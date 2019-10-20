Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал о борьбе своей супруги Татьяны Тотьмяниной с раком. По его словам, в 2017 году в ходе штатного медобследования у его жены обнаружили в желчном пузыре новообразования. Через год врачи пришли к выводу, что опухоль увеличилась.

Ягудин рассказал, как Тотьмянина узнала о раке

Армия и оружие СМИ узнали о нештатной ситуации на учениях под руководством Путина Во время учений стратегических ядерных сил «Гром-2019», финальным этапом которого руководил лично президент России Владимир Путин, произошла нештатная ситуация.

Экономика В России каждая десятая компания планирует сократить работников В России почти каждая десятая компания планирует сокращать работников в 2020 году, сообщают 21 октября «Известия» со ссылкой на результаты опроса HeadHunter.

Футбол Аршавин выиграл первый трофей в качестве тренера Бывший нападающий «Зенита» и национальной команды России Андрей Аршавин выиграл первый трофей в качестве тренера.

Здоровье Генетик: самообследование может провоцировать появление опухоли Врач центра персонализированной медицины МКНЦ Анастасия Данишевич рассказала, когда самообследование может привести к развитию онкологии.

Финансы ЦБ России рассматривает более резкое снижение ключевой ставки Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ России предстоит более решительное снижение ключевой ставки, сообщает CNBC.

Происшествия СК завершил следствие по делу о гибели 13 человек в Тверской области Следственные органы завершили расследование уголовного дела о гибели 13 человек в автоаварии в Тверской области, сообщила пресс-служба СКР 21 октября.

Общество Министр культуры Украины извинился перед экс-главой Нацбанка за песню хора Министр культуры Украины Владимир Бородянский извинился перед экс-главой Национального банка Валерией Гонтаревой за хор имени Веревки, артисты которого вместе с актерами из "Квартала 95" исполнили песню о поджоге ее дома.

Армия и оружие NYT: Трамп хочет оставить в Сирии 200 военных Американский президент Дональд Трамп подумывает оставить в Сирии около 200 военных США, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Общество Стали известны регионы с самым доступным газом для населения В рейтинг включены 73 региона, где население пользуется сетевым газом и по которым Росстат публикует данные о средних потребительских ценах.

Армия и оружие Эрдоган пригрозил США и ЕС продолжить операцию в Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что назвал американской и европейской сторонам условия возобновления операции «Источник мира» в Сирии.

Политика Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.

Технологии Роскачество дало советы по защите данных при краже смартфона Роскачество дало рекомендации, как защитить свои персональные данные в случае хищения гаджета.

Общество Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА В Абакане прошел бой по правилам ММА между двумя интернет-фриками Олегом Монголом и Кириллом Терешиным, который известен как «Руки-базуки».

Авто Появились первые рендерные изображения нового Hyundai Tucson Судя по последним снимкам, Hyundai Tucson нового поколения действительно сильно изменится внешне: спереди появятся «двухэтажная» оптика (как на новых Santa Fe и Palisade) и массивная радиаторная решетка, визуально объединенная узкими фарами головного света.

Авто Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили Каршеринговый сервис YouDrive с 21 октября начал продажу машин из своего автопарка, сообщил РБК представитель компании.

Политика Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией Конгрессмены США потребовали включить украинский нацбатальон "Азов" в список террористических организаций, передает ФАН.

Происшествия Названо число пострадавших при прорыве дамбы в Красноярском крае Ранее ИА REGNUM сообщало о 13 погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае, судьба ещё 13 человек остаётся неизвестной.

Общество Малышева назвала три таблетки, нужные людям после 50 лет Как сообщает ToDay News Ufa источник, чтобы отодвинуть преждевременную старость людям после 50 лет следует обратить внимание на три препарата.

Общество В России выросли продажи антидепрессантов Аптечные продажи антидепрессантов и успокоительных выросли на 12–15% по сравнению с годом ранее.

Армия и оружие НАТО изменит методику учений с учетом российских боевых возможностей "Вероятно, что возможности России в области ограничения и воспрещения доступа и маневра в случае боевых действий со странами НАТО станут для них труднопреодолимым препятствием в проведении военных операций альянса", - цитирует RT выдержку из документа.

Общество Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.

Общество ПФР напомнил о возможности выйти на пенсию раньше срока Россияне предпенсионного возраста имеют возможность выйти на пенсию раньше установленного срока, если они не могут трудоустроиться.

Происшествия В Москве пьяный мужчина ранил полицейского ножом при задержании Инцидент произошел в ночь на 20 октября, мужчина «вел себя агрессивно и при задержании оказал активное физическое сопротивление полицейским, предметом, похожим на нож, нанес резаную рану кисти одному из сотрудников», рассказали в ведомстве.

Шоу-бизнес У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочка У звездной пары родилась дочка. Первой градусную весть сообщила телеведущая Тина Канделаки.

Экономика ЦБ предложили отправить под «гильотину» 27 «антиотмывочных» норм "Регуляторная гильотина" от ЦБ В сентябре Банк России предложил финансовым организациям проанализировать, какие регуляторные нормы мешают развитию рынка или утратили актуальность.