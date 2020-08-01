Экономика

Взгляд-инфоВзгляд-инфоЯблоки подорожали на треть из-за заморозков и курса рубля

В России же в марте были заморозки в регионах, которые выращивают яблоки. Ранее Национальный плодоовощной союз сообщил о гибели 85% плодов в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах из-за весенних заморозков.
Читать в источнике
Комментировать648
с чего всё началось

Яблоки подорожали в рознице почти на треть

Основные причины увеличения цен — неурожай отечественных яблок и подорожание импортных фруктов из-за девальвации рубля, объясняют собеседники РБК.
РБКвчера в 02:00

Подробнее о событии

Любимые фрукты россиян подорожали на треть

Московский Комсомолец12:29

Яблоки подорожали на треть из-за снижения курса рубля и заморозков в России

Коммерсантъвчера в 09:15

Яблоки подорожали в рознице почти на треть

РБКвчера в 02:00

В России резко подорожали яблоки

РИА Новостивчера в 06:03

В России резко выросли цены на яблоки

Газета.Ruвчера в 05:48

В России резко подорожали яблоки

Lenta.ruвчера в 03:46

В России на 20% выросли оптовые цены на яблоки

ТАССвчера в 07:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 13:40, Ашберн
Происшествия

Росгвардия прокомментировала беспорядки в парке Горького в Москве

РИА Новости 13:31
3,3K
Наука

Организм атакует себя сразу после заражения новой инфекцией

Вести.Ru 09:26
182
Происшествия

Сын бывшего премьера ранил ножом внука экс-депутата

Следователи считают, что он ударил ножом Левана Топадзе – внука экс-депутата Гоги Топадзе. Сейчас Топадзе-младший в больнице.
Вести.Ru 12:44
3
Футбол

Губерниев: Юран забоялся прийти ко мне на эфир

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что экс-наставник "Химок" Сергей Юран не придет на обещанное интервью.
РИА Новости 13:10
Здоровье

В 29 горокругах Подмосковья не обнаружено новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Подмосковье выявили 149 новых случаев коронавируса.
Вести Подмосковья вчера в 10:35
1,7K
Автоспорт

Квят разбил болид на Гран-при Великобритании

Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят сошел с трассы на Гран-при Великобритании, разбив свой болид об отбойник.
Российская газета 11:00
1
Политика

Захарова оценила заявление Кравчука о Минских соглашениях

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление бывшего президента Украины, нового представителя Киева в группе по Донбассу Леонида Кравчука о Минских соглашениях.
RT на русском 07:09
157
Общество

Часть регионов РФ выплатит пенсионерам 2 тысячи рублей с 16 августа

Размер второй части составляет 2 тысячи рублей, пишет PRIMPRESS.
iReactor 04:56
19
Здоровье

В Минздраве рассказали, кому следует отказаться от путешествий

Людям с хроническими заболеваниями и лицам старшего возраста следует пока отказаться от путешествий из-за риска осложнений и тяжёлого течения коронавирусной инфекции, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов.
РИА Новости 09:53
32
Религия

Патриарх Кирилл призвал не верить слухам о своем богатстве

Коммерсантъ 11:09
2,1K
Футбол

«Арсенал» завоевал Кубок Англии, обыграв «Челси»

В последнем матче сезона в Англии в финале Кубка встретились «Арсенал» и «Челси», финалисты прошлого розыгрыша Лиги Европы.
Евро-футбол.ру вчера в 16:01
Футбол

ЦСКА сыграл вничью с «Ротором» в товарищеском матче

ЦСКА завершил товарищеский матч против "Ротора" ничьей.
Soccer.ru 07:01
Общество

Сафронова в СИЗО перевели в камеру к обвиняемому в терроризме

Напомним, 27 июля член ОНК Москвы Ева Меркачева сообщила, что Иван Сафронов изолирован в отдельной камере в СИЗО из-за подозрения на заражение коронавирусом.
Коммерсантъ 12:50
2
Футбол

