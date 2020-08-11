Xiaomi представила юбилейный флагман
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Xiaomi анонсировала флагманский смартфон Mi 10 Ultra. Компания сообщила об этом на презентации, транслируемой в своем Twitter-аккаунте. Девайс был представлен в рамках онлайн-мероприятия, приуроченного к десятилетнему юбилею бренда.В источнике
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Мощный смартфон Xiaomi Mi 10 Ultra с 16 ГБ ОЗУ появился в тесте на производительность накануне анонса
Городской портал Новый Нижний10 августа в 14:00