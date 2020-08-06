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Вести.Ru
Вести.Ru

«ЯКэш» в «ЯСейфе»: «Яндекс» собрался строить финансовую экосистему

Компания "Яндекс" подала заявки на регистрацию нескольких десятков товарных знаков, так или иначе связанных с деньгами и современными финансовыми технологиями. Как пишет CNews, первыми на регистрацию поисковиком 33 новых брендов обратили внимание Telegram-каналы.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

«Яндекс» собрался создавать свою финансовую экосистему

Сервис «Яндекс.Деньги» был зарегистрирован как небанковская кредитная организация и позиционировался как система электронных платежей, сейчас «Яндекс» замахнулся на банковские услуги, а также на сегменты инвестирования и страхования.
Ведомостивчера в 16:53
Подробнее о событии
Вести.Ru

«Яндекс» намерен строить собственную финансовую экосистему. Новости на «России 24»

Вести.Ru10:21
Ведомости

«Яндекс» собрался создавать свою финансовую экосистему

Ведомостивчера в 16:53
Фонтанка.Ру

«ЯКредит», «ЯСейф» и «ЯКэш»: кажется, «Яндекс» готовится создать банк

Фонтанка.Ру05:20
Телеканал 360°

СМИ: «Яндекс» зарегистрирует 17 новых товарных знаков. Среди них «ЯБиржа», «ЯБанк» и «ЯКэш»

Телеканал 360°02:46
Дождь

«ЯБанк» и «ЯКредит». «Яндекс» зарегистрирует 17 товарных знаков в банковской, инвестиционной и страховой сферах

Дождь02:45
Говорит Москва

Ассоциация компаний интернет-торговли о новых проектах «Яндекса»: компания столбит территорию

Говорит Москва06:09
CNews

«Яндекс» начал превращение в банк

CNewsвчера в 11:17

В России запатентовали препарат от коронавируса

Ранее президент РФ Владимир Путин высказал мнение, что новые лекарственные препараты от коронавирусной инфекции, появившиеся в России, "наверное, лучшие в мире сейчас по качеству применения, по чистоте".
Российская газета15:49
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159 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки

За все время в Подмосковье было выявлено более 3,5 тысяч случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области, в том числе – из Москвы.
Министерство здравоохранения МО07:35
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Андрей Червиченко: «Я не понимаю, зачем взяли Кокорина. Зачем купили Урунова, не понимает даже главный тренер „Спартака“»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о том, кто в предстоящем сезоне поборется за золото чемпионата России, объяснил, почему скептически относится к приходу нападающего Александра Кокорина в «Спартак» и почему защитник Деян Ловрен станет хорошим усилением для «Зенита».
Матч ТВ15:23

Учебный год в амурских школах планируют начать очно

По словам заместителя председателя правительства Амурской области и министра образования и науки региона Светланы Яковлевой, менять очную форму обучения на дистанционное в образовательных учреждениях не планируется.
Телепорт02:29

Боевики пытаются атаковать базу Хмеймим в Сирии

Боевики в Сирии обстреливают позиции вооруженных сил Сирии и пытаются атаковать базу Хмеймим, РФ и Сирия вынуждены проводить мероприятия по нейтрализации угрозы, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.
РИА Новости15:09
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