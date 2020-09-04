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РИА Новости

Ядерные бомбардировщики ВВС США пролетели рядом с Крымом

Американские стратегические бомбардировщики Boeing B-52H Stratofortress, способные нести ядерное вооружение, пролетели рядом с Крымом, следует из данных ресурса PlaneRadar.В источнике
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Вести Крым

Бомбардировщики США пролетели в 23 километрах от Крыма

Вести Крым10:20
КП - Крым

К границе Крыма вплотную подошли бомбардировщики ВВС США

КП - Крым10:09
РИА Новости

Ядерные бомбардировщики ВВС США пролетели рядом с Крымом

РИА Новости08:44
Lenta.ru

Появились подробности миссии бомбардировщиков ВВС США возле Крыма

Lenta.ru11:07
Крым 24

Ядерные бомбардировщики США пролетели вблизи Крыма

Крым 2408:24
Газета.Ru

Бомбардировщики ВВС США приблизились к Крыму со стороны Украины

Газета.Ru09:23
РИА Новости Крым

Зачем США направили ядерные бомбардировщики к Крыму – мнение эксперта

РИА Новости Крым08:24

Сербия и Косово подписали соглашение об экономическом сотрудничестве

Подписанию соглашения предшествовали встречи президента США Дональда Трампа с главой Сербии Александром Вучичем и премьером правительства автономного края Косово и Метохия Авдуллахом Хоти.
Сербия и Косово подписали соглашение об экономическом сотрудничестве
Известия12:21

Захвативший отделение Альфа-банка в мае в Москве признан невменяемым

Эксперты из института судебной психиатрии имени Сербского признали невменяемым захватившего в мае отделение Альфа-банка в центре Москвы Алексея Барышникова, сообщил ТАСС его адвокат Максим Кичигин.
Коммерсантъ11:48
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Тихановская обратилась к ООН, Помпео заикнулся о Боге

Американский политик обратил внимание на то, что некоторые белорусы вышли на улицы и жертвовали своими жизнями только ради того, чтобы получить свободу, дарованную природой человеку, созданному по образу и подобию Бога.
Вести.Ru11:10
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45% россиян выступили за введение нерабочих дней при ухудшении эпидситуации

45% опрошенных россиян выступили за повторное введение нерабочих дней при ухудшении эпидситуации, свидетельствуют данные опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), опубликованные 4 сентября.
Известия12:09
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Министр обороны Белоруссии обвинил Запад в ведении гибридной войны

Деструктивные силы под руководством Польши, Литвы, Чехии и Украины предприняли попытки неконституционной смены власти в Белоруссии, заявил глава Минобороны республики Виктор Хренин на заседании министров обороны государств-участников СНГ, стран-членов Шанхайской организации сотрудничества и ОДКБ.
Газета.Ru11:37
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Суд отклонил жалобу на бездействие СК в связи с отравлением Навального

Басманный суд Москвы отказал в удовлетворении жалобы юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Вячеслава Гимади по заявлению о возбуждении уголовного дела в связи с предполагаемым отравлением Алексея Навального, передает корреспондент «Известий» в пятницу, 4 сентября, из зала суда.
Известия03:36
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