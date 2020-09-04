Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
RuNews24.ru
RuNews24.ru

Ядерные бомбардировщики ВВС США пролетели около Крыма

Российские истребители не поднялись на перехват бомбардировщиков. Ведь самолеты США были в воздушном пространстве Украины, а не России. Американские самолеты предположительно отработали нанесение по военным объектам Крыма и юга России ракетных ударов, сообщает канал.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Американские бомбардировщики В-52 пролетели над Украиной вблизи Крыма

РБКвчера в 11:25
Lenta.ru

Опубликовано видео первого полета бомбардировщиков B-52 около Крыма

Lenta.ruвчера в 15:14
Взгляд.ру

Украина станет плацдармом для ядерного удара США по России

Взгляд.рувчера в 14:30
РИА Новости Крым

Минобороны Украины о полетах США к Крыму: сотрудничество продолжится

РИА Новости Крым02:27
Царьград

«Зря только горючки нажгли»: Леонков заявил о новой спецоперации самолётов НАТО у Крыма

Царьградвчера в 11:15
РИА Новости

Ядерные бомбардировщики ВВС США пролетели рядом с Крымом

РИА Новостивчера в 08:44
Газета.Ru

Бомбардировщики ВВС США приблизились к Крыму со стороны Украины

Газета.Ruвчера в 09:23

Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального

3 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным сообщил о перехвате разговора Варшавы и Берлина о том, что заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель об отравлении блогера Алексея Навального являются фальсификацией.
Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального
Известия02:10
6,1K

В Армении обсудили, в чем беспилотники уступают «сушкам»

Военный эксперт пояснил, что бытующее мнение о том, что беспилотники в отличии от самолетов побеждают систему ПВО, как это произошло при атаке на нефтяные вышки Aramco в Саудовской Аравии, где против беспилотников не сработали американские ПВО, не совсем верно.
ИА Красная Весна3 сентября в 16:55

НАСА будет искать предложения по лунной ядерной энергетической системе

В этом году НАСА и министерство энергетики будут искать предложения для разработки компактной ядерной энергетической системы, которая может поддержать долгосрочные планы агентства по исследованию Луны.
AstroNews.ru2 сентября в 16:34
1

Определились все участники группового этапа Кубка России по футболу

Москва, 3 сентября 2020, 09:00 — REGNUM Участники группового этапа Кубка России по футболу определились по итогам матчей 1/64 финала турнира среди команд Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), которые прошли 2 сентября.
REGNUM3 сентября в 02:00

Лучший квадрокоптер. DJI Mavic Mini Fly More Combo

Eachine E520S В последнее время достаточно часто крупные производители квадрокоптеров стали выпускать не только дорогие флагманские модели, но и более доступные варианты, которые могут приобрести пользователи, которые ранее никогда об этом даже не думали.
Megaobzor.comвчера в 02:09

Главный тренер «Ротора» опровергает своего генерального директора

Вчера после вечерней тренировки главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич в интервью клубной пресс-службе непроизвольно (а может и умышленно) практически уличил своего генерального директора Андрея Рекечинского (а может, и художественного руководителя) во лжи.
РИАЦвчера в 06:07
1