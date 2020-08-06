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Вести.Ru
Вести.Ru

«ЯКэш» в «ЯСейфе»: «Яндекс» собрался строить финансовую экосистему

Компания "Яндекс" подала заявки на регистрацию нескольких десятков товарных знаков, так или иначе связанных с деньгами и современными финансовыми технологиями. Как пишет CNews, первыми на регистрацию поисковиком 33 новых брендов обратили внимание Telegram-каналы.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

«Яндекс» собрался создавать свою финансовую экосистему

Сервис «Яндекс.Деньги» был зарегистрирован как небанковская кредитная организация и позиционировался как система электронных платежей, сейчас «Яндекс» замахнулся на банковские услуги, а также на сегменты инвестирования и страхования.
Ведомости5 августа в 16:53
Подробнее о событии
Вести.Ru

«Яндекс» намерен строить собственную финансовую экосистему. Новости на «России 24»

Вести.Ruвчера в 10:21
Говорит Москва

Ассоциация компаний интернет-торговли о новых проектах «Яндекса»: компания столбит территорию

Говорит Москвавчера в 06:09
Ведомости

«Яндекс» собрался создавать свою финансовую экосистему

Ведомости5 августа в 16:53
Телеканал 360°

СМИ: «Яндекс» зарегистрирует 17 новых товарных знаков. Среди них «ЯБиржа», «ЯБанк» и «ЯКэш»

Телеканал 360°вчера в 02:46
Дождь

«ЯБанк» и «ЯКредит». «Яндекс» зарегистрирует 17 товарных знаков в банковской, инвестиционной и страховой сферах

Дождьвчера в 02:45
Фонтанка.Ру

«ЯКредит», «ЯСейф» и «ЯКэш»: кажется, «Яндекс» готовится создать банк

Фонтанка.Рувчера в 05:20
CNews

«Яндекс» начал превращение в банк

CNews5 августа в 11:17

ЦБ указал банкам на недобросовестные отказы на досрочный возврат долга

Кредиторы отказываются принимать от заемщиков деньги для досрочного возврата потребительских кредитов из-за того, что они вносят недостаточную сумму, говорится в письме первого зампреда Банка России Сергея Швецова.
ЦБ указал банкам на недобросовестные отказы на досрочный возврат долга
РБКвчера в 08:25
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Лукашенко: Ельцин жалел, что выбрал Путина преемником

Ельцин рассчитывал, что Путин будет всё время бегать к нему и советоваться по тому или иному вопросу, но это невозможно и неприемлемо, и это не для Путина, — утверждает президент Белоруссии в интервью на YouTube-канале Гордона.
Лукашенко: Ельцин жалел, что выбрал Путина преемником
News.ruвчера в 15:01
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СК проверит обстоятельства смерти девочки в монастыре схимонаха Сергия

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах смерти 15-летней девочки в Среднеуральском женском монастыре, духовником и основателем которого является лишённый сана схимонах Сергий (Николай Романов).
RT на русском18:30
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KП: задержанные в Минске стали жертвами провокации украинских шпионов

Задержанные в Минске россияне могли стать жертвами провокации украинских шпионов, которые обманным путем заманили их в Белоруссию, чтобы разжечь дипломатический скандал, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на анонимный источник в спецслужбах РФ.
Газета.Ru17:40
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В США хотят конфисковать связанные с Коломойским объекты недвижимости

Министерство юстиции США подало иски с требованием конфискации двух крупных объектов недвижимости, купленных на средства, предположительно украденные из украинского Приватбанка бизнесменами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, говорится в письменном заявлении минюста.
РИА Новости19:41

В московской аптеке продавали настойку на ящерицах от коронавируса

Росздравнадзор выявил аптеку в Москве, в которой продавали настойку на ящерицах для лечения любых болезней, включая коронавирус, сообщается на сайте Росздравнадзора по Москве и Московской области.
РИА Новостивчера в 08:04
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В Генштабе заявили о реализации США концепции «глобального удара»

Действия США в области стратегических вооружений и выход из ряда международных договоров в области безопасности направлены на реализацию концепции «глобального удара» с применением перспективных, в том числе ядерных, средств.
RT на русском19:07

В Крыму выявили 39 новых случаев коронавируса за сутки

На странице в социальной сети во во «ВКонтакте» глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил о том, что в последнее время полуостров стал новым очагом эпидемии – впервые в республике зафиксировали 39 эпизодов заражения COVID-19.
Live24вчера в 08:38
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