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Взгляд-инфо
Взгляд-инфо

Яблоки подорожали на треть из-за заморозков и курса рубля

В России же в марте были заморозки в регионах, которые выращивают яблоки. Ранее Национальный плодоовощной союз сообщил о гибели 85% плодов в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах из-за весенних заморозков.В источнике
С чего всё началось
РБК

Яблоки подорожали в рознице почти на треть

Основные причины увеличения цен — неурожай отечественных яблок и подорожание импортных фруктов из-за девальвации рубля, объясняют собеседники РБК.
РБК1 августа в 02:00
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Московский Комсомолец

Любимые фрукты россиян подорожали на треть

Московский Комсомолецвчера в 12:29
Коммерсантъ

Яблоки подорожали на треть из-за снижения курса рубля и заморозков в России

Коммерсантъ1 августа в 09:15
РБК

Яблоки подорожали в рознице почти на треть

РБК1 августа в 02:00
РИА Новости

В России резко подорожали яблоки

РИА Новости1 августа в 06:03
Газета.Ru

В России резко выросли цены на яблоки

Газета.Ru1 августа в 05:48
Lenta.ru

В России резко подорожали яблоки

Lenta.ru1 августа в 03:46
ТАСС

В России на 20% выросли оптовые цены на яблоки

ТАСС1 августа в 07:05
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Белый Дом уточнил дату выборов после предложения Трампа об их переносе

Выборы президента США пройдут 3 ноября, уточнил глава администрации Белого дома Марк Мидоуз в связи с предложением главы государства Дональда Трампа перенести выборы из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ruвчера в 12:50
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«Согласился на более низкую зарплату»: Кокорин стал игроком «Спартака»

Гендиректор клуба Шамиль Газизов заверил, что Кокорин согласился на более низкую зарплату, поскольку его интересовали "вызов и спорт", а гендиректор "Зенита" Александр Медведев пожелал форварду удачи.
Газета.Ruвчера в 12:51
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Десантники подрались с росгвардейцами в Парке Горького

1. Десятки людей участвовали в массовой драке между десантниками и росгвардейцами Столкновения произошли днем в воскресенье, 2 августа, в московском Парке Горького, где десантники по многолетней традиции отмечали День ВДВ.
Lenta.ruвчера в 14:29
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Эксперт сообщил о способе продлить срок службы мобильного телефона

Ранее руководитель отдела аналитических и ИТ-исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган рекомендовал не оставлять смартфон на зарядке на всю ночь без крайней необходимости.
РБКвчера в 22:19
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Корабль Crew Dragon вернулся на Землю

Руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко ранее отмечал, что российские космонавты в будущем в рамках взаимодействия с НАСА могут начать летать на американских кораблях Crew Dragon и Starliner, а американские астронавты продолжат по обмену добираться к МКС на российских кораблях.
РИА Новостивчера в 14:49
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Помпео призвал Китай прекратить незаконное рыболовство

Как сообщает ToDay News Ufa, в заявлении Майка Помпео, главы дипломатии Соединенных Штатов Америки, говорится следующее: «Китай субсидирует крупнейший в мире частный рыболовецкий флот, который постоянно нарушает суверенные права и юрисдикцию прибрежных государств, а также осуществляет рыбную ловлю без необходимого разрешения и превышает согласованные объёмы вылова».
ToDay News Ufaвчера в 13:29
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