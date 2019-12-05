Алексей Егоров стал свидетелем загрузки ядерных ракет в пусковые шахты. Впервые на телевидении будет показан ход испытаний многотонных шлюзовых дверей командного бункера на устойчивость к ядерным взрывам. Смотрите новый выпуск «Военной приемки» 8 декабря в 10:05 на телеканале «Звезда».

с чего всё началось

"Ядерный чемоданчик" впервые в истории телевидения был показан в раскрытом виде в "Открытом эфире" на телеканале "Звезда". Ведущий программы "Военная приемка" Алексей Егоров показал его устройство. Он обратил внимание, что кнопка "Пуск" белого цвета, а не красного, как многие думают.

Политика На Украине заявили о срыве переговоров по газу с Россией Ранее глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявлял, что следующий этап консультаций об условиях транзита и поставок газа из России на Украину может состояться именно 5 декабря.

Общество Центробанк может переехать в бизнес-центр «Оружейный» Новое здание ЦБ подыскивает себе уже пару лет, но куда именно он собирается переехать, до сих пор не известно.

Общество Во Франции начнется бессрочная забастовка против пенсионной реформы Масштабная общенациональная забастовка, которая повлечет за собой значительные перебои в работе общественного транспорта, начнется во Франции 5 декабря и, как предполагается, будет бессрочной; разные категории французов готовятся выразить протест против объявленной правительством пенсионной реформы.

Политика Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Общество Власти Сингапура арестовали попавшее под санкции российское судно Власти порта Сингапура арестовали российское судно «Севастополь», которое с прошлого года находится под американскими санкциями, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя генерального директора компании-судовладельца «Гудзон» Олега Аникина.

Общество Село на Чукотке отражает нашествие белых медведей Десятки белых медведей подошли к селу Рыркайпий (Чукотка), поскольку они не могут покинуть окрестности населённого пункта из-за тонкого льда, сообщили 5 декабря в пресс-службе Всемирного фонда дикой природы России.

Спорт Эксперты: Родченков из США изменял данные московской лаборатории Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, эмигрировавший в США, вместе с коллегами вносил изменения в систему управления данными лаборатории (LIMS), находясь в Калифорнии.

Политика Журнал Time поместил Зеленского на обложку Американский еженедельный журнал Time поместил на обложку номера, который выйдет 16 декабря, президента Украины Владимира Зеленского.

Общество В Совфеде задумались создать общую систему оплаты труда учителей Зарплаты российских учителей необходимо привести к единому знаменателю, для чего следует создать общую для всей страны систему оплаты их труда.

Политика США расширили санкции в отношении России Минфин США ввел санкции против российских компаний и физлиц, которые, по версии ведомства, были связаны с киберпреступлениями.

Энергетика Новак рассказал о цене на топливо в России Демпфирующий механизм позволил стабилизировать топливный рынок РФ, а рост цен на топливо значительно ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4% в октябре 2019 года.

Здоровье Отсутствие режима сна приводит к проблемам с сердцем Американские ученые выяснили, что отсутствие здорового сна приводит к проблемам с сердцем даже при наличии регулярных тренировок и здорового образа жизни, пишет MedicalXpress.

Общество МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости Вопрос о штрафе за превышение ограничения скорости движения более чем на десять километров в час в настоящее время обсуждается на уровне правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.