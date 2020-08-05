Экономика
Вести.Ru«ЯКэш» в «ЯСейфе»: «Яндекс» собрался строить финансовую экосистему
В любом случае, прекращение партнерства со "Сбербанком" означает, что поисковик больше не ограничен в развитии собственных финтех-сервисов. А поскольку их активно строят многие зарубежные IT-гиганты, "Яндекс", скорее всего, будет двигаться тем же курсом.
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с чего всё началось
Сервис «Яндекс.Деньги» был зарегистрирован как небанковская кредитная организация и позиционировался как система электронных платежей, сейчас «Яндекс» замахнулся на банковские услуги, а также на сегменты инвестирования и страхования.Ведомостивчера в 16:53
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Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 04:30, Ашберн
Общество
Составлен рейтинг регионов с самыми высокими зарплатами чиновников
Наиболее высокие зарплаты в России получают госслужащие в Москве и Санкт-Петербурге — таковы результаты исследования аналитического центра «Авито Работа».
RT на русском 03:48
Общество
96 случаев коронавируса выявили за сутки в Кузбассе
Новые заражения зафиксированы в Новокузнецке (26), Междуреченске (18), Кемерове (11), Анжеро-Судженске (8), Белово (8), Новокузнецком МР (5), Ленинск-Кузнецком (5), Березовском (4), Гурьевском МО (3),Промышленновском МО (2), Таштагольском МР (2), Мысках (1), Осинниках (1), Полысаево (1), Беловском МР (1). На 6 августа в Кузбассе у 4 158 человек выявлен коронавирус.
Kursk.com 02:23
Политика
Жириновский призвал сократить президентский срок в России
Ранее Жириновский уже предлагал ограничить пребывание президента на своем посту одним сроком.
URA.Ru 04:05
Путешествия
Отдых в ряде регионов России подорожал на четверть
Рост цен на туристические услуги в диапазоне от 5% до 25% отмечен в ряде регионов, выяснили «Известия» по результатам опроса более 50 субъектов РФ.
Известия вчера в 17:01
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 6 августа
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 871,8 тыс. (плюс 5267 за сутки).
РБК вчера в 00:40
Политика
Лукашенко поручил пригласить генпрокуроров России и Украины
Белорусский президент Александр Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины с целью разбирательства в ситуации с задержанными россиянами.
RT на русском 04:07
Общество
Сафронова подозревают в шифровке с помощью книги об «эре Ельцина»
Иван Сафронов был арестован по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ) 7 июля.
Коммерсантъ 04:04
Общество
В России за сутки выявили 5,2 тыс. случаев заражения коронавирусом
За прошедшие сутки в России выявлено 5267 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19.
РБК 03:48
Происшествия
На процессе по делу актера Ефремова допросят свидетеля из Крыма
Агентство Москва 04:24
Происшествия
Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута
Газета.Ru вчера в 13:27
Авто
Названы самые продаваемые иномарки до 1 млн рублей в России
Самые популярные иномарки до 1 млн рублей в России были названы на основании данных по их средневзвешенной цене.
Avtovesti.com 02:12
Шоу-бизнес
Глюкоза показала редкое архивное фото Бережной в годовщину ее смерти
Певица Наталья Ионова, выступавшая под псевдонимом Глюкоза, опубликовала совместный снимок с общественным деятелем Ириной Бережной в годовщину ее смерти.
iReactor 03:36
Общество
Роспотребнадзор предложил Петербургу ослабить карантинные ограничения
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова предложила властям Петербурга перейти ко второму этапу снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, сообщил телеканалу "Санкт-Петербург" вице-губернатор Олег Эргашев.
Интерфакс вчера в 12:49
Политика
Медведев охарактеризовал отношения России и Белоруссии
Замглавы Совбеза РФ высказался на тему обострения отношений между Москвой и Минском, вызванного задержанием группы россиян в одном из белорусских санаториев по подозрению в подготовки беспорядков накануне президентских выборов.
