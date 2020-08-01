Экономика

Взгляд-инфоВзгляд-инфоЯблоки подорожали на треть из-за заморозков и курса рубля

В России же в марте были заморозки в регионах, которые выращивают яблоки. Ранее Национальный плодоовощной союз сообщил о гибели 85% плодов в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах из-за весенних заморозков.
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с чего всё началось

Яблоки подорожали в рознице почти на треть

Основные причины увеличения цен — неурожай отечественных яблок и подорожание импортных фруктов из-за девальвации рубля, объясняют собеседники РБК.
РБК01 августа в 02:00

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Любимые фрукты россиян подорожали на треть

Московский Комсомолецвчера в 12:29

Яблоки подорожали на треть из-за снижения курса рубля и заморозков в России

Коммерсантъ01 августа в 09:15

Яблоки подорожали в рознице почти на треть

РБК01 августа в 02:00

В России резко подорожали яблоки

РИА Новости01 августа в 06:03

В России резко выросли цены на яблоки

Газета.Ru01 августа в 05:48

В России резко подорожали яблоки

Lenta.ru01 августа в 03:46

В России на 20% выросли оптовые цены на яблоки

ТАСС01 августа в 07:05
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Происшествия

Росгвардия прокомментировала беспорядки в парке Горького в Москве

Известия вчера в 15:37
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Автоспорт

Хюлькенберг пропустит Гран-при Великобритании из-за проблем с машиной

ProstoProSport вчера в 09:41
Экономика

Средняя зарплата в России составляет 35 тысяч рублей

Оценка произведена по средним зарплатам за 12 месяцев с 1 мая 2019 года по 1 мая 2020 года и распределению заработной платы в апреле 2019 года.
Коммерсантъ вчера в 19:29
2,3K
Общество

Мантуров заявил об изучении возможности внедрения сети 6G в России

Россия изучает возможности внедрения сетей связи шестого поколения 6G.
Известия 00:18
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Шоу-бизнес

Петросян ошарашил Степаненко ночным объявлением о разводе

Знаменитая артистка Елена Степаненко рассказала, как ей бывший супруг Евгений Петросян рассказал ей о разводе.
РЕН ТВ вчера в 21:38
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Общество

Названы ошибки туристов при обмене валюты

Генеральный директор финансовой компании FairFX Ян Стрэффорд-Тейлор рассказал изданию Express, на что стоит обратить внимание туристам при обмене денег за рубежом.
Московский Комсомолец 01:05
Экономика

В Забайкалье не планируют секвестировать бюджет

Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи с эпидемией коронавируса и последовавшим экономическим кризисом правительством РФ было принято решение об оказании мер по сбалансированности консолидированных бюджетов субъектов страны.
REGNUM 00:34
Общество

В Польше украли и обезглавили памятник маршалу Рокоссовскому

Неустановленные личности похитили медную статую советского и польского маршала Константина Рокоссовского, которая была установлена у муниципального кладбища в городе Легнице на юге Польши, извещает местное издание Fakty - Legnica .
ЗакC.Ру 31 июля в 03:25
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Общество

Попова: Заболеваемость COVID-19 снижается в 80 регионах

Заболеваемость COVID-19 идет на убыль в 80 российских регионах, еще в пяти пока наблюдается незначительный рост числа заболевших, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Российская газета вчера в 07:54
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Музыка

Клип Little Big стал самым популярным видео «Евровидения» всех времен

Ролик победительницы Евровидения 2018 собрал 134 млн просмотров.
Piter.tv вчера в 09:50
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Космос

Ученые сделали неожиданное заявление об обитаемых планетах звезд

Ученые из Калифорнийского университета разработали модель планет и звезд, взяв за основу ближайшую к Солнечной системе планетную систему TRAPPIST-1.
Evo-rus.com вчера в 05:17
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Здоровье

Перечислены правила, вдвое снижающие риск развития деменции

Эксперты перечислили факторы, убрав которые, можно в два раза снизить риск развития деменции.
ToDay News Ufa вчера в 16:20
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Политика

