Ядерные бомбардировщики ВВС США пролетели рядом с Крымом
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Американские стратегические бомбардировщики Boeing B-52H Stratofortress, способные нести ядерное вооружение, пролетели рядом с Крымом, следует из данных ресурса PlaneRadar.В источнике
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