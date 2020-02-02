Гаджеты

Мой БрянскМой БрянскXiaomi представила самый мощный смартфон

Отмечается, что новые телефоны серии Black Shark 3 получили до 12 гигабайт оперативной памяти, поддержку 5G, а также дополнительные кнопки-триггеры. Смартфон, который на данный момент имеет самые мощные внутренние характеристики на рынке, будет продаваться в двух версиях.
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Xiaomi представила самый мощный смартфон

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