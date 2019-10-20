Общество
Экономика сегодняЯгудин рассказал, как Тотьмянина боролась с онкологией
Российский фигурист Алексей Ягудин рассказал, как супруга Татьяна Тотьмянина боролась с онкологией. По его словам, два года назад во время штатного медицинского обследования врачи обнаружили в желчном пузыре жены новообразование.
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«Новообразований было уже шесть-семь»: Тотьмяниной удалили желчный пузырь ради спасения от рака
Комсомольская правдавчера в 17:50
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Армия и оружие
Ростех разрабатывает стрелковое оружие в новых калибрах
ТАСС 17 октября в 20:35
Общество
В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС
Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов рассказал, как ведомство собирается бороться с недоливом топлива на АЗС.
Известия 00:55
Армия и оружие
СМИ сообщили о сбое на учениях «Гром-2019»
Газета.Ru 20:28
Общество
По данным ВЦИОМ, четверть россиян считает себя «жертвами перестройки»
Четверть россиян считает себя "жертвами перестройки", свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 20:26
Шоу-бизнес
Леди Гага показала, как восстанавливается после падения со сцены
Леди Гага решила откровенно рассказать, как восстанавливается после падения.
Телепрограмма вчера в 08:46
Общество
В Калифорнии активировался большой тектонический разлом
Большой тектонический разлом Гарлок активировался впервые за последние 500 лет.
Территория новостей 11:18
Экономика
Почти 10% компаний РФ планируют сократить персонал в 2020 году
Рынок труда в России находится в стабильном состоянии, несмотря на то, что каждая десятая компания в 2020 году намерена провести сокращение персонала.
РЕН ТВ 17:39
Экономика
Спекулятивные ставки на рост рубля в США упали на 4.5% после 3 недель роста
Отчет отражает изменения за неделю до 15 октября. Рубль за отчетный период на межбанковском рынке подорожал на 1.4%.
Profinance.ru 19:28
Происшествия
СК назвал поджог причиной пожара в Ярославской области с 7 погибшими
Причиной пожара в жилом доме в Ростове (Ярославская область) стал поджог, подозреваемый в преступлении задержан.
РБК 04:21
Шоу-бизнес
Дочь Марии Шукшиной рассказала о насилии со стороны бывшего отчима
Стало известно, что по отношению к ней и Шукшиной применял физическое насилие Борис Вишняков, третий супруг актрисы.
Woman.ru 13:24
Общество
Актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж
Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за известного галериста Кука Марони.
BFM.ru 12:49
Футбол
Зе Луиш назвал девушку жирной свиньей
Газета.Ru 17:56
Политика
Новак назвал основу для партнёрства по газу с Украиной в 2020 году
Новак считает, только такое предложение со стороны России может служить основой для дальнейшего сотрудничества с нового года.
Южный Федеральный 05:15
Происшествия
СК допросил подозреваемых по делу прорыва дамбы под Красноярском
Следователи допросили подозреваемых по делу о смерти людей в результате прорыва дамбы на золотодобывающем прииске в Красноярском крае.
Мойка78 10:45
Происшествия
В Петербурге 10 человек ранены при столкновении маршрутки и трамвая
Как минимум десять человек получили травмы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Российская газета 13:31
Экономика
Сбербанк поможет застройщикам ускорить продажи
С 1 ноября Сбербанк запускает новый продукт, который ускорит продажи застройщикам, работающим через счета эскроу.
Ведомости 17:30
Шоу-бизнес
Сын Дмитрия Певцова принял присягу и стал кадетом
Знаменитость опубликовал фото с сыном, которое подписал: «Кадет Елисей принял присягу». Фолловеры начали поздравлять Дмитрия Певцова.
OAnews 05:19
Общество
В ПФР рассказали о возможности выхода на пенсию раньше срока
Как пояснили в ПФР, для того, чтобы выйти на пенсию за два года до положенного возраста с учетом переходного периода, необходимо обратиться в центр занятости и получить подтверждение того, что человек не может трудоустроиться.
Известия 02:45
Армия и оружие
Американцы разбомбили собственную авиабазу в Сирии
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийское агентство САНА, на уничтоженной базе находилась взлетно-посадочная полоса для военно-транспортных самолетов.
Российская газета 11:45
Футбол
МЮ и «Ливерпуль» обменялись голами
"Ливерпуль" на выезде сыграл вничью с МЮ в рамках 9-го тура АПЛ.
Soccer.ru 13:24
Футбол
Слуцкий сравнил зарплату в «Витессе» с окладом в ЦСКА
Главный тренер футбольного клуба «Витесс» (Нидерланды) Леонид Слуцкий заявил, что его нынешняя зарплата намного ниже той, которую он получал, когда тренировал ЦСКА.
Экономика сегодня 14:11
Шоу-бизнес
Саша Артемова впервые показала дочь
19 сентября экс-участница скандального телешоу впервые стала мамой — 24-летняя Саша Артемова родила девочку.
StarHit.ru 12:00
Политика
Путин пообещал странам Африки помощь в борьбе с террористами
Россия готова помогать странам Африки справиться с террористами, заявил президент Владимир Путин.
Росбалт 19:20
Кино
Вин Дизель анонсировал тизер «Бладшота»
Исполнитель главной роли в основанном на комиксах фантастическом боевике "Бладшот" Вин Дизель анонсировал премьеру первого рекламного ролика.
Kinonews.ru 16:41
Космос
Обсерватория «Спектр-РГ» готовится к прибытию на рабочую точку
RT на русском 22:18
Футбол
Во время матча «Оренбурга» с «Крыльями Советов» произошла потасовка
Судья отказался внять гласу народа. А игроки из Самары начали толкаться. В итоге удалили Анюкова и двух тренеров, сообщают подписчики.
Московский Комсомолец 22:30