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Вести.Ru
Вести.Ru

«ЯКэш» в «ЯСейфе»: «Яндекс» собрался строить финансовую экосистему

Компания "Яндекс" подала заявки на регистрацию нескольких десятков товарных знаков, так или иначе связанных с деньгами и современными финансовыми технологиями. Как пишет CNews, первыми на регистрацию поисковиком 33 новых брендов обратили внимание Telegram-каналы.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

«Яндекс» собрался создавать свою финансовую экосистему

Сервис «Яндекс.Деньги» был зарегистрирован как небанковская кредитная организация и позиционировался как система электронных платежей, сейчас «Яндекс» замахнулся на банковские услуги, а также на сегменты инвестирования и страхования.
Ведомости5 августа в 16:53
Подробнее о событии
Вести.Ru

«Яндекс» намерен строить собственную финансовую экосистему. Новости на «России 24»

Вести.Ruвчера в 10:21
Ведомости

«Яндекс» собрался создавать свою финансовую экосистему

Ведомости5 августа в 16:53
Фонтанка.Ру

«ЯКредит», «ЯСейф» и «ЯКэш»: кажется, «Яндекс» готовится создать банк

Фонтанка.Рувчера в 05:20
Телеканал 360°

СМИ: «Яндекс» зарегистрирует 17 новых товарных знаков. Среди них «ЯБиржа», «ЯБанк» и «ЯКэш»

Телеканал 360°вчера в 02:46
Дождь

«ЯБанк» и «ЯКредит». «Яндекс» зарегистрирует 17 товарных знаков в банковской, инвестиционной и страховой сферах

Дождьвчера в 02:45
Говорит Москва

Ассоциация компаний интернет-торговли о новых проектах «Яндекса»: компания столбит территорию

Говорит Москвавчера в 06:09
CNews

«Яндекс» начал превращение в банк

CNews5 августа в 11:17

В России запатентовали препарат от коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) получило патент на отечественный препарат «Лейтрагин», который помогает предотвращать или смягчать осложнения от коронавируса, сообщается на сайте агентства.
В России запатентовали препарат от коронавируса
Коммерсантъ17:53
256

Нидерланды приняли запрос от РФ на пересмотр налогового соглашения

Факт получения запроса от Минфина РФ о пересмотре действующего налогового соглашения подтвердило правительство Нидерландов, 6 августа сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Министерства финансов Нидерландов Ремко Рауса.
ИА Красная Веснавчера в 11:54
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В Генштабе ВС РФ раскрыли первое условие применения ядерного оружия

Москва, 7 августа 2020, 03:50 — REGNUM Россия применит ядерное оружие при условии любой ракетной атаки по своей территории, говорится в опубликованной 7 августа Генштабом ВС РФ статье «Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания» в газете «Красная звезда».
REGNUM20:50
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Стало известно о согласии Лукашенко выдать задержанных россиян Украине

По словам журналиста, президент Украины Владимир Зеленский попросил Лукашенко передать тех, кто принимал участие в боевых действиях в Донбассе против Украины, в том числе украинцев.
Компаниявчера в 02:12
3K

Преимущество российских С-400 раскрыли в Индии

В Тибете необходимо установить ракеты с дальностью поражения до 400 км, вследствие чего российские С-400, разработанные для борьбы с передовыми самолетами-невидимками, будут иметь больше шансов, отметил Дханоа.
Слово и Дело5 августа в 06:45
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«Аэрофлот» приостановил продажу субсидируемых билетов из ДФО в ЦФО

Москва, 6 августа 2020, 15:37 — REGNUM Компания «Аэрофлот» приняла решение о приостановке продажи субсидируемых авиабилетов на полёты с Дальнего Востока на территорию Центрального федерального округа.
REGNUMвчера в 08:37
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В Белоруссии задержали главу штаба соперницы Лукашенко

Белорусские силовики задержали Марию Мороз — руководителя избирательного штаба кандидата в президенты страны Светланы Тихановской, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря политика Анны Красулиной.
Рамблервчера в 06:00
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В Германии обнаружили «таинственное судно» для достраивания «СП-2»

Берлин, 5 августа 2020, 11:54 — REGNUM Об обнаружении в порту немецкого города Засница «таинственного судна», которое, по мнению обнаруживших, участвует в достройке газопровода «Северный поток — 2» («СП-2»), сообщили 4 августа журналисты газеты Ostsee-Zeitung.
REGNUM5 августа в 04:54
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