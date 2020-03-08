с чего всё началось

По словам собеседника издания, Яценюк после недавних перестановок в украинской власти якобы указывает, что мог бы стать «хорошим главой НБУ». Как рассказал источник, бывший премьер страны заявил, что власти нужны кадры, которые умеют вести переговоры с Международным валютным фондом.

Яценюк и Турчинов захотели вернуться во власть

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