«ЯКэш» в «ЯСейфе»: «Яндекс» собрался строить финансовую экосистему
Смотрите также
Выложено видео испытаний в США ракеты с гиперзвуковым блоком
Мишустин объявил о создании правкомиссии по русскому языку
СКА обыграл «Локомотив» и вышел в финал турнира в Сочи
Минфин предложил сократить расходы на Крым
Билл Гейтс предсказал «катастрофу страшнее пандемии коронавируса»
СК проверит обстоятельства смерти девочки в монастыре схимонаха Сергия
Богатейшим россиянином впервые стал Сулейман Керимов
KП: задержанные в Минске стали жертвами провокации украинских шпионов
Лукашенко заявил, что не планирует сделать сына своим преемником
В Петербурге 80% заболевших коронавирусом медиков не получили выплаты
Вашингтон снял рекомендации для граждан не ездить за границу
Во Франции задержан захвативший заложников в отделении банка мужчина
Ляйсан Утяшева заявила, что сможет прожить на 50 тысяч рублей в месяц
В московской аптеке продавали настойку на ящерицах от коронавируса
Компания Microsoft анонсировала перенос программ Android на Windows 10
Лукашенко заявил о гибридной войне против Белоруссии
По делу о взрыве в Бейруте задержаны 16 сотрудников порта
Лукашенко уверен, что Путин покинет пост президента до 2036 года
Билл Гейтс предсказал «катастрофу страшнее пандемии коронавируса»
В России запатентовали препарат от коронавируса
По делу о взрыве в Бейруте задержаны 16 сотрудников порта
Россияне старше 40 лет получат выходной для диспансеризации
Полиция Кипра опросила бизнесмена Гречушкина после взрыва в Ливане
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Нового величия»
Минздрав предложил изменить состав автоаптечки
США пригрозили немецкому порту санкциями из-за «Северного потока-2»
СК проверит обстоятельства смерти девочки в монастыре схимонаха Сергия
Комаровский назвал увеличивающий риск развития рака на 80% фактор
Компания "Яндекс" подала заявки на регистрацию нескольких десятков товарных знаков, так или иначе связанных с деньгами и современными финансовыми технологиями. Как пишет CNews, первыми на регистрацию поисковиком 33 новых брендов обратили внимание Telegram-каналы.В источнике
С чего всё началось
«Яндекс» собрался создавать свою финансовую экосистему
Сервис «Яндекс.Деньги» был зарегистрирован как небанковская кредитная организация и позиционировался как система электронных платежей, сейчас «Яндекс» замахнулся на банковские услуги, а также на сегменты инвестирования и страхования.
Ведомости5 августа в 16:53
Подробнее о событии
«Яндекс» намерен строить собственную финансовую экосистему. Новости на «России 24»
Вести.Ruвчера в 10:21
Ассоциация компаний интернет-торговли о новых проектах «Яндекса»: компания столбит территорию
Говорит Москвавчера в 06:09
СМИ: «Яндекс» зарегистрирует 17 новых товарных знаков. Среди них «ЯБиржа», «ЯБанк» и «ЯКэш»
Телеканал 360°вчера в 02:46