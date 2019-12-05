Общество

Радио SputnikРадио Sputnik«Ядерный чемоданчик» впервые показали в раскрытом виде

"Ядерный чемоданчик" впервые в истории телевидения был показан в раскрытом виде в "Открытом эфире" на телеканале "Звезда". Ведущий программы "Военная приемка" Алексей Егоров показал его устройство. Он обратил внимание, что кнопка "Пуск" белого цвета, а не красного, как многие думают.
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с чего всё началось

Ядерный чемоданчик показали в раскрытом виде

Алексей Егоров стал свидетелем загрузки ядерных ракет в пусковые шахты. Впервые на телевидении будет показан ход испытаний многотонных шлюзовых дверей командного бункера на устойчивость к ядерным взрывам. Смотрите новый выпуск «Военной приемки» 8 декабря в 10:05 на телеканале «Звезда».
ТК Звездавчера в 08:34

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Ядерный чемоданчик показали в открытом виде

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Ядерный чемоданчик впервые показали в раскрытом виде

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Ядерный чемоданчик показали в раскрытом виде

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РИА Новостивчера в 10:15

«Ядерный чемоданчик» в раскрытом виде впервые показали на телевидении

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Rambler News Serviceвчера в 09:48

В России показали раскрытый ядерный чемоданчик

Lenta.ruвчера в 10:43
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