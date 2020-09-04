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REGNUM
REGNUM

Ядерные бомбардировщики ВВС США пролетели вблизи Крыма

Москва, 4 сентября 2020, 14:55 — REGNUM Два стратегических бомбардировщика ВВС США Boeing B-52H Stratofortress пролетели в непосредственной близости от Крыма, свидетельствуют данные ресурса PlaneRadar.В источнике
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Взгляд.ру

Эксперт: США используют небо Украины для изучения потенциального театра военных действий

Взгляд.ру10:45
Царьград

Стратегические бомбардировщики США обогнули Крым и направились… к Донбассу

Царьград07:15
РИА Новости

Американские ядерные бомбардировщики пролетели рядом с Крымом

РИА Новости08:44
Газета.Ru

Бомбардировщики ВВС США приблизились к Крыму со стороны Украины

Газета.Ru09:23
РИА Новости Крым

Зачем США направили ядерные бомбардировщики к Крыму – мнение эксперта

РИА Новости Крым08:24
Московский Комсомолец

США направили ядерные бомбардировщики к Крыму

Московский Комсомолец08:55
Lenta.ru

Бомбардировщики ВВС США приблизились к Крыму со стороны Украины

Lenta.ru06:35

На Урале проверят данные о «скорой», отказавшейся помогать умирающему

Специалисты установят, действительно ли это случилось, оценят соблюдение законодательства, запросят документацию в Управлении здравоохранения городской администрации, на станции скорой медицинской помощи, выяснят все обстоятельства произошедшего.
Российская газета10:12
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Суд арестовал директора «Открытой России» Пивоварова на 14 суток

Тверской суд Москвы в пятницу отправил под административный арест на 14 суток исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова за нарушение порядка проведения митинга, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.
РИА Новости10:16
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В Кремле сообщили о передаче ФСБ данных Белоруссии о деле Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что белорусская разведка передала ФСБ материалы, которые, по данным Минска, доказывают фальсификацию отравления блогера Алексея Навального.
Известия08:17
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МИД Австрии вызвал посла России из-за ситуации вокруг Навального

Министерство иностранных дел Австрии пригласило для беседы посла России в Вене из-за ситуации вокруг Алексея Навального, сообщил глава австрийского внешнеполитического ведомства Александер Шалленберг.
RT на русском10:48

Китай запустил многоразовый космический корабль с космодрома Цзюцюань

Китай успешно запустил многоразовый космический корабль с космодрома Цзюцюань в автономном районе Внутренняя Монголия в пятницу, 4 сентября, сообщила корпорация космической науки и техники (CASC).
Телеканал 360°10:39
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Глава WADA пригрозил отстранением спортсменов из США от Олимпиады

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что американские спортсмены могут быть отстранены от Олимпийских игр, если США примут решение прекратить финансирование организации, сообщает Reuters.
РБК спорт03:38
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Набиуллина призвала банки скорее списать долги

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации российских банков призвала кредитные организации как можно быстрее списывать плохие долги, иначе риски в банковской системе возрастут, пишет «Коммерсантъ».
Lenta.ru03:13
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