Технологии

Газета.RuГазета.RuВ Xiaomi заявили о готовности предустанавливать российское ПО

Китайская компания Xiaomi заявила о готовности предустанавливать российское программное обеспечение (ПО) на свои устройства в соответствии с законодательством России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.
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с чего всё началось

Xiaomi согласилась предустанавливать российский софт на свои устройства

По словам представителя Xiaomi, практика предустановки приложений от локальных разработчиков уже тщательно отработана и активно применяется компанией. Ранее о своей готовности следовать требованиям закона о предустановке российского ПО сообщал корейский производитель электроники Samsung.
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Xiaomi согласилась предустанавливать российский софт на свои устройства

Rambler News Service05:41

Xiaomi готова предустанавливать российское ПО на свои устройства

РИА Новости08:48

Xiaomi предустановит российские программы на устройства

Коммерсантъ07:09

В Xiaomi заявили о готовности предустанавливать российское ПО

Газета.Ru08:30

Xiaomi заявила о готовности предустанавливать российское ПО на свои устройства

Взгляд.ру08:42

Xiaomi будет предустанавливать российское ПО на свои гаджеты

News.ru07:58

Xiaomi согласилась предустанавливать на смартфоны российские программы

Дождь07:54
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