Власти Абхазии сняли ограничения на въезд россиян в республику

Власти Абхазии сняли ограничения на пересечение границы с Россией, действовавшие из-за пандемии коронавируса, заявила ТАСС в субботу пресс-секретарь президента Марианна Квициния.
ТАСС 01 августа в 08:59
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Общество

Международное авиасообщение возобновляется в аэропорту Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону аэропорт Платов готовится возобновить авиасообщение в понедельник, 3 августа.
Газета.Ru 00:25
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Фигурное катание

Фигуристка Алена Косторная ушла из группы тренера Этери Тутберидзе

Российская фигуристка Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе — об этом тренер сама сообщила в Instagram.
Salt Mag 31 июля в 09:51
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Игры

Microsoft Flight Simulator получит поддержку виртуальной реальности

Megaobzor.com 01 августа в 19:30
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Наука

Иммунитет к COVID-19 обнаружили у ранее не имевших коронавирус людей

В ходе экспериментов ученые сумели доказать, что организм здорового человека с Т-клетками реагирует на проникновение коронавируса иначе, чем у пациента, уже зараженного Covid-19.
Discover24 вчера в 03:14
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Политика

Microsoft не позднее 15 сентября завершит переговоры о покупке TikTok

Американская компания Microsoft в ближайшие недели начнет и не позднее 15 сентября завершит переговоры с китайской ByteDance о покупке популярного приложения TikTok, в сделке в качестве миноритариев могут принять участие и другие компании США, сообщает Microsoft.
РИА Новости вчера в 20:05
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Происшествия

По делу о гибели четырех человек на Алтае задержан директор турбазы

Lenta.ru вчера в 03:29
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Общество

Россиянам запретили пополнять наличными анонимные электронные кошельки

Как пояснили агентству в Сбербанке, ограничения вводятся не только по «классическим» электронным кошелькам, но и по сервисам оплаты школьного питания и большому числу транспортных проектов, поэтому действие поправок затронет большинство регионов России.
Известия вчера в 20:16
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Общество

Производство российского электромобиля планируется на конец 2020 года

Выпуск первого российского электромобиля Zetta намечен на конец года, производить его будут в Тольятти.
Известия вчера в 20:53
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Политика

Депутат Рады Медведчук прибыл в Крым

РИА Новости вчера в 13:44
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Армия и оружие

The National Interest назвал преимущество России перед США

Piter.tv 01:02
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Общество

Мишустин упростил оформление пособий на детей от трех до семи лет

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, позволяющее упростить для малообеспеченных семей получение пособия на детей от трех до семи лет.
ТАСС вчера в 03:19
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Общество

Дубровский избавляется от активов в Челябинской области

Доли предприниматель передал своему партнеру Сын бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского Александр Дубровский вышел из состава учредителей двух компаний.
Правда УрФО 00:48
Политика

Лукашенко высказался о массовом задержании россиян и «Газпроме»

Белорусский лидер Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и главы СК Ивана Носкевича по вопросу задержания 33 россиян "из ЧВК".
Вести.Ru 01 августа в 13:27
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Политика

Рошаль назвал пандемию коронавируса «репетицией биологической войны»

По мнению Рошаля, ряд стран оказались не готовы к борьбе с инфекцией, а в России с COVID-19 боролись все, включая президента, пишет «Газета.ру».
Известия 01:29
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Футбол

Черчесов: Дзюба насобирал наград, заслужил и расстроил меня

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказал мнение о выступлении капитана национальной команды, форварда петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы в сезоне-2019/20 Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 01 августа в 12:31
Шоу-бизнес

Татьяна Навка тепло поздравила Дмитрия Пескова с годовщиной свадьбы

В личном Instagram-аккаунте Татьяна Навка решила тепло поздравить мужа с этой датой.
Летидор вчера в 02:30
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Общество

В ОНК сообщили о недовольстве Фургала условиями в СИЗО

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей в середине 2000-х, пожаловался на изоляцию и отсутствие информации в столичном СИЗО «Лефортово».
РБК вчера в 15:15
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