi представила смартфон «убийцу» флагманов с впечатляющими характеристиками

Ferra10:17
3DNews

Xiaomi представила дешёвый флагман Redmi K30 Ultra: 120-Гц экран и 5G-чипсет Dimensity 1000+

3DNews13:02
Megaobzor.com

Xiaomi готовит уникальную презентацию

Megaobzor.com03:08

В Ульяновской области появится «навигатор общественного здоровья»

Проект "Навигатор общественного здоровья", который позволит сформировать дорожные карты по снижению смертности и укреплению общественного здоровья, запустят в Ульяновской области в рамках нацпроекта "Демография".
ТАСС07:03
4

Авиакомпании ограничили провоз ручной клади на рейсах в Турцию

По данным ассоциации, авиакомпании Pegas Fly, Nordwind и «Россия» ограничили провоз ручной клади на рейсах в Турцию – за исключением женских сумочек, мужских портфелей, чехлов и сумок для ноутбуков, детских сумок, подарочных товаров из коммерческих зон аэропорта, привезенных пассажиром предметов, багажа дипломатических курьеров и ювелирных изделий.
Ведомости11:40
174

Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой

54-летняя советская, российская эстрадная певица и продюсер Валентина Легкоступова, исполнительница легендарной "Ягоды-малины", была найдена в своей квартире в Москве с черепно-мозговой травмой.
Российская газета04:28
183

Впервые за пять лет август станет для рубля исключением из правил

В случае, если решение в конечном счете будет принято в пользу новых мер поддержки, то мировые финансовые рынки могут продолжить рост, в том числе рубль как один из представителей рисковых активов.
Российская газетавчера в 23:00
118

МИД Белоруссии ответил Евросоюзу на угрозу санкций

Ранее сегодня глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз рассматривает возможность введения персональных санкций в отношении руководителей Белоруссии за насилие в отношении протестующих и президентские выборы, которые были «ни свободными, ни честными».
Ведомости15:10
13