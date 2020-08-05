Экономика
Вести.Ru«ЯКэш» в «ЯСейфе»: «Яндекс» собрался строить финансовую экосистему
В любом случае, прекращение партнерства со "Сбербанком" означает, что поисковик больше не ограничен в развитии собственных финтех-сервисов. А поскольку их активно строят многие зарубежные IT-гиганты, "Яндекс", скорее всего, будет двигаться тем же курсом.
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с чего всё началось
Сервис «Яндекс.Деньги» был зарегистрирован как небанковская кредитная организация и позиционировался как система электронных платежей, сейчас «Яндекс» замахнулся на банковские услуги, а также на сегменты инвестирования и страхования.Ведомостивчера в 16:53
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 06:32, Ашберн
Происшествия
Источник назвал имя владельца судна, чей груз мог взорваться в Бейруте
Россиянин Игорь Гречушкин, у которого, предположительно, конфисковали судно и взорвавшийся в Бейруте груз селитры, обращался в консульство России на Кипре вчера, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
РИА Новости 04:31
Происшествия
Суд в Москве признал виновными фигурантов дела «Нового величия»
Все семеро участников «Нового величия» признаны виновными по делу об экстремизме.
BFM.ru 05:55
Общество
Сафронова подозревают в шифровке с помощью книги об «эре Ельцина»
Иван Сафронов был арестован по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ) 7 июля.
Коммерсантъ 04:04
Происшествия
Свидетель дал показания против Ефремова в суде
Газета.Ru 05:23
Космос
Уфолог снял на видео странный объект над поверхностью Луны
На кадрах, снятых уфологом, видно, как над поверхностью Луны быстро пролетел загадочный объект.
TV BRICS 02:55
Происшествия
Капитан объяснил, почему взорвавшееся в Бейруте судно было арестовано
Телеканал 360° 04:11
Происшествия
Взрыв в Бейруте случайно попал на свадебное видео невесты
Невесту Исраа Себлани взрыв в Бейруте застал во время съемок свадебного видео.
NewInform 03:06
Политика
Лукашенко согласился выдать Украине задержанных граждан России
Московский Комсомолец вчера в 17:02
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском 04 августа в 10:29
Футбол
«Спартак» подписал долгосрочный контракт с Уруновым
РИА Новости вчера в 06:18
Гаджеты
Оболочку EMUI 11 получат 40 устройств Huawei и 250 млн пользователей
Прошивку EMUI 11 получат 40 устройств Huawei, а ее аудитория составит 250 млн человек. Охват предыдущей версии оказался значительно меньше.
Актуальные Новости 03:32
Общество
«Аэрофлот» объявил об отмене ряда международных рейсов в августе
Компания «Аэрофлот» объявила об отмене части регулярных международных рейсов до 31 августа.
Коммерсантъ 02:39
Экономика
Россия предложила Нидерландам пересмотреть налоговое соглашение
«Вчера Минфин Нидерландов получил письмо от коллег из РФ с предложением пересмотреть действующее Соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН) с целью увеличения ставок налога на доходы у источника выплаты в отношении дивидендов и процентов до 15%», ‒ говорится в сообщении KPMG.
Ведомости вчера в 08:29
Шоу-бизнес
"Что с лицом?": Любовь Успенская испугала поклонников внешним видом
В Сети обсуждают последнюю публикацию российской певицы Любови Успенской.
РИА Новости 05:00
Происшествия
В Москве задержали бывшего проректора МГУ Гришина
В Москве задержали бывшего проректора МГУ и экс-министра строительства Самарской области Алексея Гришина.
РИА Новости вчера в 09:53
Общество
Россиянам старше 40 дадут дополнительный выходной на диспансеризацию
Работающие россияне старше 40 лет с 11 августа могут рассчитывать на дополнительный оплачиваемый выходной: его можно будет взять раз в год.
Газета.Ru 06:19
Общество
В Германии обнаружили «таинственное судно» для достраивания «СП-2»
Берлин, 5 августа 2020, 11:54 — REGNUM Об обнаружении в порту немецкого города Засница «таинственного судна», которое, по мнению обнаруживших, участвует в достройке газопровода «Северный поток — 2» («СП-2»), сообщили 4 августа журналисты газеты Ostsee-Zeitung.
REGNUM вчера в 04:54
Авто
В Саудовской Аравии нашли «кладбище» автомобилей ГАЗ-21 «Волга»
Несколько десятков старых советских автомобилей ГАЗ-21 «Волга» в некомплектном состоянии на окраине города Мекка сфотографировали очевидцы, 3 августа сообщает портал carakoom.com.
ИА Красная Весна 04 августа в 15:54
Политика
Лукашенко пообещал не допустить «костра» в центре Минска из-за выборов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не допустит «разжечь костёр» в центре Минска 9—10 августа.
RT на русском 04:39
Общество
В Крыму подтвердили 39 новых случаев заражения коронавирусом
Симферополь, 6 августа 2020, 09:59 — REGNUM 39 новых случаев заражения коронавирусом подтверждены в Республике Крым за минувшие сутки, сообщил на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов.
REGNUM 02:59
Авто
Средняя цена на автомобили в России выросла на 138 тыс. рублей
Моя Москва.онлайн вчера в 15:53
Политика
Французская пресса: Может ли Россия создавать что-либо, кроме помех другим?
Собственно, в возможностях нашей страны автор не сомневается, но он не уверен, захочет ли этого Москва.
Военное обозрение 04:35
Общество
Треть россиян хотели бы уйти на пенсию до 55 лет
Около 31% россиян хотят выйти на пенсию раньше срока — до 55 лет, следует из опроса Работа.ру и НПФ "Сбербанка".
Вести.Ru 04:15
Футбол
Караваев отреагировал на слова Федуна о «Зените» и Лиге чемпионов
Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев прокомментировал высказывание владельца «Спартака» Леонида Федуна, выразившего уверенность, что сине-бело-голубые «огребут» в Лиге чемпионов.
Чемпионат 06:15
Кино
Волшебные палочки Гарри Поттера заменили на пистолеты в новом фильме
В Сети опубликовали ролик, в котором из первой части фильма о Гарри Поттере убрали волшебные палочки, заменив их на огнестрельное оружие.
Слово и Дело вчера в 11:22
Политика
Мишустин объявил о начале экспертизы правил русского языка
Определятся единые требования к созданию словарей, справочников и грамматик, которые будут содержать нормы современного русского литературного языка.
Вести.Ru 06:25
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова и Джиган вместе с детьми отправились на отдых
Семейная пара часто выезжают всей семьей отдыхать, в основном рэпер и модель выбирает заграничный курорт в теплых странах.33-летний рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) и 32-летняя Оксана Самойлова вместе с тремя детьми проводят отпуск в Турции.
Inc-news.ru вчера в 15:20
Политика
Посольство РФ в США назвало помехой сотрудничеству доклад о пропаганде
США публикацией доклада Центра глобального взаимодействия при Госдепартаменте о "столпах российской дезинформации" пытаются отвлечь внимание от официальных предложений России о возобновлении сотрудничества в ключевых сферах, считают в посольстве РФ в США.
Интерфакс вчера в 22:12
Политика
Штаб Трампа обвиняет Facebook в предвзятости
Предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа обвинил компанию Facebook в предвзятости после удаления фрагмента интервью главы государства из-за "дезинформации о коронавирусе", сообщает The Hill.
Газета.Ru вчера в 23:10
Экономика
ФСБ и налоговики пришли с обысками к крупнейшему производителю батарей
Forte является одним из лидеров на рынке теплового оборудования, в частности крупнейшим производителем радиаторных батарей.
РБК 04:59