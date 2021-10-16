Бывший премьер Украины Арсений Яценюк заявил, что нынешняя власть страны не закупила газ своевременно, когда цена была не столь высокой, из-за чего теперь убытки составят 5 миллиардов долларов.

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