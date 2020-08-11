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Lenta.ru
Lenta.ru

Xiaomi представила юбилейный флагман

Xiaomi анонсировала флагманский смартфон Mi 10 Ultra. Компания сообщила об этом на презентации, транслируемой в своем Twitter-аккаунте. Девайс был представлен в рамках онлайн-мероприятия, приуроченного к десятилетнему юбилею бренда.В источнике
Подробнее о событии
Ferra

Xiaomi представила смартфон «убийцу» флагманов с впечатляющими характеристиками

Ferraвчера в 10:17
3DNews

Xiaomi представила дешёвый флагман Redmi K30 Ultra: 120-Гц экран и 5G-чипсет Dimensity 1000+

3DNewsвчера в 13:02
iXBT.com

Xiaomi снова в ударе. 100-ваттная автомобильная зарядка оценена в 14 долларов, а беспроводная станция мощностью 55 Вт — в 29 долларов

iXBT.comвчера в 14:50
Megaobzor.com

Топовый смартфон Xiaomi Mi 10 Ultra представлен официально

Megaobzor.comвчера в 16:35
Live24

Премиальный смартфон Xiaomi Mi 10 Ultra показали на фото до анонса

Live24вчера в 03:59
Astera

Премиальный флагман Xiaomi Mi 10 Ultra показали на «живых» фото

Asteraвчера в 02:00
Городской портал Новый Нижний

Мощный смартфон Xiaomi Mi 10 Ultra с 16 ГБ ОЗУ появился в тесте на производительность накануне анонса

Городской портал Новый Нижний10 августа в 14:00

Появилось видео с угрожающим подростку гранатой в Минске омоновцем

В сети появилось видео, на котором сотрудник ОМОНа в Минске угрожает гранатой подростку на протестах, которые уже третий день проходят в Белоруссии из-за прошедших в стране президентских выборов.
Известиявчера в 15:57
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Полиция допросила мужа Легкоступовой

Москва, 11 августа 2020, 15:28 — REGNUM Супруг певицы Валентины Легкоступовой, которая в настоящее время находится в больнице в коме после черепно-мозговой травмы, Юрий Фирсов доставлен на допрос в полицейский участок.
REGNUMвчера в 08:28
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Минтруд предложил увеличить пособия на детей ряду семей

Минтруд России прорабатывает возможность увеличения пособий на детей от трех до семи лет для семей, среднедушевой доход в которых не достигает уровня прожиточного минимума с учетом текущего размера пособий, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе министерства.
Ведомостивчера в 10:58
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На западном побережье Камчатки добавили лимиты для промысла горбуши

Добавим, на сегодняшний день уловы горбуши на западном побережье Камчатки составили более 70 тысяч тонн, всего камчатскими предприятиями добыто более 123 тысяч тонн тихоокеанских лососей.
ИА Камчатка9 августа в 19:56
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Трамп оценил ситуацию с переговорами по ядерному разоружению с РФ

Вашингтон, 12 августа 2020, 00:50 — REGNUM Самой крупной международной проблемой является ситуация с диалогом по ядерному разоружению между Россией и США, заявил американский президент Дональд Трамп 11 августа в интервью радиоведущему Хью Хьюитту.
REGNUM17:50
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