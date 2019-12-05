Общество
РБКЯдерный чемоданчик показали в открытом виде
В эфире телеканала «Звезда» впервые показали кадры открытого ядерного чемоданчика. О том, что находится внутри него, рассказал ведущий программы «Военная приемка» на «Звезде» Алексей Егоров.
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с чего всё началось
Алексей Егоров стал свидетелем загрузки ядерных ракет в пусковые шахты. Впервые на телевидении будет показан ход испытаний многотонных шлюзовых дверей командного бункера на устойчивость к ядерным взрывам. Смотрите новый выпуск «Военной приемки» 8 декабря в 10:05 на телеканале «Звезда».ТК Звезда08:34
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