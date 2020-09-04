Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
РИА Новости
РИА Новости

Ядерные бомбардировщики ВВС США пролетели рядом с Крымом

Американские стратегические бомбардировщики Boeing B-52H Stratofortress, способные нести ядерное вооружение, пролетели рядом с Крымом, следует из данных ресурса PlaneRadar.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Американские бомбардировщики В-52 пролетели над Украиной вблизи Крыма

РБКвчера в 11:25
Lenta.ru

Опубликовано видео первого полета бомбардировщиков B-52 около Крыма

Lenta.ruвчера в 15:14
Взгляд.ру

Украина станет плацдармом для ядерного удара США по России

Взгляд.рувчера в 14:30
РИА Новости Крым

Минобороны Украины о полетах США к Крыму: сотрудничество продолжится

РИА Новости Крым02:27
РИА Новости

Ядерные бомбардировщики ВВС США пролетели рядом с Крымом

РИА Новостивчера в 08:44
Газета.Ru

Бомбардировщики ВВС США приблизились к Крыму со стороны Украины

Газета.Ruвчера в 09:23
Царьград

Стратегические бомбардировщики США обогнули Крым и направились… к Донбассу

Царьградвчера в 07:15

HeadHunter назвал вакансии в регионах с зарплатой выше 100 тыс. руб

Компания составила список вакансий с зарплатой выше 100 тыс. руб. Ранее сервис поиска работы Superjob опубликовал опрос, в котором указано, какие специалисты больше всего довольны своей заработной платой в России.
РБК01:44
229

Иран отдаёт России свои порты назло ОАЭ и Израилю

Лишний повод дал состоявшийся ещё в прошлом году визит в РФ командующего ВМС Ирана контр-адмирала Хоссейна Ханзади, который сообщил, что его страна подписала с Россией соглашение о военно-морском сотрудничестве и что Москва и Тегеран теперь будут регулярно проводить совместные манёвры в Персидском заливе.
News.ru3 сентября в 02:30
2

В ФРГ оценили последствия в случае отказа от «Северного потока — 2»

В случае приостановки строительства «Северного потока — 2» отдельные европейские компании могут потерять миллиарды евро, считает глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес.
RT на русском02:27
499

Магазин приложений Apple привлёк внимание антимонопольных органов Японии

В свою очередь антимонопольные регулирующие органы Японии заявили, что будут уделять больше внимания практике производителя iPhone в связи разворачивающимся противостоянием между Apple и Epic Games в суде.
3DNewsвчера в 03:52
2

Ургант спародировал Лукашенко с автоматом и в кепке

Телеведущий Иван Ургант спародировал президента Белоруссии Александра Лукашенко, который две недели назад на фоне протестов в Минске появился с оружием и бронежилете в сопровождении вооруженного 15-летнего сына.
Газета.Ru01:40
124