Xiaomi представила юбилейный флагман
Смотрите также
В Крыму планируют строительство нового стационарного водовода
«Рубин» назвал судью лучшим игроком матча с «Локомотивом»
МИД Литвы сообщил о задержании Тихановской в Белоруссии
СК займется расследованием получения травм певицей Легкоступовой
Задержания начались у объявившего о забастовке завода в Минске
Заседание по делу Ефремова перенесли после его госпитализации
Глава штаба Бабарико призвала прекратить насилие в Белоруссии
В Минске совершено нападение на журналистов «Русской службы Би-би-си»
В Ливане зафиксировали рекордный прирост случаев коронавируса
СК Белоруссии начал проверку по факту гибели протестующего в Минске
В Минске начались задержания протестующих возле станции метро
Apple выпустит дешевый iPhone 12 без 5G в 2021 году
Турция ввела ограничения на провоз ручной клади в самолетах
У Посольства Белоруссии в Москве задержали одного демонстранта
«Спартак» заявил о планах сняться с чемпионата России по футболу
Акции протеста в Минске переместились в спальные районы
ЕС пригрозил принять меры против Белоруссии за подавление протестов
Xiaomi представила прозрачный 55-дюймовый телевизор за $7200
В сети появилась первая фотография Xiaomi Mi10 Ultra
«Рубин» назвал судью лучшим игроком матча с «Локомотивом»
В Минске начались столкновения протестующих с ОМОНом
Путин сообщил о регистрации первой в мире вакцины против коронавируса
Глава штаба Бабарико призвала прекратить насилие в Белоруссии
Турция ввела ограничения на провоз ручной клади в самолетах
Судебное заседание по делу Ефремова перенесено на 12 августа
ВВП России во II квартале упал на 8,5%
«Зенит» обыграл «Ротор» в первом туре чемпионата России
МИД Белоруссии ответил Евросоюзу на угрозу санкций
СК займется расследованием получения травм певицей Легкоступовой
Xiaomi представила юбилейный флагман
Появилось видео задержания журналистов Старкова и Солопова в Минске
Xiaomi анонсировала флагманский смартфон Mi 10 Ultra. Компания сообщила об этом на презентации, транслируемой в своем Twitter-аккаунте. Девайс был представлен в рамках онлайн-мероприятия, приуроченного к десятилетнему юбилею бренда.В источнике
Подробнее о событии