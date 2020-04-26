Транспорт
Восток-МедиаЯ постоянно уставал: «переехавший» рассказал, за что так ненавидит Владивосток
Напомним, «Восток-Медиа» неоднократно писало о том, что думаю о Владивостоке «понаехавшие». Один из них, например, назвал 5 причин переезда из Владивостока в Москву. Ещё одна «понаехавшая» пожаловалась, что если бы не муж, жить в приморском городе она бы не стала.
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Вывозной рейс с россиянами из Гоа приземлился в Уфе
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