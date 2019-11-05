Гаджеты
ВедомостиXiaomi представила первые умные часы Mi Watch
Китайская компания Xiaomi представила первые модели своих умных часов Mi Watch, говорится в сообщении компании. У часов сенсорный экран с диагональю в 1,78 дюйма. Компания заявляет, что часы смогут работать на одной зарядке до 36 часов.
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Армия и оружие
«Триумфы» и «Панцири» вернулись в Россию после учений в Сербии
Подразделения зенитного ракетного дивизиона С-400 «Триумф» и зенитной ракетно-артиллерийской батареи «Панцирь-С» прибыли в пункт постоянной дислокации на территорию Российской Федерации из Республики Сербия, где новейшие комплексы ПВО впервые приняли участие в совместных российско-сербских учениях по противовоздушной обороне «Славянский щит - 2019».
ТК Звезда 10:10
Общество
Почти треть россиян поддержала уголовное дело против ФБК Навального
Около трети россиян поддерживают обыски в региональных структурах Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального и уголовные дела в отношении сотрудников ФБК.
РБК вчера в 19:49
Кино
«Терминатор» стал лидером американского проката
Газета.Ru 03 ноября в 15:54
Политика
Лидеры стран АСЕАН проигнорировали саммит с США
ФАН вчера в 03:14
Армия и оружие
В Донбассе после разведения сил создадут районы безопасности
В Донбассе после разведения сил у линии соприкосновения создадут "районы безопасности".
РЕН ТВ вчера в 09:16
Гаджеты
В Apple предупредили об отключении интернета на старых iPhone и iPad
Пользователи iPhone и iPad, выпущенных компанией Apple до 2012 года, лишатся возможности заходить в интернет с понедельника, 4 ноября, если не обновят программное обеспечение.
Клопс вчера в 04:50
Экономика
Stada покупает портфель лекарств Takeda за $660 млн
Немецкий производитель лекарств Stada приобретает права на 20 рецептурных и безрецептурных препаратов японской фармкомпании Takeda, зарегистрированных в России и странах СНГ.
Коммерсантъ 03:13
Происшествия
Готовивший теракт в Москве мужчина признал вину
Выходец из Киргизии признал вину в подготовке теракта в Москве, сообщается на сайте столичного главка СК.
РИА Новости 07:45
Общество
Новак назвал абсурдными новые иски «Нафтогаза» к «Газпрому»
Новые судебные претензии "Нафтогаза" к "Газпрому" негативно влияют на возможность договориться с Украиной по транзиту газа, необходимо вернуться к "нулевому варианту" урегулирования споров двух компаний.
ТАСС 10:19
Шоу-бизнес
Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию
Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.
Life.ru вчера в 03:09
Политика
Путин усомнился в разделении образования на бакалавриат и магистратуру
Президент России Владимир Путин задался вопросом, являются ли бакалавриат и магистратура просто «модной схемой» получения образования или в «этом есть какой-то смысл».
Известия 10:46
Общество
В Москве побит 140-летний температурный рекорд
В Москве 5 ноября в полдень был побит температурный рекорд, который держался 140 лет.
Московский Комсомолец 06:11
Политика
Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС
Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.
Известия вчера в 16:56
Политика
Захарова отреагировала на запрет Эстонии пропустить российское судно
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение Таллина о недопуске в территориальные воды Эстонии российского судна "Академик Примаков".
Газета.Ru 06:45
Происшествия
В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой
В минздраве Челябинской области прокомментировали взорвавшее соцсети видео, на котором санитарка одной из больниц Миасса умывает пациентку грязной тряпкой, предварительно смочив ее из тазика на полу.
Российская газета 07:35
Экономика
ФАС опасается банкротства производителей сахара из-за снижения цен
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России допускает банкротство ряда российских сахарных заводов из-за падения цен на рынке, передает во вторник РИА Новости.
DP.RU 09:23
Общество
Госдума поддержала запрет продавать смартфоны без российского ПО
Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете на продажу смартфонов, компьютеров и телевизоров с функцией Smart TV без российского программного обеспечения.
Lenta.ru 07:53
Общество
Глава «мусорной» госкомпании раскрыл размер своей зарплаты
Назначенный в апреле 2019 года на пост гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев в интервью РБК впервые раскрыл размер своей зарплаты.
РБК 02:00
Футбол
Де Лигт не поможет «Ювентусу» в матче с «Локомотивом» в Москве
Защитник "Ювентуса" Маттейс де Лигт не сыграет с московским "Локомотивом" в матче группового этапа Лиги чемпионов из-за травмы, сообщается на официальном сайте итальянского футбольного клуба.
РИА Новости 08:03
Экономика
Минфин назвал рекордным рост доходов бюджета от повышения НДС
Более двух триллионов рублей поступит в бюджет в результате повышения ставки НДС в 2019 году, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на проектировки Минфина.
Газета.Ru 00:01
Здоровье
Вернуть на работу лучших трансплантологов просят уже 25 000 человек
Отделение, рассчитанное на 15 коек, принимало детей со всей России, его врачи провели больше двадцати операций по пересадки почки, и почти все из них — детям младше пяти лет.
Милосердие.ru 05:55
Происшествия
Ехавшая в Китай россиянка приклеила к ступням 2 кг золота
Россиянка попыталась вывезти в Китай восемь золотых слитков, приклеив их скотчем к ступням.
РБК 02:58
Политика
Штайнмайер написал Горбачеву о будущем России и Европы
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в годовщину падения Берлинской стены направил письмо первому и последнему президенту СССР Михаилу Горбачеву.
Рамблер 08:03
Происшествия
СК опубликовал видео нападения на детсад в Нарьян-Маре
Камеры видеонаблюдения отследили путь 36-летнего Дениса Поздеева, обвиняемого в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара.
BFM.ru 03:43
Наука
Ученые нашли метод лечения всех возрастных заболеваний сразу
Американские ученые из Гарвардского университета и Гарвардской медицинской школы выяснили, как с помощью генной терапии можно улучшить общее состояние здоровья пожилых людей, облегчить или даже вылечить многочисленные возрастные заболевания, увеличить продолжительность жизни.
РИА Новости 08:11
Политика
План интеграции Белоруссии и России представят президентам к 1 декабря
Белорусский премьер-министр Сергей Румас заявил, что дорожные карты по углублению интеграции России и Белоруссии представят российскому и белорусскому лидерам Владимиру Путину и Александру Лукашенко к 1 декабря.
RT на русском 09:54
Футбол
Модрич последовал примеру Рамоса и купил золотого муравья
Sport24.ru вчера в 15:53
Кино
Россияне увидят «Темные начала» 5 ноября
«Темные начала» – долгожданная сериальная экранизация богоборческого фэнтези Филипа Пулмана о приключениях подростка-сироты Лиры Белаквы в мире альтернативной Англии, где частица души человека персонифицирована в виде животного – деймона.
Профиль вчера в 07:22
Игры
Red Dead Redemption 2 нельзя будет запустить на PC на «ультра»-настройках
В мире пока не существует видеокарты, способной запустить PC-версию игры Red Dead Redemption 2 на максимальных настройках графики.
REGNUM 03:49