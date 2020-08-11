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Lenta.ru
Lenta.ru

Xiaomi представила юбилейный флагман

Xiaomi анонсировала флагманский смартфон Mi 10 Ultra. Компания сообщила об этом на презентации, транслируемой в своем Twitter-аккаунте. Девайс был представлен в рамках онлайн-мероприятия, приуроченного к десятилетнему юбилею бренда.В источнике
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iXBT.com

Xiaomi снова в ударе. 100-ваттная автомобильная зарядка оценена в 14 долларов, а беспроводная станция мощностью 55 Вт — в 29 долларов

iXBT.comвчера в 14:50
3DNews

Huawei, подвинься: Xiaomi Mi 10 Ultra возглавил рейтинг мобильных камер DxOMark

3DNewsвчера в 15:30
Megaobzor.com

Топовый смартфон Xiaomi Mi 10 Ultra представлен официально

Megaobzor.comвчера в 16:35
MobiDevices

Xiaomi Mi 10 Ultra со 120-кратным зумом представлен официально

MobiDevicesвчера в 10:22
UfacityNews.ru

Компания Xiaomi представила флагманский смартфон Mi 10 Ultra

UfacityNews.ruвчера в 16:24
Ferra

Представлен флагманский смартфон Xiaomi с рекордной зарядкой и лучшей камерой

Ferraвчера в 10:01
Astera

Премиальный флагман Xiaomi Mi 10 Ultra показали на «живых» фото

Asteraвчера в 02:00

В Крыму планируют строительство нового стационарного водовода

"Технико-экономическое обоснование к стационарному водоводу готовится", - сказал Аксенов, отвечая на вопрос, планируется ли строительство постоянно действующего водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами.
В Крыму планируют строительство нового стационарного водовода
Газета.Ruвчера в 05:51
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СК займется расследованием получения травм певицей Легкоступовой

Материалы проверки о получении травм певицей Валентиной Легкоступовой будут переданы в московское управление Следственного комитета (СК) России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на начальника пресс-службы столичной прокуратуры Людмилу Нефедову.
Газета.Ruвчера в 10:37
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Dow Jones поднялся выше 28 000 пунктов

Нью-Йорк, США, 11 августа 2020, 17:42 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США начали торги 11 августа разнонаправленно — промышленный Dow Jones и потребительский S&P 500 растут, «высокотехнологичный» Nasdaq падает.
REGNUMвчера в 10:42
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Появилось видео с угрожающим подростку гранатой в Минске омоновцем

В сети появилось видео, на котором сотрудник ОМОНа в Минске угрожает гранатой подростку на протестах, которые уже третий день проходят в Белоруссии из-за прошедших в стране президентских выборов.
Известиявчера в 15:57
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