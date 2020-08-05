Сервис «Яндекс.Деньги» был зарегистрирован как небанковская кредитная организация и позиционировался как система электронных платежей, сейчас «Яндекс» замахнулся на банковские услуги, а также на сегменты инвестирования и страхования.

с чего всё началось

В любом случае, прекращение партнерства со "Сбербанком" означает, что поисковик больше не ограничен в развитии собственных финтех-сервисов. А поскольку их активно строят многие зарубежные IT-гиганты, "Яндекс", скорее всего, будет двигаться тем же курсом.

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