с чего всё началось

В России же в марте были заморозки в регионах, которые выращивают яблоки. Ранее Национальный плодоовощной союз сообщил о гибели 85% плодов в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах из-за весенних заморозков.

Яблоки подорожали на треть из-за заморозков и курса рубля

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