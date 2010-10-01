Генеральный продюсер RTVI Сергей Шнуров съездил в Хабаровск, чтобы подготовить документальный фильм о событиях в регионе. Частью проекта стало интервью с Дегтяревым. Его полную версию вы можете посмотреть здесь, ну а в этом материале мы собрали основные высказывания политика на самые разные темы.

«Я много что сказал». Интервью Михаила Дегтярева Сергею Шнурову: главное

Авто В России планируется запретить использование подержанных автодеталей Например, запретят применять бывшие в употреблении модули подушек безопасности и датчики их срабатывания, а также рули и сиденья с вмонтированными в них подушками безопасности, пиро-патроны, блоки электронного управления. 852

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Политика В Белоруссии задержаны более 30 «подозрительных» иностранцев В ночь с 28 на 29 июля сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали 32 человека.

Экономика Доля одобренных кредитов зарплатным клиентам снизилась до минимума В июне банки отклонили две трети заявок на потребкредиты от зарплатных клиентов. Это минимальный показатель с начала пандемии. 2

Здоровье Правительство Литвы вернуло обязательное ношение санитарных масок "С учетом наметившегося ухудшения ситуации с коронавирусом считаем необходимым вернуться к обязательному ношению санитарных масок", - пояснил мотивы решения временно замещающий министра здравоохранения министр юстиции Эльвинас Янкявичюс. 2

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Происшествия Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО Басманный суд Москвы в среду заключил в СИЗО сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова: его обвиняют в убийстве студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. 206

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