CT news вчера в 15:40
Общество
Треть россиян хотели бы уйти на пенсию до 55 лет
Около 31% россиян хотят выйти на пенсию раньше срока — до 55 лет, следует из опроса Работа.ру и НПФ "Сбербанка".
Вести.Ru 04:15
Происшествия
СК наградил семилетнюю девочку из Тулы за спасение утопающего в Крыму
Главное следственное управление СК по Крыму наградило семилетнюю Дарью из Тулы, что в Судаке спасла от утопления в бассейне не умеющего плавать пятилетнего друга, благодарственным письмом и ценными подарками.
Российская газета вчера в 10:33
Происшествия
У пляжа в Анталье нашли мертвым 20-летнего мужчину
Отдыхавшие в турецкой Анталье туристы обнаружили тело 20-летнего молодого человека.
ФАН вчера в 14:30
Кино
Ремейк «Мулан» выйдет в кино и на Disney+ 4 сентября
Evo-rus.com вчера в 12:07
Происшествия
В ОНК заявили о захвате своего офиса в Москве
Неизвестные захватили офис Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) в Крапивенском переулке в Москве, сообщил ответственный секретарь комиссии Алексей Мельников.
РИА Новости вчера в 16:38
Общество
У россиян старше 40 лет появится дополнительный оплачиваемый выходной
Работающие россияне старше 40 лет получат дополнительный выходной день для прохождения диспансеризации.
Газета.Ru 04:01
Экономика
С 17 августа по 7600 рублей: новое пособие от государства получат россияне
Во второй половине августа некоторые граждане РФ смогут получить еще одно государственное пособие, передает PRIMPRESS.
Вечерний курьер 04:23
Армия и оружие
Су-27 был поднят на перехват двух самолетов США над Черным морем
Вести.Ru вчера в 12:28
Общество
В Роскачестве повторно проверили сосиски «Молочные»
Сосиски марки «Дымов» подтвердили право на Знак качества от Роскачества, могут претендовать на него и сосиски «Клинские», где теперь не нашли следов антибиотиков.
REGNUM 04:12
Политика
Украина отказала России в правовой помощи по делу о гибели Стенина
Следственный комитет России направлял в компетентные органы Украины запрос о правовой помощи по делу о гибели фотокорреспондента РИА Новости Андрея Стенина в Донбассе летом 2014, однако получил формальный отказ.
RT на русском 03:29
Спорт
В РУСАДА рекомендовали уволить Гануса с поста главы организации
Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рекомендовал уволить Юрия Гануса с поста генерального директора организации.
Московский Комсомолец вчера в 10:15
Путешествия
«Яндекс» назвал самые популярные в августе курорты
В пятерку самых популярных курортов вошли Сочи, Анапа, Ялта, Геленджик и Алушта.
РБК 02:04
Происшествия
Адвокат назвал Ефремова «жертвой» его защитника Пашаева
Адвокат Александр Островский считает актера Михаила Ефремова, который стал фигурантом дела о пьяном ДТП со смертельным исходом, «жертвой» его защитника Эльмана Пашаева.
РБК 04:19
Армия и оружие
Опубликовано видео пусков ракет комплекса «Искандер» под Астраханью
Военнослужащие ракетного соединения Восточного военного округа (ВВО) в в ходе оперативно-специального сбора на полигоне Капустин Яр (Астраханская область) уничтожили цель, имитирующую объект условного противника с помощью ракет комплекса "Искандер".
ТАСС 04:13
Общество
Бывший президент «Интеко» получил статус свидетеля по делу о хищениях
Экс-руководитель компании «Интеко» Олег Солощанский был освобождён в результате допроса, он получил статус свидетеля по уголовному делу о хищениях.
Московский Комсомолец 01:54
Происшествия
Третий самолет МЧС РФ со специалистами и техникой вылетел в Бейрут
Третий самолет МЧС России вылетел в Бейрут для оказания помощи пострадавшим от взрыва.
Российская газета вчера в 23:03