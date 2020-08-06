«ЯКэш» в «ЯСейфе»: «Яндекс» собрался строить финансовую экосистему

В любом случае, прекращение партнерства со "Сбербанком" означает, что поисковик больше не ограничен в развитии собственных финтех-сервисов. А поскольку их активно строят многие зарубежные IT-гиганты, "Яндекс", скорее всего, будет двигаться тем же курсом.