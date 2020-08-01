Яблоки подорожали на треть из-за заморозков и курса рубля
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В России же в марте были заморозки в регионах, которые выращивают яблоки. Ранее Национальный плодоовощной союз сообщил о гибели 85% плодов в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах из-за весенних заморозков.В источнике
С чего всё началось
Яблоки подорожали в рознице почти на треть
Основные причины увеличения цен — неурожай отечественных яблок и подорожание импортных фруктов из-за девальвации рубля, объясняют собеседники РБК.
РБК1 августа в 02:00
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Яблоки подорожали на треть из-за снижения курса рубля и заморозков в России
Коммерсантъ1 августа в 09:15