«ЯКэш» в «ЯСейфе»: «Яндекс» собрался строить финансовую экосистему
Компания "Яндекс" подала заявки на регистрацию нескольких десятков товарных знаков, так или иначе связанных с деньгами и современными финансовыми технологиями. Как пишет CNews, первыми на регистрацию поисковиком 33 новых брендов обратили внимание Telegram-каналы.В источнике
С чего всё началось
«Яндекс» собрался создавать свою финансовую экосистему
Сервис «Яндекс.Деньги» был зарегистрирован как небанковская кредитная организация и позиционировался как система электронных платежей, сейчас «Яндекс» замахнулся на банковские услуги, а также на сегменты инвестирования и страхования.
Ведомостивчера в 16:53
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