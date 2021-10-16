Бывший премьер Украины Арсений Яценюк заявил, что нынешняя власть страны не закупила газ своевременно, когда цена была не столь высокой, из-за чего теперь убытки составят 5 миллиардов долларов.В источнике
Два командира Фронта сопротивления Афганистана погибли в столкновениях с боевиками движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) в районе Андараб в провинции Баглан на севере страны.
Масштабная манифестация профсоюзов проходит в субботу в Риме в знак солидарности с Всеобщей итальянской конфедерацией труда (CGIL), на штаб-квартиру которой было совершено нападение 9 октября во время протестов против ковид-сертификатов.