По словам представителя Xiaomi, практика предустановки приложений от локальных разработчиков уже тщательно отработана и активно применяется компанией. Ранее о своей готовности следовать требованиям закона о предустановке российского ПО сообщал корейский производитель электроники Samsung.

с чего всё началось

Китайская компания Xiaomi заявила о готовности предустанавливать российское программное обеспечение (ПО) на свои устройства в соответствии с законодательством России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.

В Xiaomi заявили о готовности предустанавливать российское ПО

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