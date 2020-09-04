В Армении обсудили, в чем беспилотники уступают «сушкам»

Военный эксперт пояснил, что бытующее мнение о том, что беспилотники в отличии от самолетов побеждают систему ПВО, как это произошло при атаке на нефтяные вышки Aramco в Саудовской Аравии, где против беспилотников не сработали американские ПВО, не совсем верно.