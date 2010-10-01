Общество

Телеканал RTVIТелеканал RTVI«Я много что сказал». Интервью Михаила Дегтярева Сергею Шнурову: главное

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Генеральный продюсер RTVI Сергей Шнуров съездил в Хабаровск, чтобы подготовить документальный фильм о событиях в регионе. Частью проекта стало интервью с Дегтяревым. Его полную версию вы можете посмотреть здесь, ну а в этом материале мы собрали основные высказывания политика на самые разные темы.
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Сергей Шнуров
Российский рок-музыкант, киноактёр, телеведущий, художник и общественный деятель. Лидер групп «Ленинград» и «Рубль». Генеральный продюсер телеканала RTVi, сопредседатель «Партии Роста».
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