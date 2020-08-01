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Взгляд-инфо
Взгляд-инфо

Яблоки подорожали на треть из-за заморозков и курса рубля

В России же в марте были заморозки в регионах, которые выращивают яблоки. Ранее Национальный плодоовощной союз сообщил о гибели 85% плодов в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах из-за весенних заморозков.В источнике
С чего всё началось
РБК

Яблоки подорожали в рознице почти на треть

Основные причины увеличения цен — неурожай отечественных яблок и подорожание импортных фруктов из-за девальвации рубля, объясняют собеседники РБК.
РБК1 августа в 02:00
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Московский Комсомолец

Любимые фрукты россиян подорожали на треть

Московский Комсомолецвчера в 12:29
Коммерсантъ

Яблоки подорожали на треть из-за снижения курса рубля и заморозков в России

Коммерсантъ1 августа в 09:15
РБК

Яблоки подорожали в рознице почти на треть

РБК1 августа в 02:00
РИА Новости

В России резко подорожали яблоки

РИА Новости1 августа в 06:03
Газета.Ru

В России резко выросли цены на яблоки

Газета.Ru1 августа в 05:48
Lenta.ru

В России резко подорожали яблоки

Lenta.ru1 августа в 03:46
ТАСС

В России на 20% выросли оптовые цены на яблоки

ТАСС1 августа в 07:05
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Десантники подрались с росгвардейцами в Парке Горького

1. Десятки людей участвовали в массовой драке между десантниками и росгвардейцами Столкновения произошли днем в воскресенье, 2 августа, в московском Парке Горького, где десантники по многолетней традиции отмечали День ВДВ.
Десантники подрались с росгвардейцами в Парке Горького
Lenta.ruвчера в 14:29
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Участок Тверской улицы в Москве отремонтируют 3–4 августа

Из-за ремонтных работ участок Тверской улицы в столице 3 и 4 августа будет закрыт для движения транспорта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Участок Тверской улицы в Москве отремонтируют 3–4 августа
РИАМО1 августа в 02:39
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В России планируют заменить НДС, НДФЛ и другие платежи одним налогом

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Парламенскую газету, осуществление принципа равенства налогообложения может быть при условии введении единого оборотного налога в размере 6,2% вместо четырёх основных налогов, то есть НДС, НДФЛ, налога на прибыль и страховых взносов.
ToDay News Ufaвчера в 16:56
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В Тбилиси задержали сына экс-премьера Грузии

Министерство внутренних дел Грузии сообщило о задержании в Тбилиси по обвинению в умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью гражданина, который, по данным местных СМИ, оказался сыном бывшего премьер-министра Зураба Жвания.
РИА Новостивчера в 16:55
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Брансон досрочно победил Шахбазяна на турнире UFC в Лас-Вегасе

В ночь на воскресенье по московскому времени в Лас-Вегасе прошел турнир UFC Vegas 5. В главном поединке вечера встречались бойцы среднего веса Дерек Брансон и Эдмен Шахбазян, представляющие США.
Российская газетавчера в 04:06
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Трамп требует приговорить Царнаева к смертной казни

Ранее апелляционный суд отменил смертный приговор одному из организаторов теракта на Бостонском марафоне Джохару Царнаеву, дело передано в нижестоящий окружной суд для проведения нового процесса на стадии вынесения приговора.
Газета.Ruвчера в 16:12
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