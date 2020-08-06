Лукашенко: Ельцин жалел, что выбрал Путина преемником

Ельцин рассчитывал, что Путин будет всё время бегать к нему и советоваться по тому или иному вопросу, но это невозможно и неприемлемо, и это не для Путина, — утверждает президент Белоруссии в интервью на YouTube-канале Гордона.