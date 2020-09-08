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РИА Новости
РИА Новости

Навальному в Омске провели 60 биохимических исследований

Медики в Омске провели Алексею Навальному 60 биохимических исследований, из них 25 – на уровень сахара в крови, сделано несколько кардиограмм, проведено восемь консилиумов врачей, сообщил журналистам главный токсиколог СФО и Омской области Александр Сабаев.В источнике
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Газета.Ru

Омские врачи провели Навальному 60 биохимических исследований

Газета.Ru09:59
РИА Новости

Навальному в Омске провели 60 биохимических исследований

РИА Новости09:40
Интерфакс

Яд у Навального в России не выявили 60 исследований и восемь консилиумов

Интерфакс07:43
REGNUM

Токсиколог рассказал о масштабной диагностике состояния Навального

REGNUM07:55
RT на русском

Омский врач рассказал, как проводились исследования Навальному

RT на русском07:48
Фонтанка.Ру

«Восемь консилиумов, 60 биохимических исследований». Главный токсиколог Омской области заверил в отсутствии следов отравляющих веществ в организме Навального

Фонтанка.Ру08:11
РЕН ТВ

Анализы Навального в Омске проводили на оборудовании производства США

РЕН ТВ07:50

Фильм «Мулан» раскритиковали за съемки рядом с концлагерями

Правозащитники и активисты раскритиковали только что вышедший фильм «Мулан» кинокомпании Walt Disney за то, что съемки картины проходили в непосредственной близости с концлагерями, которые содержит правительство Китая.
Фильм «Мулан» раскритиковали за съемки рядом с концлагерями
Культуромания11:22
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Роза Сябитова перенесла операцию по удалению матки из-за опухоли

Телеведущая Роза Сябитова, госпитализированная 28 августа, сообщила в своем Instagram о перенесенной операции по удалению опухоли в матке вместе с органом и обратилась к своим подписчицам с призывом беречь свое здоровье и предупреждать заболевания, чтобы не сталкиваться потом с тяжелыми последствиями.
Газета.Ru10:50
35

Шнуров опубликовал стихотворение о Ефремове после оглашения приговора

Известия Музыкант Сергей Шнуров опубликовал стихотворение собственного сочинения об актере Михаиле Ефремове, которого суд сегодня признал виновным по делу о смертельном ДТП и приговорил к 8 годам колонии общего режима.
РЕН ТВ09:17
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Кравцов заявил, что ему предлагали вывезти Колесникову за границу

Вывезти оппозиционера Марию Колесникову за границу для «деэскалации» конфликта в Белоруссии предложили после задержания ее соратнику, члену Координационного совета белорусской оппозиции (КС) Ивану Кравцову, об этом рассказал сам Кравцов, 8 сентября передает ТАСС.
ИА Красная Весна12:49

Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне опустилась на 2,57% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки в $40,93 за баррель, свидетельствуют данные площадки на 13:40 мск.
ТАСС06:40
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В Совфеде предложили выплачивать безработным базовый доход

Базовый доход безработным, по словам парламентария, представляет собой социальное пособие, регулярную выплату фиксированной денежной суммы от государства гражданам страны, гарантирующую им минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации независимо от рода деятельности, экономического и социального положения, отмечает ТАСС.
REGNUMвчера в 08:19
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Бюджетникам в России с 1 октября на 3% поднимут зарплаты

РИАМО – 7 сен. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении на 3% зарплаты государственным служащим, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИАМОвчера в 06:50
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