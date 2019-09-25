Администрация президента США опубликовала на сайте Белого дома расшифровку телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Этот разговор и послужил причиной начатой в отношении Трампа процедуры импичмента.

Телефонный разговор Трампа и Зеленского: что обсудили два президента

Экономика Путин: в ожидании 700 миллиардов ЦБ немного «подкрутил» инфляцию Одной из причин снижения инфляции в России президент назвал "подкрутку" Центробанком 700 миллиардов рублей в ожидании их прихода в экономику, который задерживается из-за недостаточно энергичной работы по реализации нацпроектов.

Политика Соловьев предложил ввести санкции против Украины после речи Зеленского Телеведущий Владимир Словьев предложил ввести санкции против Украины после выступления президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН.

Политика Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.

Политика Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело Для «женского обеда» украинская первая леди выбрала брючный костюм-тройку нежного голубого цвета, надев под пиджак жилетку на голое тело.

Политика Греф заявил о необходимости проведения революции госуправления Четвертая промышленная революция привнесла в жизнь большое количество новых технологий, поставив все государства перед необходимостью провести первую революцию государственного управления, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

Происшествия У няни, подозреваемой в похищении малыша, нашли пакет с его телом В городе Заводоуковск Тюменской области при задержании полицейские нашли у девушки пакет с обожженным телом шестимесячного ребенка.

Шоу-бизнес Настя Каменских уехала отдыхать с Потапом Певица опубликовала фото в бикини. Настя Каменских вместе со своим мужем Потапом отправилась отдыхать.

Политика Зеленский в шутку предложил Трампу не общаться по телефону Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой США Дональдом Трампом пошутил, что двум лидерам лучше беседовать перед камерами, чем по телефону.

Политика Лавров напомнил о планах Сталина разместить штаб-квартиру ООН в Сочи По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, в свое время Иосиф Сталин настаивал на том, чтобы штаб-квартиру ООН разместили в Сочи.

Футбол Рекордсмен литовского чемпионата найден мертвым Литовская федерация футбола (ЛФФ) выразила свои соболезнования в связи с гибелью рекордсмена литовского чемпионата Артураса Римкевичюса.

Происшествия Похитителя картины Куинджи приговорили к трем годам колонии Замоскворецкий суд Москвы приговорил к трем годам колонии строгого режима Дениса Чуприкова, который похитил картину Архипа Куинджи из Третьяковской галереи, передает «Интерфакс».

Космос Пуск «Протона» с Байконура отложили Ракета-носитель "Протон-М", которая должна была стартовать с космодрома Байконур, пока не будет этого делать.

Общество Илон Маск ответил на приглашение в Краснодар по-русски Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск отреагировал на предложение предпринимателей из России посетить бизнес-форум в Краснодаре.

Армия и оружие СБУ сообщила, что похитила с территории ЛНР жителя республики Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о проведении на территории Луганской народной республики (ЛНР) спецоперации, по результатам которой был вывезен и задержан житель республики.

Общество На рынке появились гендерно-нейтральные куклы Барби Американская компания Mattel, производящая с 1959 года знаменитые игрушки под названием Барби, запустила новую линейку - гендерно-нейтральных кукол.

Политика Лавров рассказал о действиях России в случае вступления Грузии в НАТО Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в случае вступления Грузии в НАТО Москва войну не начнет, но отношения с альянсом будут серьезно подорваны.

Шоу-бизнес Звезда «Ворониных» Юлия Куварзина шесть лет скрывала развод с мужем Актриса шесть лет держала в тайне, что рассталась с супругом. Юлия призналась, что с мужем они разошлись мирно.

Экономика Опубликован проект бюджета России на ближайшие три года Ранее в Минфине сообщали, что профицит федерального бюджета РФ в 2020 году составит 0,8% ВВП, в 2021 году - 0,5% ВВП, в 2022 году - 0,2% ВВП.

Спорт Конгресс IAAF продлил отстранение российских легкоатлетов Конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций продлил решение об отстранении от участия в соревнованиях Всероссийской федерации легкой атлетики.