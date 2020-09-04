Месси объявил о том, что остается в «Барселоне» еще на сезон

Месси признался, что был уверен в том, что в клубе его отпустят, потому что президент каталонцев Хосеп Бортомеу всегда говорил ему, что в конце сезона ты имеешь право решить - оставаться или уходить.