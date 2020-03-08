Политика
Lenta.ruЯценюк и Турчинов захотели вернуться во власть
По словам собеседника издания, Яценюк после недавних перестановок в украинской власти якобы указывает, что мог бы стать «хорошим главой НБУ». Как рассказал источник, бывший премьер страны заявил, что власти нужны кадры, которые умеют вести переговоры с Международным валютным фондом.
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с чего всё началось
Бывший премьер-министр Украины и лидер «Народного фронта» Арсений Яценюк намерен вернуться во власть в качестве председателя Национального банка, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источники.Коммерсантъвчера в 23:09
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