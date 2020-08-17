Тихановская объявила о готовности стать национальным лидером Белоруссии

В Белоруссии 9 августа состоялись президентские выборы, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал чуть более 80 процентов, его главная соперница Светлана Тихановская — 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признала и потребовала новых выборов.