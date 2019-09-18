Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruЯдерную войну России и США показали в ролике

Американские специалисты проекта Science and Global Security (SGS) выложили на YouTube ролик, демонстрирующий возможные сценарии развития ядерного конфликта между Россией и странами НАТО, в частности, США.
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с чего всё началось
Американские специалисты проекта Science and Global Security (SGS) выложили
 на YouTube ролик, демонстрирующий возможные сценарии развития ядерного конфликта между Россией и странами НАТО, в частности, США.
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