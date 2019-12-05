Общество

РБКРБКЯдерный чемоданчик показали в открытом виде

В эфире телеканала «Звезда» впервые показали кадры открытого ядерного чемоданчика. О том, что находится внутри него, рассказал ведущий программы «Военная приемка» на «Звезде» Алексей Егоров.
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с чего всё началось

Ядерный чемоданчик показали в раскрытом виде

Алексей Егоров стал свидетелем загрузки ядерных ракет в пусковые шахты. Впервые на телевидении будет показан ход испытаний многотонных шлюзовых дверей командного бункера на устойчивость к ядерным взрывам. Смотрите новый выпуск «Военной приемки» 8 декабря в 10:05 на телеканале «Звезда».
ТК Звезда08:34

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Ядерный чемоданчик показали в открытом виде

РБК13:31

Ядерный чемоданчик впервые показали в раскрытом виде

Life.ru11:23

СМИ показали ядерный чемоданчик в открытом виде

Rambler News Service09:48

Российское ТВ впервые показало «ядерный чемоданчик» изнутри

РИА Новости10:15

«Ядерный чемоданчик» в раскрытом виде впервые показали на телевидении

Известия09:58

В России показали раскрытый ядерный чемоданчик

Lenta.ru10:43

Ядерный чемоданчик показали в раскрытом виде

ТК Звезда08:34
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