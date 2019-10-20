Общество

Экономика сегодняЭкономика сегодняЯгудин рассказал, как Тотьмянина боролась с онкологией

Российский фигурист Алексей Ягудин рассказал, как супруга Татьяна Тотьмянина боролась с онкологией. По его словам, два года назад во время штатного медицинского обследования врачи обнаружили в желчном пузыре жены новообразование.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Ягудин рассказал о диагнозе своей жены Тотьмяниной

Газета.Ru19:26

Ягудин рассказал подробности о проблемах со здоровьем у Тотьмяниной

РИА Новости02:21

«Сказали напрямую - вероятно, рак»: Ягудин рассказал, как его жену огорошили горькой правдой

Царьград01:17

«Третьего ноября Таня выйдет на лед»: Авербух рассказал о шоу с Тотьмяниной

Телепрограмма01:53

Вероятность 50 на 50: Ягудин рассказал об операции Тотьмяниной

ТК Звездавчера в 22:44

Ягудин рассказал о борьбе Татьяны Тотьмяниной с онкологией

РЕН ТВвчера в 21:22

«Новообразований было уже шесть-семь»: Тотьмяниной удалили желчный пузырь ради спасения от рака

Комсомольская правдавчера в 17:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 22:33, Вашингтон
Армия и оружие

Ростех разрабатывает стрелковое оружие в новых калибрах

ТАСС 17 октября в 20:35
Общество

В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС

Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов рассказал, как ведомство собирается бороться с недоливом топлива на АЗС.
Известия 00:55
Армия и оружие

СМИ сообщили о сбое на учениях «Гром-2019»

Газета.Ru 20:28
Общество

По данным ВЦИОМ, четверть россиян считает себя «жертвами перестройки»

Четверть россиян считает себя "жертвами перестройки", свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 20:26
Шоу-бизнес

Леди Гага показала, как восстанавливается после падения со сцены

Леди Гага решила откровенно рассказать, как восстанавливается после падения.
Телепрограмма вчера в 08:46
Общество

В Калифорнии активировался большой тектонический разлом

Большой тектонический разлом Гарлок активировался впервые за последние 500 лет.
Территория новостей 11:18
Экономика

Почти 10% компаний РФ планируют сократить персонал в 2020 году

Рынок труда в России находится в стабильном состоянии, несмотря на то, что каждая десятая компания в 2020 году намерена провести сокращение персонала.
РЕН ТВ 17:39
Экономика

Спекулятивные ставки на рост рубля в США упали на 4.5% после 3 недель роста

Отчет отражает изменения за неделю до 15 октября. Рубль за отчетный период на межбанковском рынке подорожал на 1.4%.
Profinance.ru 19:28
Происшествия

СК назвал поджог причиной пожара в Ярославской области с 7 погибшими

Причиной пожара в жилом доме в Ростове (Ярославская область) стал поджог, подозреваемый в преступлении задержан.
РБК 04:21
Шоу-бизнес

Дочь Марии Шукшиной рассказала о насилии со стороны бывшего отчима

Стало известно, что по отношению к ней и Шукшиной применял физическое насилие Борис Вишняков, третий супруг актрисы.
Woman.ru 13:24
Общество

Актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж

Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за известного галериста Кука Марони.
BFM.ru 12:49
Футбол

Зе Луиш назвал девушку жирной свиньей

Газета.Ru 17:56
Политика

Новак назвал основу для партнёрства по газу с Украиной в 2020 году

Новак считает, только такое предложение со стороны России может служить основой для дальнейшего сотрудничества с нового года.
Южный Федеральный 05:15
Политика

Кадыров пообещал террористам из Сирии места на кладбище

Газета.Ru 20:12
Происшествия

СК допросил подозреваемых по делу прорыва дамбы под Красноярском

Следователи допросили подозреваемых по делу о смерти людей в результате прорыва дамбы на золотодобывающем прииске в Красноярском крае.
Мойка78 10:45
Происшествия

В Петербурге 10 человек ранены при столкновении маршрутки и трамвая

Как минимум десять человек получили травмы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Российская газета 13:31
Экономика

Сбербанк поможет застройщикам ускорить продажи

С 1 ноября Сбербанк запускает новый продукт, который ускорит продажи застройщикам, работающим через счета эскроу.
Ведомости 17:30
Шоу-бизнес

Сын Дмитрия Певцова принял присягу и стал кадетом

Знаменитость опубликовал фото с сыном, которое подписал: «Кадет Елисей принял присягу». Фолловеры начали поздравлять Дмитрия Певцова.
OAnews 05:19
Общество

В ПФР рассказали о возможности выхода на пенсию раньше срока

Как пояснили в ПФР, для того, чтобы выйти на пенсию за два года до положенного возраста с учетом переходного периода, необходимо обратиться в центр занятости и получить подтверждение того, что человек не может трудоустроиться.
Известия 02:45
Армия и оружие

Американцы разбомбили собственную авиабазу в Сирии

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийское агентство САНА, на уничтоженной базе находилась взлетно-посадочная полоса для военно-транспортных самолетов.
Российская газета 11:45
Футбол

МЮ и «Ливерпуль» обменялись голами

"Ливерпуль" на выезде сыграл вничью с МЮ в рамках 9-го тура АПЛ.
Soccer.ru 13:24
Происшествия

Число жертв беспорядков в Чили возросло до 10 человек

REGNUM 22:18
Футбол

Слуцкий сравнил зарплату в «Витессе» с окладом в ЦСКА

Главный тренер футбольного клуба «Витесс» (Нидерланды) Леонид Слуцкий заявил, что его нынешняя зарплата намного ниже той, которую он получал, когда тренировал ЦСКА.
Экономика сегодня 14:11
Общество

Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра

Газета.Ru 04:29
Шоу-бизнес

Саша Артемова впервые показала дочь

19 сентября экс-участница скандального телешоу впервые стала мамой — 24-летняя Саша Артемова родила девочку.
StarHit.ru 12:00
Политика

Путин пообещал странам Африки помощь в борьбе с террористами

Россия готова помогать странам Африки справиться с террористами, заявил президент Владимир Путин.
Росбалт 19:20
Кино

Вин Дизель анонсировал тизер «Бладшота»

Исполнитель главной роли в основанном на комиксах фантастическом боевике "Бладшот" Вин Дизель анонсировал премьеру первого рекламного ролика.
Kinonews.ru 16:41
Армия и оружие

Россия проведет наблюдательные полеты над США и Польшей

Газета.Ru 19:14
Космос

Обсерватория «Спектр-РГ» готовится к прибытию на рабочую точку

RT на русском 22:18
Футбол

Во время матча «Оренбурга» с «Крыльями Советов» произошла потасовка

Судья отказался внять гласу народа. А игроки из Самары начали толкаться. В итоге удалили Анюкова и двух тренеров, сообщают подписчики.
Московский Комсомолец 22:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Татьяна Тотьмянина
Российская фигуристка. Олимпийская чемпионка в парном катании. Партнёр - Максим Маринин. Пятикратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка мира. Тренер - Олег Васильев. В сборной России по фигурному катанию с 1999 года. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Алексей Ягудин
Российский фигурист
Российский фигурист, заслуженный мастер спорта России. Олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов и чемпион мира среди юниоров. Введен в зал славы фигурного катания в США в Колорадо-Спрингс.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное