Экономика
Вести.Ru«ЯКэш» в «ЯСейфе»: «Яндекс» собрался строить финансовую экосистему
В любом случае, прекращение партнерства со "Сбербанком" означает, что поисковик больше не ограничен в развитии собственных финтех-сервисов. А поскольку их активно строят многие зарубежные IT-гиганты, "Яндекс", скорее всего, будет двигаться тем же курсом.
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с чего всё началось
Сервис «Яндекс.Деньги» был зарегистрирован как небанковская кредитная организация и позиционировался как система электронных платежей, сейчас «Яндекс» замахнулся на банковские услуги, а также на сегменты инвестирования и страхования.Ведомостивчера в 16:53
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Происшествия
Свидетель дал показания против Ефремова в суде
Газета.Ru 05:23
Общество
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
Моя Москва.онлайн вчера в 00:27
Происшествия
Траулер с выявленным очагом COVID-19 зашел в Калининград
Российский рыболовный траулер "Карелия", на борту которого санитарные службы Фарерских островов выявили очаг коронавирусной инфекции, зашел в Калининградский рыбный морской порт 6 августа около 7 часов утра.
Российская газета 06:34
Происшествия
Роскосмос показал спутниковые снимки последствий взрыва в Бейруте
Госкорпорация «Роскосмос» в своем Тwitter-аккаунте показала снимки со спутников, на которых запечатлен порт Бейрута до момента взрыва и после.
Live24 03:25
Шоу-бизнес
Попавшая в список Forbes Полина Гагарина оказалась должницей
Певица Полина Гагарина, которая попала в список Forbes самых богатых звезд российского шоу-бизнеса, оказалась должницей.
Газета.Ru 03:50
Политика
Мишустин объявил об экспертизе правил русской орфографии и пунктуации
В задачи комиссии войдет проведение экспертизы правил русской орфографии и пунктуации, пояснил премьер.
РБК 06:56
Общество
Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута
Газета.Ru вчера в 13:27
Общество
Россиянам старше 40 дадут дополнительный выходной на диспансеризацию
Работающие россияне старше 40 лет с 11 августа могут рассчитывать на дополнительный оплачиваемый выходной: его можно будет взять раз в год.
Газета.Ru 06:19
Общество
Камчатская телеведущая уволилась после митинга в поддержку Хабаровска
Московский Комсомолец 03:07
Политика
Лукашенко заявил о наличии паспортов США у задержанных в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что среди задержанных в республике по подозрению в попытке «дестабилизировать обстановку в стране» есть люди с американскими паспортами и работающие в Госдепе США.
Известия 07:04
Общество
ФСБ задержала в пяти регионах России 25 подпольных оружейников
"Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России и Росгвардией в пяти регионах пресечена деятельность 25 лиц, причастных к модернизации гражданских образцов оружия в боевые аналоги, к изготовлению боеприпасов в подпольных мастерских и их сбыту на территории страны", - сообщили в ФСБ.
ТАСС 07:02
Шоу-бизнес
Александр Гордон развелся в четвертый раз после шести лет брака
Четвертой избранницей Александра Гордона стала студентка ВГИКа Нозанин Абдулвасиева, которая младше теперь уже бывшего мужа на 30 лет.
Актуальные Новости 04 августа в 05:32
Кино
Ремейк «Мулан» выйдет в кино и на Disney+ 4 сентября
Evo-rus.com вчера в 12:07
Общество
Яндекс запустил программу испытаний беспилотных автомобилей в США
Яндекс запустил вторую зону испытаний беспилотных автомобилей за пределами России — в американском городе Энн-Арбор.
N+1 07:00
Кино
На новых концепт-артах «Аватара 2» показали краба-батискаф
Продюсер сиквелов «Аватара» Джон Ландау поделился парочкой эксклюзивных концепт-артов предстоящих продолжений.
Киноафиша России вчера в 08:14
Экономика
Количество жалоб на банки в России в первом полугодии выросло на 44%
Количество жалоб на банки в России в первом полугодии 2020 года выросло на 44,1% - до более 106 тыс. обращений, говорится в сообщении ЦБ.
ТАСС 05:36
Политика
В Совфеде отвергли обвинения США в дезинформации в российских СМИ
Госдепартамент опубликовал в среду доклад "Основы российской экосистемы дезинформации и пропаганды", в котором систематизирует свою концепцию "российской пропаганды" - под определение "пропаганды", в частности, подведены российские СМИ с государственным финансированием.
РИА Новости 06:50
Армия и оружие
Defence24: РЭБ России могут перехватывать управление над MQ-9 Reaper
Авторы уверены, что Россия ранее могла отрабатывать методы перехвата управления американскими БПЛА в ходе учений.
Слово и Дело 07:29
Футбол
РФС составит рейтинг судей для назначения на матчи
Российский футбольный союз (РФС) планирует составить рейтинг судей, по итогам которого будут проходить назначения на игры чемпионата России.
ТАСС Спорт 06:44
Происшествия
Суд в Москве признал виновными фигурантов дела «Нового величия»
Все семеро участников «Нового величия» признаны виновными по делу об экстремизме.
BFM.ru 05:55
Экономика
Минфин предложил сократить расходы на Крым
Министерство финансов предложило сократить объемы финансирования госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя» в 2021-2022 годах.
РБК 07:03
Экономика
Мутко спрогнозировал снижение ставки по ипотеке до 7,5% к концу года
Средняя ставка по ипотеке в России может опуститься к концу года до 7,5%, сообщил в четверг генеральный директор "ДОМ.РФ" Виталий Мутко на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Интерфакс 07:02
Общество
Сафронова подозревают в шифровке с помощью книги об «эре Ельцина»
Иван Сафронов был арестован по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ) 7 июля.
Коммерсантъ 04:04
Экономика
ЦБ согласился на постепенную отмену репатриации валютной выручки
Помимо отмены требования о репатриации и ограничений на зачисление валютной выручки на зарубежные счета, ЦБ предложил упростить порядок взаимодействия бизнеса с уполномоченными банками при совершении валютных операций.
РБК 06:40
Гаджеты
Xiaomi выпустит мощный смартфон Mi 10 Extreme Commemorative Edition в честь десятилетнего юбилея
3DNews вчера в 01:28
Происшествия
В Астрахани мальчик погиб под бетонной плитой на детской площадке
На мальчика, игравшего на детской площадке, обрушилась бетонная плита. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.
REGNUM 02:18
Общество
Железнодорожное сообщение Абхазии и России возобновится с 7 августа
Железнодорожное пассажирское сообщение между Абхазией и Россией возобновится с 7 августа, сообщил первый заместитель гендиректора предприятия «Абхазская железная дорога» (АЖД) Алхас Вартагава.
Коммерсантъ 06:57
Общество
В Хиросиме почтили память жертв атомной бомбардировки 1945 года
Памятные мероприятия, посвященные 75-й годовщине атомной бомбардировки Хиросимы, осуществленной США в 1945 году, прошли в четверг в Японии.
ТАСС 04:39
Политика
Захарова заявила о недоказанности вины задержанных в Беларуси россиян
Вина задержанных в Белоруссии россиян не доказана, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Комсомольская правда 05:56