Ядерные бомбардировщики ВВС США пролетели вблизи Крыма
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Москва, 4 сентября 2020, 14:55 — REGNUM Два стратегических бомбардировщика ВВС США Boeing B-52H Stratofortress пролетели в непосредственной близости от Крыма, свидетельствуют данные ресурса PlaneRadar.В источнике
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