Руни: Игроки «МЮ» понимали, что тактика Фергюсона на финалы Лиги чемпионов была ошибочной

В полуфиналах Лиги чемпионов 2008 года «МЮ» обыграл каталонцев с итоговым счетом 1:0 благодаря острожной тактике.
Евро-футбол.ру 11:43
Происшествия

Частный самолет совершил жесткую посадку под Калининградом

Под Калининградом в воскресенье жестко приземлился легкомоторный частный самолет "Сессна".
Вести.Ru 11:57
6
Армия и оружие

Два российских истребителя МиГ-29 разбомбили турецкие ПВО в Ливии

Турецкие военные вновь понесли потери в Ливии: российские истребители МиГ-29 разгромили турецкие ПВО, пишет Аvia.pro.
Что происходит 31 июля в 01:54
128
Музыка

Экс-солистка «Ленинграда» назвала характер Шнурова «авторитарным»

Певица Алиса Вокс в интервью телеведущей Дане Борисовой рассказала о том, почему покинула группу "Ленинград".
Газета.Ru 07:20
5
Происшествия

Провал грунта произошел на проспекте Маршала Жукова в Москве

«Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к устранению просадки дорожного полотна на проспекте Маршала Жукова в районе дома № 4, по предварительным данным, образовавшейся из-за провала грунта в прилегающей к автомобильной дороге зоне проведения строительных работ», — говорится в сообщении.
Известия 13:21
28
Шоу-бизнес

Фигурист Авербух привез невесту Арзамасову на сборы в Крым

Территория новостей 13:02
23
Культура

На телеэкраны возвращается шоу «Ледниковый период»

В новом телевизионном сезоне на телеэкраны вернется шоу «Ледниковый период». Премьера состоится на Первом канале в конце сентября.
RuNews24.ru 10:23
35
Общество

В Крыму уволили охранника после инцидента с нагайкой на пляже

Охранник объяснил это тем, что посещать пляж могут только постояльцы санатория.
Говорит Москва 04:42
1,1K
Общество

Адвокат Ефремова заявил о наличии козыря в деле о смертельном ДТП

БИЗНЕС Online вчера в 16:54
791
Футбол

Сергей Рыжиков стал футболистом «Тамбова»

39-летний голкипер Сергей Рыжиков перешел в "Тамбов", сообщил агент Алексей Сафонов в Twitter.
Газета.Ru 12:35
Общество

Театр «Современник» прокомментировал сведения об уходе Сергея Гармаша

Вечерняя Москва 31 июля в 10:46
1,5K
Общество

Около 120 человек пришли на митинг в поддержку Фургала в Хабаровске

Известия 08:41
3,8K
Политика

Жириновский призвал Лукашенко снять свою кандидатуру с выборов

Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил президенту Белоруссии Александру Лукашенко провести «красивые» выборы, отказавшись от участия в них.
Мойка78 вчера в 12:42
679
Игры

Konami открыла профиль Silent Hill в твиттере

Konami в начале июля открыла в твиттере учётную запись Silent Hill, на которую обратили внимание лишь сейчас — издатель ненароком отметил свежий аккаунт в одном из недавних твитов.
Игромания.ру 06:21
2
Футбол

«Крылья Советов» сыграли вничью с «Балтикой» в первом туре ФНЛ

РИА Новости 13:06
Здоровье

Признаки рака на ранней стадии перечислил профессор Верткин

Как сообщает ToDay News Ufа, онкологическое заболевание можно обнаружить на ранних стадиях его развития, когда первые симптомы рака только-только начинают появляться.
ToDay News Ufa 30 июля в 07:49
55
Общество

Роспотребнадзор рассказал об убивающих коронавирус средствах

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1" рассказала, что правильная дезинфекция уничтожает коронавирус.
РИА Новости 08:50
125
Как работают Яндекс.Новости?
Главное