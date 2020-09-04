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REGNUM
REGNUM

Ядерные бомбардировщики ВВС США пролетели вблизи Крыма

Москва, 4 сентября 2020, 14:55 — REGNUM Два стратегических бомбардировщика ВВС США Boeing B-52H Stratofortress пролетели в непосредственной близости от Крыма, свидетельствуют данные ресурса PlaneRadar.В источнике
Подробнее о событии
Взгляд.ру

Ядерные бомбардировщики США подлетели к Крыму со стороны Украины

Взгляд.ру07:51
Крым 24

Ядерные бомбардировщики США пролетели вблизи Крыма

Крым 2408:24
Газета.Ru

Бомбардировщики ВВС США приблизились к Крыму со стороны Украины

Газета.Ru09:23
РИА Новости

Американские ядерные бомбардировщики пролетели рядом с Крымом

РИА Новости08:44
РИА Новости Крым

Зачем США направили ядерные бомбардировщики к Крыму – мнение эксперта

РИА Новости Крым08:24
Царьград

Стратегические бомбардировщики США обогнули Крым и направились… к Донбассу

Царьград07:15
Lenta.ru

Бомбардировщики ВВС США приблизились к Крыму со стороны Украины

Lenta.ru06:35

Spiegel сообщил о следах яда на бутылке Навального

Немецкие эксперты обнаружили следы яда на бутылке, которую Навальный взял с собой в поездку по регионам России, сообщил Der Spiegel со ссылкой на врача, проинформировавшего участников правительственного совещания в Германии о результатах исследования анализов оппозиционера.
Spiegel сообщил о следах яда на бутылке Навального
РБК09:08
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МВД Белоруссии сообщило о задержаниях студентов в Минском университете

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила РИА Новости о задержаниях в пятницу в Минском государственном лингвистическом университете в рамках ранее начатых дел об административных правонарушениях, речь идет о "паре человек".
РИА Новости06:59
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В Зауралье видеофиксация есть лишь на 4,15% избирательных участков

Полпред президента России в УФО Николай Цуканов на встрече с губернатором Курганской области 4 сентября 2020 года Пресс-служба представительства президента России в уральском федеральном округе Во время встречи с губернатором Курганской области 4 сентября Николай Цуканов отметил, что средства видеофиксации выборного процесса в регионе будут развернуты только на 4,15% избирательных участков.
REGNUM06:13
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В полярных регионах Луны обнаружен минерал гематит

Ученые Института геофизики и планетологии Гавайского университета объясняют находку следующим образом: лунный гематит образовался в результате окисления железа на поверхности Луны кислородом из верхних слоев атмосферы Земли.
ToDay News Ufa04:56