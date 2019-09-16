Шоу-бизнес

ТелепрограммаТелепрограммаЯгудин признался, что летом у дома Заворотнюк дежурила «скорая»

С наступлением осени не утихают разговоры вокруг Анастасии Заворотнюк. Появились слухи, что актриса тяжело больна и находится в реанимации одной из столичных клиник. В СМИ поступала информация, что у артистки, которая только в прошлом году родила дочку Милу, диагностировали рак головного мозга.
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Алексей Ягудин
Летом я видел карету скорой помощи, которая дежурила практический каждый день около ее дома.
— Алексей Ягудин, российский фигуристРБК 13:40

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Ягудин признался, что летом у дома Заворотнюк дежурила «скорая»

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Алексей Ягудин: «Почти каждый день карета скорой помощи дежурила у дома Заворотнюк»

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«Скорая» дежурила у дома Заворотнюк ежедневно: Алексей Ягудин рассказал о болезни актрисы

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«Я видел каждый день карету скорой помощи»: Ягудин о болезни Заворотнюк

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Российский фигурист, заслуженный мастер спорта России. Олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов и чемпион мира среди юниоров. Введен в зал славы фигурного катания в США в Колорадо-Спрингс.
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Анастасия Заворотнюк
Российская актриса
Российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации.
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