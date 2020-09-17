«Ядерное оружие для масс». В России сократили даже военные расходы, но госСМИ дали 103 миллиарда
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17 сентября стало известно, что власти отказались снижать господдержку СМИ на фоне пандемии. Как отмечает The Bell, в ходе крупнейшего за пять лет сокращения бюджета Минфин смог добиться даже урезания на 5% военных расходов на 2021 год, но есть одна статья, которой секвестр не коснулся.В источнике