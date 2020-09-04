Ядерные бомбардировщики ВВС США пролетели около Крыма
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Российские истребители не поднялись на перехват бомбардировщиков. Ведь самолеты США были в воздушном пространстве Украины, а не России. Американские самолеты предположительно отработали нанесение по военным объектам Крыма и юга России ракетных ударов, сообщает канал.В источнике
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