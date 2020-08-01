Яблоки подорожали на треть из-за заморозков и курса рубля
Смотрите также
В Абхазии предложили ввести ограничения на границе с Россией
Белый Дом уточнил дату выборов после предложения Трампа об их переносе
Патриарх Кирилл призвал не верить слухам о своем богатстве
ГАЗ выпустил первые экземпляры нового грузовика «Валдай Next»
В ОНК сообщили о недовольстве Фургала условиями в СИЗО
Лукашенко высказался о массовом задержании россиян и «Газпроме»
Ловрен будет выступать за «Зенит» под шестым номером
Задержан директор алтайской турбазы, где погибли четыре человека
Мишустин упростил оформление пособий на детей от трех до семи лет
Десантники подрались с росгвардейцами в Парке Горького
Минфин предложил сократить военные расходы на сотни миллиардов рублей
В Краснодарском крае объяснили рост выявления случаев коронавируса
Напавшего с нагайкой на семью в Крыму охранника уволили
Джеймс Кэмерон показал готовые кадры из продолжения «Аватара»
Корабль Crew Dragon вернулся на Землю
Театр «Современник» прокомментировал сведения об уходе Сергея Гармаша
Помпео призвал Китай прекратить незаконное рыболовство
Десантники подрались с росгвардейцами в Парке Горького
Корабль Crew Dragon вернулся на Землю
Организм атакует себя сразу после заражения новой инфекцией
В Абхазии предложили ввести ограничения на границе с Россией
Депутат Рады Медведчук прибыл в Крым
В Белоруссии назвали дату обращения Лукашенко к народу и парламенту
Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса
Кокорин официально стал футболистом «Спартака»
Трамп требует приговорить Царнаева к смертной казни
Патриарх Кирилл призвал не верить слухам о своем богатстве
Захарова оценила заявление Кравчука о Минских соглашениях
Частный самолет совершил жесткую посадку под Калининградом
В России же в марте были заморозки в регионах, которые выращивают яблоки. Ранее Национальный плодоовощной союз сообщил о гибели 85% плодов в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах из-за весенних заморозков.В источнике
С чего всё началось
Яблоки подорожали в рознице почти на треть
Основные причины увеличения цен — неурожай отечественных яблок и подорожание импортных фруктов из-за девальвации рубля, объясняют собеседники РБК.
РБК1 августа в 02:00
Подробнее о событии
Яблоки подорожали на треть из-за снижения курса рубля и заморозков в России
Коммерсантъ1 августа в 09:15