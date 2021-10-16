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Яценюк: убытки от несвоевременных закупок газа Украиной составят пять миллиардов долларов

Бывший премьер Украины Арсений Яценюк заявил, что нынешняя власть страны не закупила газ своевременно, когда цена была не столь высокой, из-за чего теперь убытки составят 5 миллиардов долларов.В источнике

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Яценюк: Украина потеряла 5 миллиардов долларов из-за несвоевременной покупки газа
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Яценюк: убытки от несвоевременных закупок газа Украиной составят пять миллиардов долларов
РИА Новостивчера в 14:22
Яценюк: Украина понесла убытки на 5 миллиардов долларов из-за того, что вовремя не закупила газ
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Яценюк подсчитал убытки от несвоевременной закупки газа Украиной
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Яценюк заявил, что Украина потеряла $5 млрд из-за несвоевременной закупки газа
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