Политика

Lenta.ruLenta.ruЯценюк и Турчинов захотели вернуться во власть

По словам собеседника издания, Яценюк после недавних перестановок в украинской власти якобы указывает, что мог бы стать «хорошим главой НБУ». Как рассказал источник, бывший премьер страны заявил, что власти нужны кадры, которые умеют вести переговоры с Международным валютным фондом.
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с чего всё началось
Бывший премьер-министр Украины и лидер «Народного фронта» Арсений Яценюк намерен вернуться во власть в качестве председателя Национального банка, сообщает «Страна.ua
» со ссылкой на источники.
Коммерсантъвчера в 23:09

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СМИ: Яценюк планирует вернуться во власть

РИА Новостивчера в 20:04

СМИ сообщили о планах Яценюка возглавить Нацбанк Украины

РБКвчера в 22:44

СМИ: Яценюк намерен вернуться во власть

Газета.Ruвчера в 20:57

СМИ: Яценюк намерен возглавить Центробанк Украины

Коммерсантъвчера в 23:09

На Украине рассказали о желании Яценюка вернуться во власть

РЕН ТВвчера в 20:46

Яценюк и Турчинов захотели вернуться во власть

Lenta.ruвчера в 22:06

СМИ: Яценюк хочет стать новым главой Нацбанка Украины

Телеканал 360°вчера в 21:55
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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 03:52, Ашберн
Происшествия

Из кранов жителей деревни в Италии вместо воды полилось вино

News.ru вчера в 07:46
Общество

В Италии закрыли 14 провинций из-за коронавируса

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал указ, по которому закрываются въезд, выезд и передвижение внутри территории Ломбардии и 14 провинций из-за распространения коронавируса.
BFM.ru 02:23
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В Санкт-Петербурге ищут убийцу подростка

На лестничной клетке одной из многоэтажек в Санкт-Петербурге обнаружено тело 14-летнего подростка.
Газета.Ru 02:52
Здоровье

Число жертв коронавируса в мире достигло почти 3400 человек

В России с начала вспышки заболевания зарегистрировано 7 случаев заражения.
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Единоборства

Адесанья сохранил титул чемпиона UFC, победив Ромеро

Новозеландский боец Исраэль Адесанья одержал победу над кубинцем Йоэлем Ромеро на турнире UFC 248 в Лас-Вегасе.
RT на русском 02:57
Общество

Предложено не возбуждать дела по сбыту наркотиков без факта передачи

Поправки, считают в правительстве, должны оградить граждан от вовлечения в расследование уголовных дел, возбужденных на основании недостаточных фактов незаконного сбыта наркотических и психотропных веществ.
Российская газета вчера в 12:39
Общество

В России выявили еще четырех зараженных коронавирусом

В России за последние сутки выявлены еще четыре человека, заразившиеся коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению распространения вируса.
Lenta.ru вчера в 08:04
Здоровье

Ferrari и Yamaha не выпустят из Италии

Список районов, в которых действует карантин, включает Модену, где базируется команда Ferrari.
Motorsport.com Россия 03:22
Происшествия

В Югре трое детей погибли при пожаре в частном доме

РИА Новости 03:26
Общество

В Омске нашли женщину со страховой пенсией 52 тыс. руб

Самую большую страховую пенсию по старости среди жителей Омской области получает 70-летняя женщина — 52 533 руб. ежемесячно.
РБК 01:19
Политика

Турция запретила беженцам переправляться в ЕС через Эгейское море

Береговая охрана Турции запретила беженцам пересекать морскую границу с Грецией.
Коммерсантъ вчера в 06:04
Культура

В РПЦ назвали «омерзительной подделкой» клип Филиппа Киркорова

Митрополит Иларион был очень возмущен использованием в этом клипе образов из католических монастырей, а также прообраза на распятие и Богородицу.
ИнфоСМИ вчера в 15:22
Общество

Минприроды предложило отменить сборы за раздельный мусор с населения

Ведомство предлагает обнулить тарифы для населения на вывоз раздельного мусора и разрешить бизнесу самостоятельную утилизацию отходов при наличии собственных мощностей.
Мой Брянск 03:44
Гаджеты

Microsoft советует открыть дыру в безопасности для установки драйверов

При возникновении проблем с ручной установкой драйверов в операционной системе Windows 10 на сайте Microsoft предлагают отключить систему защиты целостности памяти.
Красная весна вчера в 10:52
Энергетика

Саудовская Аравия увеличит добычу нефти из-за срыва сделки ОПЕК

В апреле Саудовская Аравия увеличит добычу нефти до 10 миллионов баррелей в сутки.
Российская газета вчера в 22:10
Кино

Умер актер-близнец из фильма «Няньки» Дэвид Пол

В канун своего 63-го дня рождения скончался американский актер Дэвид Пол, сообщает EOB News. Точная причина смерти неизвестна.
Live24 03:02
Хоккей

Малкин повторил достижение Овечкина по результативности в NHL

ТК Звезда вчера в 21:44
Футбол

«Бока Хуниорс» стала чемпионом Аргентины в последнем туре

Евро-футбол.ру 02:06
Общество

В России изменят правила выдачи лицензий на оружие

Глава Росгвардии Виктор Золотов рассказал "Российской газете" о грядущем переходе на электронный документооборот при выдаче разрешений на пользование оружием.
РИА Новости вчера в 03:12
Общество

Путин поздравил российских женщин с 8 Марта

Известия вчера в 18:09
Общество

В России «Красу полиции» затравили за внешность

В России «Красу полиции» затравили за внешность.
Lenta.ru 06 марта в 16:28
Политика

Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом.
РИА Новости 06 марта в 06:03
Гаджеты

Выход iPhone 12 с 5G может задержаться

Представители Bank of America опубликовали заявление, в котором утверждают, что выход iPhone 12 с поддержкой сетей пятого поколения может задержатся из-за вспышки коронавируса.
The GEEK вчера в 05:08
Общество

В Москве установлен абсолютный температурный рекорд для 8 марта

«Прежний исторический максимум в Международный женский день, 8 марта, был установлен в 2014 году, когда воздух прогрелся до +8,3 °С», — приводит Интерфакс слова представителя метеобюро Москвы и области.
RT на русском 01:40
Музыка

В сети появился отрывок песни Little Big для Евровидения

Профиль вчера в 06:58
Политика

Следствие по делу MH-17 предлагало нарушить суверенитет России

Международная следственная группа по делу о катастрове рейса МН-17 на Украине, всерьез рассматривала возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей.
BFM.ru 03:35
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Сергей Бурунов высмеял подарок Александра Петрова на день рождения

Сергей Бурунов 6 марта отпраздновал свое 43-летие. Его коллега Александр Петров преподнес актеру подарок, который именинник тут же высмеял.
Актуальные Новости вчера в 05:46
Происшествия

В Екатеринбурге Lexus сбил женщину-пешехода и загорелся

Машина сбила пожилую женщину, затем врезалась в опору линии троллейбуса и загорелась. Пешеход и пассажирка машины погибли.
REGNUM 01:47
Здоровье

Вегетарианцев в России может ждать опасная болезнь

Весной с проблемой авитаминоза в России могут столкнуться только вегетарианцы и традиционалисты.
РИА Новости вчера в 19:00
Общество

Власти Москвы ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о введении в Москве режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.
РБК 05 марта в 14:44
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