Политика

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваТелефонный разговор Трампа и Зеленского: что обсудили два президента

Администрация президента США опубликовала на сайте Белого дома расшифровку телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Этот разговор и послужил причиной начатой в отношении Трампа процедуры импичмента.
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Стенограмма разговора Трампа с Зеленским стала главной темой обсуждения среди политиков и экспертов в США

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Телефонный разговор Трампа и Зеленского: что обсудили два президента

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ИноСМИ11:39

Полная расшифровка разговора Зеленского и Трампа, ставшая поводом к импичменту

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