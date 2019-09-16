Шоу-бизнес
ТелепрограммаЯгудин признался, что летом у дома Заворотнюк дежурила «скорая»
С наступлением осени не утихают разговоры вокруг Анастасии Заворотнюк. Появились слухи, что актриса тяжело больна и находится в реанимации одной из столичных клиник. В СМИ поступала информация, что у артистки, которая только в прошлом году родила дочку Милу, диагностировали рак головного мозга.
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Летом я видел карету скорой помощи, которая дежурила практический каждый день около ее дома.
— Алексей Ягудин, российский фигуристРБК 13:40
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«Скорая» дежурила у дома Заворотнюк ежедневно: Алексей Ягудин рассказал о болезни актрисы
Комсомольская правда12:08
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Кино
Стартовали съемки фильма Mortal Kombat
Сценарист фильма Mortal Kombat Грег Руссо сообщил о начале съемок.
Cyber.sports.ru 03:51
Политика
Рухани об атаках на НПЗ Саудовской Аравии: народ Йемена защищает себя
Народ Йемена из-за потока оружия, который ежедневно поступает в Саудовскую Аравию и используется против него, вынужден был ответить.
Парламентская газета 15:58
Футбол
Три с половиной года без Лиги чемпионов: «Зенит» сыграет с «Лионом»
Привет, "Лион" "Зенит" не играл в Лиге чемпионов три с половиной года.
РИА Новости 17:10
Футбол
Черышев полетел с «Валенсией» на матч Лиги чемпионов с «Челси»
Полузащитник сборной России Денис Черышев полетел с «Валенсией» на матч Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Sport24.ru 09:54
Шоу-бизнес
Пожилую маму Числова выгнала из квартиры родная внучка
Телепрограмма 09:13
Экономика
Суд рассмотрит иск ПСБ к компании Ананьевых Promsvyaz Capital B. V.
На заседании 10 сентября после утверждения мирового соглашения представитель Promsvyaz Capital B. V. возражал против уточнения иска, согласно которому банк требует от компании экс-бенефициаров более 16,5 миллиарда рублей.
РИА Новости 17:33
Политика
В Госдуме исключили скорое изменение правил ухода в отпуск
Законопроект о цифровизации трудовых отношений был внесен группой депутатов в Госдуму 21 июня.
РБК 15:47
Здоровье
Назван защищающий от колоректального рака продукт
Ученые назвали продукт, защищающий организм от колоректального рака .
Газета.Ru 14 сентября в 01:40
Космос
Разработан дизайн-проект первого в мире космического отеля
Американский фонд The Gateway Foundation показал общественности дизайн первого в мире космического отеля.
Профиль 10:06
Игры
В World of Tanks появится трассировка лучей
Сообщается, что технология теней с трассировкой лучей, под названием enCore RT, теперь будет поддерживаться в игре.
Игромания.ру 04:02
Политика
Пушков прокомментировал позицию Зеленского по выборам в Донбассе
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского по поводу выборов в Донбассе.
RT на русском 19:45
Происшествия
Шумахера выписали из клиники в Париже
Спорт-Экспресс 05:20
Футбол
Массимо Каррера. 16 сентября — на YouTube-канале «СЭ»
Экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера на неделе побывал в Москве. Итальянец дал большое интервью «СЭ».
Спорт-Экспресс вчера в 09:30
Армия и оружие
Минобороны Турции сообщило об окончании второго этапа поставок С-400
Анкара не исключает возможность покупки истребителей у Москвы после того, как США объявят окончательное решение по F-35 Министерство обороны Турции заявило об окончании второго этапа поставок российских зенитных ракетных систем С-400, сказано в сообщении турецкого оборонного ведомства.
Аргументы и Факты вчера в 08:00
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту изнасилования врача в Саратове
Следователи возбудили уголовное дело по факту изнасилования в Саратове врача, которая направлялась к пациенту.
RT на русском 21:36
Экономика
Forbes обнародовал рейтинг крупнейших частных компаний России
Журнал Forbes составил традиционный рейтинг 200 крупнейших российских частных компаний, и первую строчку в нем, как и год назад, занял нефтяной гигант "ЛУКОЙЛ".
Интерфакс 03:21
Политика
Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о наличии условной "формулы Зеленского", которая позволит прекратить войну в Донбассе.
Газета.Ru 20:50
Шоу-бизнес
У Анастасии Заворотнюк появилась полиорганная недостаточность
Сегодня у актрисы, лежащей в частной клинике Москвы с диагнозом «рак мозга», развились новые осложнения.
Хорошие новости 07:38
Здоровье
Москва увеличит объем закупки вакцин от трех инфекционных заболеваний
Столичные власти планируют увеличить объем закупки вакцин от трех инфекционных заболеваний более чем в два раза.
Вечерняя Москва 03:49
Здоровье
Роспотребнадзор выяснит, как питаются дети в России
В результате мониторинга специалисты надеются выяснить, какие продукты потребляются, в каком количестве, как часто, что едят дети в столовых и дома, насколько рацион является здоровым.
Gazeta.SPb 20:07
Экономика
Кабмин утвердил правила выплат многодетным семьям на ипотеку
Правительство России утвердило порядок выплат 450 тыс. рублей семьям, в которых в 2019—2022 годах родятся третьи и последующие дети.
RT на русском 11:16
Общество
Американский астронавт поделился мнением о русской музыке на МКС
Астронавт NASA Ник Хейг рассказал, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:55
Гаджеты
Новая уязвимость в SIM-картах позволяет следить за пользователями
Специалисты по кибербезопасности обнаружили критическую уязвимость, которая позволяет злоумышленникам взламывать смартфоны и шпионить за их хозяевами.
Волга-Медиа 13 сентября в 22:13
Здоровье
Употребление помидоров может быть вредно для здоровья
По словам специалиста, помидоры наносят вред здоровью, несмотря на то, что в них содержится множество витаминов и минералов.
МедиаПоток вчера в 07:37
Баскетбол
Всех олимпийцев в Китае обязали посмотреть фильм «Движение вверх»
Государственное управление по спорту КНР обязало всех спортсменов, которые готовятся к Олимпийским играм, посмотреть российский фильм «Движение вверх».
iReactor 11:37
Политика
Главу Бурятии освистали на митинге за перевыборы мэра Улан-Удэ
Губернатора Республики Бурятия Алексея Цыденова освистали участники митинга за перевыборы мэра Улан-Удэ, сообщает «Новая газета».
Давыдов.Индекс вчера в 12:30
Экономика
Эксперт Saxo Bank назвал предвестников нового глобального кризиса
Главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен рассказал, что может послужить предвестником нового глобального кризиса.
Известия 21:15