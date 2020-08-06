«ЯКэш» в «ЯСейфе»: «Яндекс» собрался строить финансовую экосистему
Смотрите также
В России запатентовали препарат от коронавируса
По делу о взрыве в Бейруте задержаны 16 сотрудников порта
Нидерланды приняли запрос от РФ на пересмотр налогового соглашения
Семья Сулеймана Керимова впервые возглавила российский список Forbes
В пяти городах Кузбасса вводятся ограничения из-за коронавируса
В Петербурге 80% заболевших коронавирусом медиков не получили выплаты
В Генштабе ВС РФ раскрыли первое условие применения ядерного оружия
Мэр Днепра назвал украинцев нацией воров
Стало известно о согласии Лукашенко выдать задержанных россиян Украине
Любовь Успенская пожаловалась на дефицит алкоголя и ботокса
Лукашенко заявил, что ему «подкинули» коронавирус
Россияне старше 40 лет получат выходной на диспансеризацию
Преимущество российских С-400 раскрыли в Индии
«Аэрофлот» приостановил продажу субсидируемых билетов из ДФО в ЦФО
В Белоруссии задержали главу штаба соперницы Лукашенко
МИД РФ назвал бездоказательными обвинения в пропаганде со стороны США
Лукашенко не выдаст задержанных россиян, пока Киев не докажет их вину
В Генштабе ВС РФ раскрыли первое условие применения ядерного оружия
Билл Гейтс предрек «катастрофу страшнее пандемии коронавируса»
В России запатентовали препарат от коронавируса
Россияне старше 40 лет получат выходной на диспансеризацию
Рогозин поручил разработать аналог корабля «Буран» на замену «Союзу»
Минздрав предложил изменить состав автоаптечки
Полиция Кипра опросила бизнесмена Гречушкина после взрыва в Ливане
СК проверит обстоятельства смерти девочки в монастыре схимонаха Сергия
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Нового величия»
По делу о взрыве в Бейруте задержаны 16 сотрудников порта
Лукашенко сказал, что стал бы воевать за Крым
Компания "Яндекс" подала заявки на регистрацию нескольких десятков товарных знаков, так или иначе связанных с деньгами и современными финансовыми технологиями. Как пишет CNews, первыми на регистрацию поисковиком 33 новых брендов обратили внимание Telegram-каналы.В источнике
С чего всё началось
«Яндекс» собрался создавать свою финансовую экосистему
Сервис «Яндекс.Деньги» был зарегистрирован как небанковская кредитная организация и позиционировался как система электронных платежей, сейчас «Яндекс» замахнулся на банковские услуги, а также на сегменты инвестирования и страхования.
Ведомости5 августа в 16:53
Подробнее о событии
«Яндекс» намерен строить собственную финансовую экосистему. Новости на «России 24»
Вести.Ruвчера в 10:21
СМИ: «Яндекс» зарегистрирует 17 новых товарных знаков. Среди них «ЯБиржа», «ЯБанк» и «ЯКэш»
Телеканал 360°вчера в 02:46
Ассоциация компаний интернет-торговли о новых проектах «Яндекса»: компания столбит территорию
Говорит Москвавчера в 06:09