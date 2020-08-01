Экономика
Взгляд-инфоЯблоки подорожали на треть из-за заморозков и курса рубля
В России же в марте были заморозки в регионах, которые выращивают яблоки. Ранее Национальный плодоовощной союз сообщил о гибели 85% плодов в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах из-за весенних заморозков.
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с чего всё началось
Основные причины увеличения цен — неурожай отечественных яблок и подорожание импортных фруктов из-за девальвации рубля, объясняют собеседники РБК.РБКвчера в 02:00
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Происшествия
Сын бывшего премьера ранил ножом внука экс-депутата
Следователи считают, что он ударил ножом Левана Топадзе – внука экс-депутата Гоги Топадзе. Сейчас Топадзе-младший в больнице.
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Губерниев: Юран забоялся прийти ко мне на эфир
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что экс-наставник "Химок" Сергей Юран не придет на обещанное интервью.
РИА Новости 13:10
Здоровье
В 29 горокругах Подмосковья не обнаружено новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в Подмосковье выявили 149 новых случаев коронавируса.
Вести Подмосковья вчера в 10:35
Автоспорт
Квят разбил болид на Гран-при Великобритании
Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят сошел с трассы на Гран-при Великобритании, разбив свой болид об отбойник.
Российская газета 11:00
Политика
Захарова оценила заявление Кравчука о Минских соглашениях
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление бывшего президента Украины, нового представителя Киева в группе по Донбассу Леонида Кравчука о Минских соглашениях.
RT на русском 07:09
Общество
Часть регионов РФ выплатит пенсионерам 2 тысячи рублей с 16 августа
Размер второй части составляет 2 тысячи рублей, пишет PRIMPRESS.
iReactor 04:56
Здоровье
В Минздраве рассказали, кому следует отказаться от путешествий
Людям с хроническими заболеваниями и лицам старшего возраста следует пока отказаться от путешествий из-за риска осложнений и тяжёлого течения коронавирусной инфекции, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов.
РИА Новости 09:53
Религия
Патриарх Кирилл призвал не верить слухам о своем богатстве
Коммерсантъ 11:09
Футбол
«Арсенал» завоевал Кубок Англии, обыграв «Челси»
В последнем матче сезона в Англии в финале Кубка встретились «Арсенал» и «Челси», финалисты прошлого розыгрыша Лиги Европы.
Евро-футбол.ру вчера в 16:01
Футбол
ЦСКА сыграл вничью с «Ротором» в товарищеском матче
ЦСКА завершил товарищеский матч против "Ротора" ничьей.
Soccer.ru 07:01
Общество
Сафронова в СИЗО перевели в камеру к обвиняемому в терроризме
Напомним, 27 июля член ОНК Москвы Ева Меркачева сообщила, что Иван Сафронов изолирован в отдельной камере в СИЗО из-за подозрения на заражение коронавирусом.
Коммерсантъ 12:50
Футбол
Руни: Игроки «МЮ» понимали, что тактика Фергюсона на финалы Лиги чемпионов была ошибочной
В полуфиналах Лиги чемпионов 2008 года «МЮ» обыграл каталонцев с итоговым счетом 1:0 благодаря острожной тактике.
Евро-футбол.ру 11:43
Происшествия
Частный самолет совершил жесткую посадку под Калининградом
Под Калининградом в воскресенье жестко приземлился легкомоторный частный самолет "Сессна".
Вести.Ru 11:57
Армия и оружие
Два российских истребителя МиГ-29 разбомбили турецкие ПВО в Ливии
Турецкие военные вновь понесли потери в Ливии: российские истребители МиГ-29 разгромили турецкие ПВО, пишет Аvia.pro.
Что происходит 31 июля в 01:54
Музыка
Экс-солистка «Ленинграда» назвала характер Шнурова «авторитарным»
Певица Алиса Вокс в интервью телеведущей Дане Борисовой рассказала о том, почему покинула группу "Ленинград".
Газета.Ru 07:20
Происшествия
Провал грунта произошел на проспекте Маршала Жукова в Москве
«Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к устранению просадки дорожного полотна на проспекте Маршала Жукова в районе дома № 4, по предварительным данным, образовавшейся из-за провала грунта в прилегающей к автомобильной дороге зоне проведения строительных работ», — говорится в сообщении.
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Шоу-бизнес
Фигурист Авербух привез невесту Арзамасову на сборы в Крым
Территория новостей 13:02
Культура
На телеэкраны возвращается шоу «Ледниковый период»
В новом телевизионном сезоне на телеэкраны вернется шоу «Ледниковый период». Премьера состоится на Первом канале в конце сентября.
RuNews24.ru 10:23
Общество
В Крыму уволили охранника после инцидента с нагайкой на пляже
Охранник объяснил это тем, что посещать пляж могут только постояльцы санатория.
Говорит Москва 04:42
Общество
Адвокат Ефремова заявил о наличии козыря в деле о смертельном ДТП
БИЗНЕС Online вчера в 16:54
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Сергей Рыжиков стал футболистом «Тамбова»
39-летний голкипер Сергей Рыжиков перешел в "Тамбов", сообщил агент Алексей Сафонов в Twitter.
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Театр «Современник» прокомментировал сведения об уходе Сергея Гармаша
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Политика
Жириновский призвал Лукашенко снять свою кандидатуру с выборов
Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил президенту Белоруссии Александру Лукашенко провести «красивые» выборы, отказавшись от участия в них.
Мойка78 вчера в 12:42
Игры
Konami открыла профиль Silent Hill в твиттере
Konami в начале июля открыла в твиттере учётную запись Silent Hill, на которую обратили внимание лишь сейчас — издатель ненароком отметил свежий аккаунт в одном из недавних твитов.
Игромания.ру 06:21
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«Крылья Советов» сыграли вничью с «Балтикой» в первом туре ФНЛ
РИА Новости 13:06
Здоровье
Признаки рака на ранней стадии перечислил профессор Верткин
Как сообщает ToDay News Ufа, онкологическое заболевание можно обнаружить на ранних стадиях его развития, когда первые симптомы рака только-только начинают появляться.
ToDay News Ufa 30 июля в 07:49
Общество
Роспотребнадзор рассказал об убивающих коронавирус средствах
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1" рассказала, что правильная дезинфекция уничтожает коронавирус.
РИА Новости 08:50