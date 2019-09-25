Политика
Вечерняя МоскваТелефонный разговор Трампа и Зеленского: что обсудили два президента
Администрация президента США опубликовала на сайте Белого дома расшифровку телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Этот разговор и послужил причиной начатой в отношении Трампа процедуры импичмента.
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Экономика
Путин: в ожидании 700 миллиардов ЦБ немного «подкрутил» инфляцию
Одной из причин снижения инфляции в России президент назвал "подкрутку" Центробанком 700 миллиардов рублей в ожидании их прихода в экономику, который задерживается из-за недостаточно энергичной работы по реализации нацпроектов.
Вести.Ru 10:26
Политика
Соловьев предложил ввести санкции против Украины после речи Зеленского
Телеведущий Владимир Словьев предложил ввести санкции против Украины после выступления президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН.
РБК 16:31
Политика
Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.
RT на русском 15:23
Политика
Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело
Для «женского обеда» украинская первая леди выбрала брючный костюм-тройку нежного голубого цвета, надев под пиджак жилетку на голое тело.
ФАН 12:26
Политика
Греф заявил о необходимости проведения революции госуправления
Четвертая промышленная революция привнесла в жизнь большое количество новых технологий, поставив все государства перед необходимостью провести первую революцию государственного управления, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
РИА Новости 05:54
Происшествия
У няни, подозреваемой в похищении малыша, нашли пакет с его телом
В городе Заводоуковск Тюменской области при задержании полицейские нашли у девушки пакет с обожженным телом шестимесячного ребенка.
Вести.Ru 14:55
Шоу-бизнес
Настя Каменских уехала отдыхать с Потапом
Певица опубликовала фото в бикини. Настя Каменских вместе со своим мужем Потапом отправилась отдыхать.
Srnsk 12:27
Политика
Зеленский в шутку предложил Трампу не общаться по телефону
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой США Дональдом Трампом пошутил, что двум лидерам лучше беседовать перед камерами, чем по телефону.
РБК 15:01
Политика
Стали известны темы переговоров Путина и Мадуро
РЕН ТВ вчера в 17:36
Здоровье
Скворцова: продолжительность жизни россиян увеличилась на восемь лет
Новые Известия вчера в 03:19
Космос
Космический корабль «Союз МС-15» стартовал с Байконура к МКС
С Байконура стартовал пилотируемый космический корабль «Союз МС-15».
RT на русском 09:43
Политика
Лавров напомнил о планах Сталина разместить штаб-квартиру ООН в Сочи
По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, в свое время Иосиф Сталин настаивал на том, чтобы штаб-квартиру ООН разместили в Сочи.
Московский Комсомолец 16:54
Футбол
Рекордсмен литовского чемпионата найден мертвым
Литовская федерация футбола (ЛФФ) выразила свои соболезнования в связи с гибелью рекордсмена литовского чемпионата Артураса Римкевичюса.
Sputnik Литва вчера в 12:25
Общество
Отец невесты извинился перед Кадыровым за недостойное поведение на свадьбе
На видео невеста трогательно плачет, обнимая отца.
REGNUM 13:13
Происшествия
Похитителя картины Куинджи приговорили к трем годам колонии
Замоскворецкий суд Москвы приговорил к трем годам колонии строгого режима Дениса Чуприкова, который похитил картину Архипа Куинджи из Третьяковской галереи, передает «Интерфакс».
Ведомости 08:48
Космос
Пуск «Протона» с Байконура отложили
Ракета-носитель "Протон-М", которая должна была стартовать с космодрома Байконур, пока не будет этого делать.
Московский Комсомолец вчера в 02:26
Общество
Илон Маск ответил на приглашение в Краснодар по-русски
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск отреагировал на предложение предпринимателей из России посетить бизнес-форум в Краснодаре.
Газета.Ru 16:39
Армия и оружие
СБУ сообщила, что похитила с территории ЛНР жителя республики
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о проведении на территории Луганской народной республики (ЛНР) спецоперации, по результатам которой был вывезен и задержан житель республики.
ТАСС 11:57
Общество
На рынке появились гендерно-нейтральные куклы Барби
Американская компания Mattel, производящая с 1959 года знаменитые игрушки под названием Барби, запустила новую линейку - гендерно-нейтральных кукол.
Российская газета 14:28
Здоровье
Тяжелобольную девочку из США привезут на лечение в Краснодар
Известия вчера в 08:09
Политика
Лавров рассказал о действиях России в случае вступления Грузии в НАТО
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в случае вступления Грузии в НАТО Москва войну не начнет, но отношения с альянсом будут серьезно подорваны.
РИА Новости 15:05
Шоу-бизнес
Звезда «Ворониных» Юлия Куварзина шесть лет скрывала развод с мужем
Актриса шесть лет держала в тайне, что рассталась с супругом. Юлия призналась, что с мужем они разошлись мирно.
Passion.ru 06:42
Шоу-бизнес
Кристина Асмус перестала носить обручальное кольцо
Кристина Асмус внезапно перестала носить обручальное кольцо.
OAnews 23 сентября в 13:21
Экономика
Опубликован проект бюджета России на ближайшие три года
Ранее в Минфине сообщали, что профицит федерального бюджета РФ в 2020 году составит 0,8% ВВП, в 2021 году - 0,5% ВВП, в 2022 году - 0,2% ВВП.
ТАСС 14:04
Спорт
Конгресс IAAF продлил отстранение российских легкоатлетов
Конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций продлил решение об отстранении от участия в соревнованиях Всероссийской федерации легкой атлетики.
Московский Комсомолец 03:54
Политика
Зеленский принес в ООН пулеметный патрон
Известия 09:58
Общество
Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой
В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия 08:59