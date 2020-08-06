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Вести.Ru
Вести.Ru

«ЯКэш» в «ЯСейфе»: «Яндекс» собрался строить финансовую экосистему

В любом случае, прекращение партнерства со "Сбербанком" означает, что поисковик больше не ограничен в развитии собственных финтех-сервисов. А поскольку их активно строят многие зарубежные IT-гиганты, "Яндекс", скорее всего, будет двигаться тем же курсом.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

«Яндекс» собрался создавать свою финансовую экосистему

Сервис «Яндекс.Деньги» был зарегистрирован как небанковская кредитная организация и позиционировался как система электронных платежей, сейчас «Яндекс» замахнулся на банковские услуги, а также на сегменты инвестирования и страхования.
Ведомостивчера в 16:53
Подробнее о событии
Говорит Москва

Ассоциация компаний интернет-торговли о новых проектах «Яндекса»: компания столбит территорию

Говорит Москва06:09
Фонтанка.Ру

«ЯКредит», «ЯСейф» и «ЯКэш»: кажется, «Яндекс» готовится создать банк

Фонтанка.Ру05:20
CNews

«Яндекс» начал превращение в банк

CNewsвчера в 11:17
Телеканал 360°

СМИ: «Яндекс» зарегистрирует 17 новых товарных знаков. Среди них «ЯБиржа», «ЯБанк» и «ЯКэш»

Телеканал 360°02:46
Дождь

«ЯБанк» и «ЯКредит». «Яндекс» зарегистрирует 17 товарных знаков в банковской, инвестиционной и страховой сферах

Дождь02:45
Ведомости

«Яндекс» собрался создавать свою финансовую экосистему

Ведомостивчера в 16:53
Вести.Ru

«ЯКэш» в «ЯСейфе»: «Яндекс» собрался строить финансовую экосистему

Вести.Ru03:33

Минфин предложил сократить расходы на Крым

Как следует из документа "Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам и непрограммным направлениям деятельности", в 2021 году эти расходы могут снизить на 8,5 миллиарда рублей — до 76,1 миллиарда, в 2022 году планируется сокращение на 9,1 миллиарда — до 82,3 миллиарда рублей.
РИА Новости07:40
771

Лукашенко заявил о наличии паспортов США у задержанных в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что среди задержанных в республике по подозрению в попытке «дестабилизировать обстановку в стране» есть люди с американскими паспортами и работающие в Госдепе США.
Известия07:04
16

Железнодорожное сообщение Абхазии и России возобновится с 7 августа

Железнодорожное пассажирское сообщение между Абхазией и Россией возобновится с 7 августа, сообщил первый заместитель гендиректора предприятия «Абхазская железная дорога» (АЖД) Алхас Вартагава.
Коммерсантъ06:57
4

Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ruвчера в 13:27
52

Законопроект о выплатах ухаживающим за инвалидами вносится в Госдуму

Дарья Драй © ИА REGNUM Предлагается предоставить неработающим гражданам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом, инвалидом с детства I группы или инвалидом I группы, являющимся их родителем (усыновителем) или опекуном (попечителем), право на получение ежемесячной выплаты в размере 10 тыс. рублей, следует из документа, опубликованного в ТГ-канале Нилова.
REGNUM17:00
54

Штаб Трампа обвиняет Facebook в предвзятости

Предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа обвинил компанию Facebook в предвзятости после удаления фрагмента интервью главы государства из-за "дезинформации о коронавирусе", сообщает The Hill.
Газета.Ru23:10
6

Алтайский Минздрав откроет более 40 ЦРБ для плановой медпомощи

Змеиногорский госпиталь уже переведен в режим центральной районной больницы С 7 августа Минздрав Алтайского края планирует открыть более 40 ЦРБ в районах и городах края для поэтапного перехода на оказание плановой медицинской помощи, сообщает правительственный Telegram-канал "Ленина, 59".
АМИТЕЛ07:32
16