Экономика

Вести.RuВести.Ru«ЯКэш» в «ЯСейфе»: «Яндекс» собрался строить финансовую экосистему

В любом случае, прекращение партнерства со "Сбербанком" означает, что поисковик больше не ограничен в развитии собственных финтех-сервисов. А поскольку их активно строят многие зарубежные IT-гиганты, "Яндекс", скорее всего, будет двигаться тем же курсом.
Читать в источнике
Комментировать3
с чего всё началось

«Яндекс» собрался создавать свою финансовую экосистему

Сервис «Яндекс.Деньги» был зарегистрирован как небанковская кредитная организация и позиционировался как система электронных платежей, сейчас «Яндекс» замахнулся на банковские услуги, а также на сегменты инвестирования и страхования.
Ведомостивчера в 16:53

Подробнее о событии

«ЯКэш» в «ЯСейфе»: «Яндекс» собрался строить финансовую экосистему

Вести.Ru03:33

СМИ: «Яндекс» зарегистрировал 17 торговых марок

REGNUM02:51

За длинным рублём. «Яндекс» меняет «Деньги» на «Банк»

Life.ru04 августа в 06:30

«ЯБанк» и «ЯКредит». «Яндекс» зарегистрирует 17 товарных знаков в банковской, инвестиционной и страховой сферах

Дождь02:45

«Яндекс» собрался создавать свою финансовую экосистему

Ведомостивчера в 16:53

«Яндекс» начал превращение в банк

CNewsвчера в 11:17

СМИ: «Яндекс» зарегистрирует 17 новых товарных знаков. Среди них «ЯБиржа», «ЯБанк» и «ЯКэш»

Телеканал 360°02:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 04:30, Ашберн
Общество

Составлен рейтинг регионов с самыми высокими зарплатами чиновников

Наиболее высокие зарплаты в России получают госслужащие в Москве и Санкт-Петербурге — таковы результаты исследования аналитического центра «Авито Работа».
RT на русском 03:48
79
Общество

96 случаев коронавируса выявили за сутки в Кузбассе

Новые заражения зафиксированы в Новокузнецке (26), Междуреченске (18), Кемерове (11), Анжеро-Судженске (8), Белово (8), Новокузнецком МР (5), Ленинск-Кузнецком (5), Березовском (4), Гурьевском МО (3),Промышленновском МО (2), Таштагольском МР (2), Мысках (1), Осинниках (1), Полысаево (1), Беловском МР (1). На 6 августа в Кузбассе у 4 158 человек выявлен коронавирус.
Kursk.com 02:23
54
Политика

Жириновский призвал сократить президентский срок в России

Ранее Жириновский уже предлагал ограничить пребывание президента на своем посту одним сроком.
URA.Ru 04:05
Путешествия

Отдых в ряде регионов России подорожал на четверть

Рост цен на туристические услуги в диапазоне от 5% до 25% отмечен в ряде регионов, выяснили «Известия» по результатам опроса более 50 субъектов РФ.
Известия вчера в 17:01
2
Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 6 августа

Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 871,8 тыс. (плюс 5267 за сутки).
РБК вчера в 00:40
1
Политика

Лукашенко поручил пригласить генпрокуроров России и Украины

Белорусский президент Александр Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины с целью разбирательства в ситуации с задержанными россиянами.
RT на русском 04:07
Общество

Сафронова подозревают в шифровке с помощью книги об «эре Ельцина»

Иван Сафронов был арестован по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ) 7 июля.
Коммерсантъ 04:04
Общество

В России за сутки выявили 5,2 тыс. случаев заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в России выявлено 5267 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19.
РБК 03:48
Происшествия

На процессе по делу актера Ефремова допросят свидетеля из Крыма

Агентство Москва 04:24
52
Происшествия

Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Газета.Ru вчера в 13:27
38
Авто

Названы самые продаваемые иномарки до 1 млн рублей в России

Самые популярные иномарки до 1 млн рублей в России были названы на основании данных по их средневзвешенной цене.
Avtovesti.com 02:12
56
Шоу-бизнес

Глюкоза показала редкое архивное фото Бережной в годовщину ее смерти

Певица Наталья Ионова, выступавшая под псевдонимом Глюкоза, опубликовала совместный снимок с общественным деятелем Ириной Бережной в годовщину ее смерти.
iReactor 03:36
7
Общество

