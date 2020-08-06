«ЯКэш» в «ЯСейфе»: «Яндекс» собрался строить финансовую экосистему
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Источник назвал имя владельца судна, чей груз мог взорваться в Бейруте
Свидетель дал показания против Ефремова в суде
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В любом случае, прекращение партнерства со "Сбербанком" означает, что поисковик больше не ограничен в развитии собственных финтех-сервисов. А поскольку их активно строят многие зарубежные IT-гиганты, "Яндекс", скорее всего, будет двигаться тем же курсом.В источнике
С чего всё началось
«Яндекс» собрался создавать свою финансовую экосистему
Сервис «Яндекс.Деньги» был зарегистрирован как небанковская кредитная организация и позиционировался как система электронных платежей, сейчас «Яндекс» замахнулся на банковские услуги, а также на сегменты инвестирования и страхования.
Ведомостивчера в 16:53
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