Экономика
Взгляд-инфоЯблоки подорожали на треть из-за заморозков и курса рубля
В России же в марте были заморозки в регионах, которые выращивают яблоки. Ранее Национальный плодоовощной союз сообщил о гибели 85% плодов в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах из-за весенних заморозков.
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с чего всё началось
Основные причины увеличения цен — неурожай отечественных яблок и подорожание импортных фруктов из-за девальвации рубля, объясняют собеседники РБК.РБК01 августа в 02:00
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Яблоки подорожали на треть из-за снижения курса рубля и заморозков в России
Коммерсантъ01 августа в 09:15
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Происшествия
Росгвардия прокомментировала беспорядки в парке Горького в Москве
Известия вчера в 15:37
Общество
Мантуров заявил об историческом рекорде по выпуску аппаратов ИВЛ
Россия из-за пандемии коронавируса в 2020 году поставит исторический рекорд по производству аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ), выпустив от 12 до 15 тыс. таких аппаратов, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.
Взгляд.ру 01:36
Происшествия
В Приамурье устраняют разлив нефтепродуктов на реке Селемджа
Специалисты компании по ликвидации разлива нефтепродуктов в Амурской области доставили 200 кг сорбента и 150 м бонового заграждения для устранения загрязнения на реке Селемджа.
ТАСС 00:28
Политика
Депутат Рады Медведчук прибыл в Крым
РИА Новости вчера в 13:44
Единоборства
Брансон одержал победу над Шахбазяном на турнире UFC Fight Night 173
Американец Дерек Брансон одержал победу над соотечественником Эдменом Шахбазяном на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 173, который прошел в Лас-Вегасе в комплексе UFC APEX.
Газета.Ru вчера в 01:32
Происшествия
По делу о гибели четырех человек на Алтае задержан директор турбазы
Lenta.ru вчера в 03:29
Экономика
Банкам могут разрешить списывать деньги с неактивных счетов клиентов
Банкам могут разрешить списывать деньги с неактивных счетов клиентов Речь идет об абонентской плате за обслуживание счета и кредитных платежах.
MySLO.ru 31 июля в 14:53
Наука
В США изобрели прозрачную древесину
Изобретенная американскими химиками технология позволяет осуществлять обработку дерева таким образом, что оно становится полностью прозрачным.
Discover24 01 августа в 11:43
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на трассе в Кузбассе
RT на русском 00:34
Общество
В ОНК сообщили о недовольстве Фургала условиями в СИЗО
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей в середине 2000-х, пожаловался на изоляцию и отсутствие информации в столичном СИЗО «Лефортово».
РБК вчера в 15:15
Хоккей
«Каролина» обыграла «Рейнджерс» в первом матче после рестарта сезона
«Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в первом матче первого раунда плей-офф НХЛ.
LiveSport.ru 01 августа в 15:19
Футбол
«Челси» интересуется вратарем «Бернли» Поупом
«Челси» претендует на вратаря «Бернли» Ника Поупа, сообщает Daily Star.
Спорт-Экспресс вчера в 05:58
Общество
Медианная зарплата в России составила менее 35 тыс. рублей
Москва, 3 августа 2020, 08:33 — REGNUM Медианная заработная плата составляет в России 34,6 тыс. рублей, при этом 7,2% работников получают более 100 тыс. рублей в месяц, а 9,9% — менее 15 тыс. рублей.
REGNUM 01:33
Происшествия
Разбившего окно машины ФСО на Параде Победы солдата досрочно уволили
Рядовой-срочник, виновный в инциденте, который произошел во время парада Победы 24 июня в Москве, комиссован по состоянию здоровья.
Московский Комсомолец 01 августа в 08:05
Армия и оружие
Бессмысленные бои за «серую зону» и потери: военные ВСУ высказались о войне и перемирии
Украинское издание «Страна» собрало мнения воюющих на Донбассе военнослужащих ВСУ о том, действительно ли происходит капитуляция и как они относятся к перемирию.
Rusvesna.su вчера в 22:30
Космос
Первый полет корабля Crew Dragon на МКС завершился успешно
На Землю, а точнее на воду вернулся экипаж первого за много лет американского пилотируемого корабля Crew Dragon в составе астронавтов NASA Дугласа Херли и Роберта Бенкена.
Газета.Ru 01:12
Здоровье
За сутки еще 95 человек заболели коронавирусом в Саратовской области
За прошедшие сутки ещё у 95 жителей Саратовской области лабораторно подтвердилось инфицирование коронавирусом.
Kursk.com вчера в 03:08
Армия и оружие
Сатановский предрек большую войну Запада против России
Сатановский заявил, что Соединенные Штаты и НАТО предполагают использовать страны Восточной Европы в качестве плацдарма для новой большой войны против России.
Военное дело 01:32
Экономика
Государство хочет забрать у нефтяников 200 млрд рублей
Государство хочет забрать у нефтяников 200 млрд рублей Чиновники и нефтяники вступают в самый крупный за последние два года конфликт по налогам.
Коммерсантъ вчера в 17:57
Общество
Роскачество дало рекомендации по выбору арбузов
Роскачество рассказало, на чтo обращать внимание при пoкупке арбуза и какие характеристики не влияют на вкусoвые качества.
Взгляд.ру 01:33
Общество
В Японии сообщили о «подозрительных семенах» из-за рубежа
ИА Красная Весна 01 августа в 04:15
Общество
Роспотребнадзор сообщил о появлении тропических клопов в регионах
Тропические постельные клопы появились в ряде городов России; их можно встретить не только дома, но и в пятизвездочных отелях.
Известия вчера в 23:36
Общество
Россиянам запретили пополнять наличными анонимные электронные кошельки
Как пояснили агентству в Сбербанке, ограничения вводятся не только по «классическим» электронным кошелькам, но и по сервисам оплаты школьного питания и большому числу транспортных проектов, поэтому действие поправок затронет большинство регионов России.
Известия вчера в 20:16
Политика
Кравчук заявил, что США стоит подключить к переговорам по Донбассу
Бывший президент Украины Леонид Кравчук, который стал руководителем киевской делегации в Трехсторонней контактной группе, заявил, что в случае необходимости Украина будет выступать за привлечение США к процессу урегулирования конфликта в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 16:15
Политика
Познер прокомментировал идею о вступлении России в НАТО
Телеведущий Владимир Познер прокомментировал идею немецкого депутата Кристиана Шмидта о том, что Россия должна стать частью НАТО.
Газета.Ru вчера в 10:53
Экономика
Siemens Healthineers купит Varian за $16,4 млрд
В общей сложности сделка оценивается в $16,4 млрд.
Коммерсантъ вчера в 11:56
Футбол
Футбольный клуб «Спартак» объявил о подписании контракта с Кокориным
Москва 24 вчера в 06:31