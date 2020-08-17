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РИА Новости
РИА Новости

Тихановская объявила о готовности стать национальным лидером Белоруссии

В Белоруссии 9 августа состоялись президентские выборы, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал чуть более 80 процентов, его главная соперница Светлана Тихановская — 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признала и потребовала новых выборов.В источнике
С чего всё началось
Главный соперник Александра Лукашенко на прошедших президентских выборах Светлана Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером страны, ее видеообращение опубликовано
 на YouTube-канале «Страна для жизни».
РБК01:41
Подробнее о событии
РИА Новости

Тихановская объявила о готовности стать национальным лидером

РИА Новости04:23
RT на русском

Тихановская заявила о готовности стать национальным лидером Белоруссии

RT на русском02:23
Комсомольская правда

Тихановская записала новое видеообращение: «Я готова стать национальным лидером»

Комсомольская правда01:27
ТАСС

Тихановская заявила о готовности стать национальным лидером

ТАСС01:43
РБК

Тихановская заявила о готовности стать национальным лидером Белоруссии

РБК01:41
Интерфакс

Тихановская заявила о готовности стать лидером нации

Интерфакс02:21
Lenta.ru

Тихановская объявила о готовности стать национальным лидером

Lenta.ru01:22
КП - Беларусь

«Я готова стать национальным лидером»: Тихановская записала новое видеообращение

КП - Беларусь02:51

Украина решила прекратить соглашение с Россией о торгпредствах

Кабинет министров Украины принял решение о прекращении соглашения с Россией о взаимном учреждении торговых представительств, сообщила в понедельник заместитель министра иностранных дел республики Эмине Джапарова.
РИА Новости05:39
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Михаил Дегтярев отправил в отставку главу Минздрава Хабаровского края

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев отправил в отставку главу регионального Министерства здравоохранения Александра Витько, сообщает краевое правительство.
РИА Новости03:14
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Россельхознадзор предложил ужесточить меры борьбы с «санкционкой»

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт предложил ужесточить меры борьбы с контрабандистами, которые ввозят в страну запрещенные продукты, поскольку те стали действовать более изощренно.
РИА Новости00:59
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Очевидцы сообщили о движении колонн спецтехники без номеров в сторону Белоруссии

Колонна грузовиков «Урал» и КамАЗ без номеров и опознавательных знаков движется в сторону границы с Белоруссией по трассам Е95 и M1, передает Conflict Intelligence Team (CIT) со ссылкой на видео из Telegram-каналов и информацию СМИ.
Коммерсантъ05:23
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Глава британского МИД заявил о непризнании итогов выборов в Белоруссии

Великобритания не признаёт итоги президентских выборов в Белоруссии и готова применять санкции к ответственным за применение насилия против протестующих, заявил глава британского МИД Доминик Рааб.
RT на русском05:08
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