Роспотребнадзор предложил Петербургу ослабить карантинные ограничения

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова предложила властям Петербурга перейти ко второму этапу снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, сообщил телеканалу "Санкт-Петербург" вице-губернатор Олег Эргашев.
Интерфакс вчера в 12:49
71
Политика

Медведев охарактеризовал отношения России и Белоруссии

Замглавы Совбеза РФ высказался на тему обострения отношений между Москвой и Минском, вызванного задержанием группы россиян в одном из белорусских санаториев по подозрению в подготовки беспорядков накануне президентских выборов.
CT news вчера в 15:40
95
Общество

Треть россиян хотели бы уйти на пенсию до 55 лет

Около 31% россиян хотят выйти на пенсию раньше срока — до 55 лет, следует из опроса Работа.ру и НПФ "Сбербанка".
Вести.Ru 04:15
1,2K
Происшествия

СК наградил семилетнюю девочку из Тулы за спасение утопающего в Крыму

Главное следственное управление СК по Крыму наградило семилетнюю Дарью из Тулы, что в Судаке спасла от утопления в бассейне не умеющего плавать пятилетнего друга, благодарственным письмом и ценными подарками.
Российская газета вчера в 10:33
217
Происшествия

У пляжа в Анталье нашли мертвым 20-летнего мужчину

Отдыхавшие в турецкой Анталье туристы обнаружили тело 20-летнего молодого человека.
ФАН вчера в 14:30
612
Кино

Ремейк «Мулан» выйдет в кино и на Disney+ 4 сентября

Evo-rus.com вчера в 12:07
24
Происшествия

В ОНК заявили о захвате своего офиса в Москве

Неизвестные захватили офис Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) в Крапивенском переулке в Москве, сообщил ответственный секретарь комиссии Алексей Мельников.
РИА Новости вчера в 16:38
173
Общество

У россиян старше 40 лет появится дополнительный оплачиваемый выходной

Работающие россияне старше 40 лет получат дополнительный выходной день для прохождения диспансеризации.
Газета.Ru 04:01
419
Экономика

С 17 августа по 7600 рублей: новое пособие от государства получат россияне

Во второй половине августа некоторые граждане РФ смогут получить еще одно государственное пособие, передает PRIMPRESS.
Вечерний курьер 04:23
5
Армия и оружие

Су-27 был поднят на перехват двух самолетов США над Черным морем

Вести.Ru вчера в 12:28
229
Общество

В Роскачестве повторно проверили сосиски «Молочные»

Сосиски марки «Дымов» подтвердили право на Знак качества от Роскачества, могут претендовать на него и сосиски «Клинские», где теперь не нашли следов антибиотиков.
REGNUM 04:12
18
Политика

Украина отказала России в правовой помощи по делу о гибели Стенина

Следственный комитет России направлял в компетентные органы Украины запрос о правовой помощи по делу о гибели фотокорреспондента РИА Новости Андрея Стенина в Донбассе летом 2014, однако получил формальный отказ.
RT на русском 03:29
Спорт

В РУСАДА рекомендовали уволить Гануса с поста главы организации

Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рекомендовал уволить Юрия Гануса с поста генерального директора организации.
Московский Комсомолец вчера в 10:15
Путешествия

«Яндекс» назвал самые популярные в августе курорты

В пятерку самых популярных курортов вошли Сочи, Анапа, Ялта, Геленджик и Алушта.
РБК 02:04
24
Происшествия

Адвокат назвал Ефремова «жертвой» его защитника Пашаева

Адвокат Александр Островский считает актера Михаила Ефремова, который стал фигурантом дела о пьяном ДТП со смертельным исходом, «жертвой» его защитника Эльмана Пашаева.
РБК 04:19
555
Армия и оружие

Опубликовано видео пусков ракет комплекса «Искандер» под Астраханью

Военнослужащие ракетного соединения Восточного военного округа (ВВО) в в ходе оперативно-специального сбора на полигоне Капустин Яр (Астраханская область) уничтожили цель, имитирующую объект условного противника с помощью ракет комплекса "Искандер".
ТАСС 04:13
2
Общество

Бывший президент «Интеко» получил статус свидетеля по делу о хищениях

Экс-руководитель компании «Интеко» Олег Солощанский был освобождён в результате допроса, он получил статус свидетеля по уголовному делу о хищениях.
Московский Комсомолец 01:54
12
Происшествия

Третий самолет МЧС РФ со специалистами и техникой вылетел в Бейрут

Третий самолет МЧС России вылетел в Бейрут для оказания помощи пострадавшим от взрыва.
Российская газета вчера в 23:03
1,8K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное