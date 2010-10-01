Общество
Телеканал RTVI«Я много что сказал». Интервью Михаила Дегтярева Сергею Шнурову: главное
Генеральный продюсер RTVI Сергей Шнуров съездил в Хабаровск, чтобы подготовить документальный фильм о событиях в регионе. Частью проекта стало интервью с Дегтяревым. Его полную версию вы можете посмотреть здесь, ну а в этом материале мы собрали основные высказывания политика на самые разные темы.
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В России планируется запретить использование подержанных автодеталей
Например, запретят применять бывшие в употреблении модули подушек безопасности и датчики их срабатывания, а также рули и сиденья с вмонтированными в них подушками безопасности, пиро-патроны, блоки электронного управления.
Тарантас Ньюс 15:19
Политика
Дегтярев заявил о провокаторах из Грузии на акциях в Хабаровске
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил о нахождении в регионе провокаторов из других стран, в том числе из Грузии.
Коммерсантъ 19:54
Хоккей
«Вашингтон» победил «Каролину», Овечкин и Кузнецов забили три гола
"Вашингтон" одержал победу над "Каролиной" в выставочном матче НХЛ.
РИА Новости 19:08
Армия и оружие
На форуме «Армия-2020» представят более 28 тыс. образцов вооружений
Москва, 29 июля 2020, 10:25 — REGNUM На военно-техническом форуме «Армия-2020» представят более 28 тыс. образцов вооружений и техники.
REGNUM 03:25
Общество
Суд лишил жену алтайского депутата квартиры в Москве за 65 млн рублей
В сообщении говорится, что алтайский краевой суд удовлетворил требование прокуратуры региона и обратил в пользу государства квартиру в Москве, купленную женой депутата Алтайского краевого заксобрания Владимира Попова за 65 млн рублей.
Известия 09:18
Общество
Минтруд подготовил изменения в правила выплаты пенсий
"Раньше при изменении кредитной организации, в которой пенсионер получал пенсию, период выплаты мог измениться, то согласно подготовленному проекту приказа, дата получения пенсии останется по желанию гражданина прежней", - пояснили "РГ" в Минтруде.
Российская газета 06:01
Экономика
За первый квартал 2020 года Южно-Сахалинск лучше всего освоил социалку
Доходы Южно-Сахалинска выросли относительно показателей уточненных на начало 2020 года и составили 30 649 227 600 рублей, из них 18 044 517 200 — трансферты из бюджета региона.
Сахалин.Инфо 17:31
Происшествия
Адвокат Ефремова подтвердил отказ актера от признания вины
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в эфире программы "60 минут" подтвердил, что актер отказался признать вину в смертельном ДТП.
РИА Новости 08:37
Политика
Лукашенко отреагировал на задержание россиян в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился разобраться в ситуации с задержанием под Минском предположительно граждан России, заявив, что у Минска "нет никаких целей опорочить близкую страну".
РИА Новости 18:47
Шоу-бизнес
Жигунов пожаловался на стрелявшего в него Аверина
РИА Новости 07:44
Происшествия
В Пензенской области каратистку осудили за избиение любовницы мужа
Суд в Сердобском районе Пензенской области приговорил к обязательным работам местную жительницу, имеющую черный пояс по каратэ, по обвинению в избиении любовницы своего мужа, сообщила в среду прокуратура региона.
РИА Новости 16:49
Политика
США ввели санкции против сына и двоюродного брата Башара Асада
В заявлении, опубликованном на сайте Госдепартамента, поясняется, что среди физических лиц, которых затронули эти ограничения, есть сын президента Сирии Башара Асада Хафез Асад и двоюродный брат президента Сирии Зухаир Тауфик Асад.
РБК 15:22
Шоу-бизнес
Изувеченная бывшим мужем Маргарита Грачева сообщила о скорой свадьбе
Бывший муж Маргариты Грачевой в порыве ревности отрубил ей кисти рук в декабре 2017 года.
Известия 17:02
Происшествия
Девушки из белорусского санатория рассказали о «россиянах из ЧВК»
Девушки, отдыхающие в минском санатории «Белорусочка», где прошло задержание россиян, ждали, что эти мужчины присоединятся к ним на танцах, пишут белорусские СМИ.
Взгляд.ру 13:04
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август
Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме РФ одобрили продление денежной выплаты в размере 10 000 рублей на август для семей с детьми.
Evo-rus.com 14:24
Политика
В Белоруссии задержаны более 30 «подозрительных» иностранцев
В ночь с 28 на 29 июля сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали 32 человека.
Вести.Ru 08:38
Экономика
Доля одобренных кредитов зарплатным клиентам снизилась до минимума
В июне банки отклонили две трети заявок на потребкредиты от зарплатных клиентов. Это минимальный показатель с начала пандемии.
Известия 18:30
Здоровье
Правительство Литвы вернуло обязательное ношение санитарных масок
"С учетом наметившегося ухудшения ситуации с коронавирусом считаем необходимым вернуться к обязательному ношению санитарных масок", - пояснил мотивы решения временно замещающий министра здравоохранения министр юстиции Эльвинас Янкявичюс.
ТАСС 08:10
Здоровье
За сутки прибавилось 29 заболевших коронавирусом в Приамурье
В Амурской области за сутки выявлено 29 новых случаев COVID-19, большинство из них - в Благовещенске.
EastRussia 04:22
Футбол
Заа о расизме: «Инстаграм больше не в радость темнокожим. Боюсь открывать директ, там может быть что угодно»
Заа из «Кристал Пэлас» показал расистские угрозы из лички инстаграма.
Sports.ru 16:59
Шоу-бизнес
38-летняя Алена Водонаева призналась, что бесплодна
38-летняя Алена Водонаева призналась, что бесплодна Напомним, что у Алены Водонаевой есть девятилетний сын Богдан, который родился в браке журналистки с бизнесменом, кандидатом политических наук Алексеем Малакеевым.
Вокруг ТВ 03:20
Происшествия
Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО
Басманный суд Москвы в среду заключил в СИЗО сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова: его обвиняют в убийстве студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 10:07
Шоу-бизнес
Карпович может сняться в «Мажоре» с Прилучным вместо Разумовской
Звезда юмористического сериала "Папины дочки" Мирослава Карпович возможно появится в четвертом сезоне популярного сериала "Мажор", где в главной роли снимается ее новый возлюбленный Павел Прилучный.
iReactor 07:22
Политика
Александр Лукашенко разыграл облаву на «Вагнера»
Александр Лукашенко разыграл облаву на «Вагнера» Бойцы группы «А» КГБ Белоруссии при поддержке ОМОНа в среду задержали 33 человека, якобы имеющих отношение к российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».
Коммерсантъ 16:01
Экономика
Минфин опасается пузыря на рынке ипотеки из-за субсидирования
Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что системное субсидирование ипотеки в России может привести к образованию пузыря на этом рынке, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:20
Общество
Счетная палата выявила занижение числа инвалидов, нуждающихся в жилье
Минстрой России ежегодно в обоснованиях бюджетных ассигнований занижает численность инвалидов, нуждающихся в обеспечении жильем, говорится в докладе Счетной палаты.
РИА Новости 17:15
Космос
Virgin Galactic разработала интерьер корабля для космического туризма
Компания Virgin Galactic опубликовала виртуальную концепцию салона в космолёте Unity, предназначенного для комического туризма.
Discover24 05:47
Наука
В США оживили микробов возрастом 100 миллионов лет
Ученые полагают, что микроорганизмы имеют возраст более 100 миллионов лет.
Lenta.ru 13:33
Общество
Минюст предложил ввести конфискацию серых доходов чиновников
Минюст предложил изымать в бюджет не подтвержденные документально доходы и имущество чиновников, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 03:56