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РИА Новости
РИА Новости

Ядерные бомбардировщики ВВС США пролетели рядом с Крымом

Американские стратегические бомбардировщики Boeing B-52H Stratofortress, способные нести ядерное вооружение, пролетели рядом с Крымом, следует из данных ресурса PlaneRadar.В источнике
Подробнее о событии
Крым 24

Ядерные бомбардировщики США пролетели вблизи Крыма

Крым 2408:24
Lenta.ru

Появились подробности миссии бомбардировщиков ВВС США возле Крыма

Lenta.ru11:07
РИА Новости

Ядерные бомбардировщики ВВС США пролетели рядом с Крымом

РИА Новости08:44
КП - Крым

К границе Крыма вплотную подошли бомбардировщики ВВС США

КП - Крым10:09
Газета.Ru

Бомбардировщики ВВС США приблизились к Крыму со стороны Украины

Газета.Ru09:23
РИА Новости Крым

Зачем США направили ядерные бомбардировщики к Крыму – мнение эксперта

РИА Новости Крым08:24
Царьград

Стратегические бомбардировщики США обогнули Крым и направились… к Донбассу

Царьград07:15

Глава WADA пригрозил отстранением спортсменов из США от Олимпиады

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что американские спортсмены могут быть отстранены от Олимпийских игр, если США примут решение прекратить финансирование организации, сообщает Reuters.
РБК спорт03:38
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Месси объявил о том, что остается в «Барселоне» еще на сезон

Месси признался, что был уверен в том, что в клубе его отпустят, потому что президент каталонцев Хосеп Бортомеу всегда говорил ему, что в конце сезона ты имеешь право решить - оставаться или уходить.
Российская газета12:49

В ООН назвали условия отправления миссии в Белоруссию

Ранее 4 сентября экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская, которую белорусская оппозиция считает победительницей проходивших в стране 9 августа выборов президента, призвала Совет Безопасности ООН направить в страну международную мониторинговую миссию для документации нарушений прав человека, передают «Ведомости».
Известия13:39
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В Германии предложили на два года заморозить «Северный поток-2»

Кандидат на пост лидера правящей партии Германии, «Христианско-демократического союза» (ХДС) Фридрих Мерц предложил бойкотировать проект по строительству российского экспортного газопровода «Северный поток-2», наложив двухлетний мораторий на его реализацию, сообщает ТАСС.
Lenta.ru10:28
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Valve огласила планы на DPC-сезон

Разработчики Dota 2 опубликовали запись в своем блоге, в которой рассказывали о своих дальнейших планах относительно DPC-сезона и The International 2020, а также коснулись темы эксклюзивных прав на трансляцию турниров.
Dota2.ru12:45