Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Вести.Ru
Вести.Ru

«ЯКэш» в «ЯСейфе»: «Яндекс» собрался строить финансовую экосистему

В любом случае, прекращение партнерства со "Сбербанком" означает, что поисковик больше не ограничен в развитии собственных финтех-сервисов. А поскольку их активно строят многие зарубежные IT-гиганты, "Яндекс", скорее всего, будет двигаться тем же курсом.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

«Яндекс» собрался создавать свою финансовую экосистему

Сервис «Яндекс.Деньги» был зарегистрирован как небанковская кредитная организация и позиционировался как система электронных платежей, сейчас «Яндекс» замахнулся на банковские услуги, а также на сегменты инвестирования и страхования.
Ведомостивчера в 16:53
Подробнее о событии
Фонтанка.Ру

«ЯКредит», «ЯСейф» и «ЯКэш»: кажется, «Яндекс» готовится создать банк

Фонтанка.Ру05:20
Вести.Ru

«ЯКэш» в «ЯСейфе»: «Яндекс» собрался строить финансовую экосистему

Вести.Ru03:33
Телеканал 360°

СМИ: «Яндекс» зарегистрирует 17 новых товарных знаков. Среди них «ЯБиржа», «ЯБанк» и «ЯКэш»

Телеканал 360°02:46
REGNUM

СМИ: «Яндекс» зарегистрировал 17 торговых марок

REGNUM02:51
Дождь

«ЯБанк» и «ЯКредит». «Яндекс» зарегистрирует 17 товарных знаков в банковской, инвестиционной и страховой сферах

Дождь02:45
Ведомости

«Яндекс» собрался создавать свою финансовую экосистему

Ведомостивчера в 16:53
CNews

«Яндекс» начал превращение в банк

CNewsвчера в 11:17
Реклама
Реклама
Реклама

Посольство РФ в США назвало помехой сотрудничеству доклад о пропаганде

США публикацией доклада Центра глобального взаимодействия при Госдепартаменте о "столпах российской дезинформации" пытаются отвлечь внимание от официальных предложений России о возобновлении сотрудничества в ключевых сферах, считают в посольстве РФ в США.
Интерфакс22:12
495

Почетный адвокат РФ назвал Ефремова «жертвой» его защитника Пашаева

По мнению почетного адвоката России Александра Островского, стратегия защиты Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП является губительной для актера, передает "Национальная служба новостей".
Инфорос01:49
592
Реклама

В Германии обнаружили «таинственное судно» для достраивания «СП-2»

Берлин, 5 августа 2020, 11:54 — REGNUM Об обнаружении в порту немецкого города Засница «таинственного судна», которое, по мнению обнаруживших, участвует в достройке газопровода «Северный поток — 2» («СП-2»), сообщили 4 августа журналисты газеты Ostsee-Zeitung.
REGNUMвчера в 04:54
3

Источник назвал имя владельца судна, чей груз мог взорваться в Бейруте

Россиянин Игорь Гречушкин, у которого, предположительно, конфисковали судно и взорвавшийся в Бейруте груз селитры, обращался в консульство России на Кипре вчера, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
РИА Новости04:31
314
Реклама

Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ruвчера в 13:27
44
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама