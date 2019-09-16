Летом я видел карету скорой помощи, которая дежурила практический каждый день около ее дома.

С наступлением осени не утихают разговоры вокруг Анастасии Заворотнюк. Появились слухи, что актриса тяжело больна и находится в реанимации одной из столичных клиник. В СМИ поступала информация, что у артистки, которая только в прошлом году родила дочку Милу, диагностировали рак головного мозга.

Ягудин признался, что летом у дома Заворотнюк дежурила «скорая»

Кино Стартовали съемки фильма Mortal Kombat Сценарист фильма Mortal Kombat Грег Руссо сообщил о начале съемок.

Политика Рухани об атаках на НПЗ Саудовской Аравии: народ Йемена защищает себя Народ Йемена из-за потока оружия, который ежедневно поступает в Саудовскую Аравию и используется против него, вынужден был ответить.

Футбол Черышев полетел с «Валенсией» на матч Лиги чемпионов с «Челси» Полузащитник сборной России Денис Черышев полетел с «Валенсией» на матч Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Экономика Суд рассмотрит иск ПСБ к компании Ананьевых Promsvyaz Capital B. V. На заседании 10 сентября после утверждения мирового соглашения представитель Promsvyaz Capital B. V. возражал против уточнения иска, согласно которому банк требует от компании экс-бенефициаров более 16,5 миллиарда рублей.

Политика В Госдуме исключили скорое изменение правил ухода в отпуск Законопроект о цифровизации трудовых отношений был внесен группой депутатов в Госдуму 21 июня.

Здоровье Назван защищающий от колоректального рака продукт Ученые назвали продукт, защищающий организм от колоректального рака .

Космос Разработан дизайн-проект первого в мире космического отеля Американский фонд The Gateway Foundation показал общественности дизайн первого в мире космического отеля.

Игры В World of Tanks появится трассировка лучей Сообщается, что технология теней с трассировкой лучей, под названием enCore RT, теперь будет поддерживаться в игре.

Политика Пушков прокомментировал позицию Зеленского по выборам в Донбассе Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского по поводу выборов в Донбассе.

Армия и оружие Минобороны Турции сообщило об окончании второго этапа поставок С-400 Анкара не исключает возможность покупки истребителей у Москвы после того, как США объявят окончательное решение по F-35 Министерство обороны Турции заявило об окончании второго этапа поставок российских зенитных ракетных систем С-400, сказано в сообщении турецкого оборонного ведомства.

Происшествия СК возбудил уголовное дело по факту изнасилования врача в Саратове Следователи возбудили уголовное дело по факту изнасилования в Саратове врача, которая направлялась к пациенту.

Экономика Forbes обнародовал рейтинг крупнейших частных компаний России Журнал Forbes составил традиционный рейтинг 200 крупнейших российских частных компаний, и первую строчку в нем, как и год назад, занял нефтяной гигант "ЛУКОЙЛ".

Политика Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о наличии условной "формулы Зеленского", которая позволит прекратить войну в Донбассе.

Шоу-бизнес У Анастасии Заворотнюк появилась полиорганная недостаточность Сегодня у актрисы, лежащей в частной клинике Москвы с диагнозом «рак мозга», развились новые осложнения.

Здоровье Москва увеличит объем закупки вакцин от трех инфекционных заболеваний Столичные власти планируют увеличить объем закупки вакцин от трех инфекционных заболеваний более чем в два раза.

Здоровье Роспотребнадзор выяснит, как питаются дети в России В результате мониторинга специалисты надеются выяснить, какие продукты потребляются, в каком количестве, как часто, что едят дети в столовых и дома, насколько рацион является здоровым.

Экономика Кабмин утвердил правила выплат многодетным семьям на ипотеку Правительство России утвердило порядок выплат 450 тыс. рублей семьям, в которых в 2019—2022 годах родятся третьи и последующие дети.

Общество Американский астронавт поделился мнением о русской музыке на МКС Астронавт NASA Ник Хейг рассказал, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает РИА "Новости".

Гаджеты Новая уязвимость в SIM-картах позволяет следить за пользователями Специалисты по кибербезопасности обнаружили критическую уязвимость, которая позволяет злоумышленникам взламывать смартфоны и шпионить за их хозяевами.

Здоровье Употребление помидоров может быть вредно для здоровья По словам специалиста, помидоры наносят вред здоровью, несмотря на то, что в них содержится множество витаминов и минералов.

Баскетбол Всех олимпийцев в Китае обязали посмотреть фильм «Движение вверх» Государственное управление по спорту КНР обязало всех спортсменов, которые готовятся к Олимпийским играм, посмотреть российский фильм «Движение вверх».

Политика Главу Бурятии освистали на митинге за перевыборы мэра Улан-Удэ Губернатора Республики Бурятия Алексея Цыденова освистали участники митинга за перевыборы мэра Улан-Удэ, сообщает «Новая газета».