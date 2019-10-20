Общество
Газета КемероваЯгудин рассказал, как Тотьмянина узнала о раке
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал о борьбе своей супруги Татьяны Тотьмяниной с раком. По его словам, в 2017 году в ходе штатного медобследования у его жены обнаружили в желчном пузыре новообразования. Через год врачи пришли к выводу, что опухоль увеличилась.
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«Новообразований было уже шесть-семь»: Тотьмяниной удалили желчный пузырь ради спасения от рака
Комсомольская правда19 октября в 17:50
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Армия и оружие
СМИ узнали о нештатной ситуации на учениях под руководством Путина
Во время учений стратегических ядерных сил «Гром-2019», финальным этапом которого руководил лично президент России Владимир Путин, произошла нештатная ситуация.
РБК вчера в 22:11
Экономика
В России каждая десятая компания планирует сократить работников
В России почти каждая десятая компания планирует сокращать работников в 2020 году, сообщают 21 октября «Известия» со ссылкой на результаты опроса HeadHunter.
REGNUM 02:09
Футбол
Аршавин выиграл первый трофей в качестве тренера
Бывший нападающий «Зенита» и национальной команды России Андрей Аршавин выиграл первый трофей в качестве тренера.
Чемпионат вчера в 18:38
Здоровье
Генетик: самообследование может провоцировать появление опухоли
Врач центра персонализированной медицины МКНЦ Анастасия Данишевич рассказала, когда самообследование может привести к развитию онкологии.
Крестьянская жизнь 19 октября в 04:42
Финансы
ЦБ России рассматривает более резкое снижение ключевой ставки
Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ России предстоит более решительное снижение ключевой ставки, сообщает CNBC.
Газета.Ru 18 октября в 06:47
Происшествия
СК завершил следствие по делу о гибели 13 человек в Тверской области
Следственные органы завершили расследование уголовного дела о гибели 13 человек в автоаварии в Тверской области, сообщила пресс-служба СКР 21 октября.
REGNUM 02:28
Общество
Министр культуры Украины извинился перед экс-главой Нацбанка за песню хора
Министр культуры Украины Владимир Бородянский извинился перед экс-главой Национального банка Валерией Гонтаревой за хор имени Веревки, артисты которого вместе с актерами из "Квартала 95" исполнили песню о поджоге ее дома.
РИА Новости 02:21
Армия и оружие
NYT: Трамп хочет оставить в Сирии 200 военных
Американский президент Дональд Трамп подумывает оставить в Сирии около 200 военных США, пишет The New York Times со ссылкой на источники.
Газета.Ru 00:41
Общество
Стали известны регионы с самым доступным газом для населения
В рейтинг включены 73 региона, где население пользуется сетевым газом и по которым Росстат публикует данные о средних потребительских ценах.
РИА Новости вчера в 17:17
Кино
Съемки фильма с Хабенским и Нагиевым стартовали в Краснодаре
Блокнот Краснодар 18 октября в 05:02
Кино
Режиссер Коппола поддержал Скорсезе и раскритиковал фильмы Marvel
NewInform вчера в 13:46
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил США и ЕС продолжить операцию в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что назвал американской и европейской сторонам условия возобновления операции «Источник мира» в Сирии.
Взгляд.ру вчера в 12:17
Политика
Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев
Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Газета.Ru вчера в 23:33
Технологии
Роскачество дало советы по защите данных при краже смартфона
Роскачество дало рекомендации, как защитить свои персональные данные в случае хищения гаджета.
REGNUM 03:01
Общество
Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА
В Абакане прошел бой по правилам ММА между двумя интернет-фриками Олегом Монголом и Кириллом Терешиным, который известен как «Руки-базуки».
Известия вчера в 18:08
Авто
Появились первые рендерные изображения нового Hyundai Tucson
Судя по последним снимкам, Hyundai Tucson нового поколения действительно сильно изменится внешне: спереди появятся «двухэтажная» оптика (как на новых Santa Fe и Palisade) и массивная радиаторная решетка, визуально объединенная узкими фарами головного света.
Автоновости дня 19 октября в 11:37
Авто
Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили
Каршеринговый сервис YouDrive с 21 октября начал продажу машин из своего автопарка, сообщил РБК представитель компании.
Коммерсантъ 02:12
Политика
Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией
Конгрессмены США потребовали включить украинский нацбатальон "Азов" в список террористических организаций, передает ФАН.
Газета.Ru 18 октября в 10:32
Происшествия
Названо число пострадавших при прорыве дамбы в Красноярском крае
Ранее ИА REGNUM сообщало о 13 погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае, судьба ещё 13 человек остаётся неизвестной.
REGNUM 19 октября в 03:29
Общество
Малышева назвала три таблетки, нужные людям после 50 лет
Как сообщает ToDay News Ufa источник, чтобы отодвинуть преждевременную старость людям после 50 лет следует обратить внимание на три препарата.
ToDay News Ufa вчера в 13:48
Общество
В России выросли продажи антидепрессантов
Аптечные продажи антидепрессантов и успокоительных выросли на 12–15% по сравнению с годом ранее.
Известия вчера в 14:00
Общество
В Роспатенте рассказали о самой необычной в 2019 году заявке на патент
Самой необычной заявкой на патент 2019 года оказался зимний гаечный ключ.
Российская газета вчера в 20:41
Армия и оружие
НАТО изменит методику учений с учетом российских боевых возможностей
"Вероятно, что возможности России в области ограничения и воспрещения доступа и маневра в случае боевых действий со странами НАТО станут для них труднопреодолимым препятствием в проведении военных операций альянса", - цитирует RT выдержку из документа.
Российская газета 02:55
Общество
Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз
Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.
Известия вчера в 22:49
Общество
ПФР напомнил о возможности выйти на пенсию раньше срока
Россияне предпенсионного возраста имеют возможность выйти на пенсию раньше установленного срока, если они не могут трудоустроиться.
РБК вчера в 03:42
Общество
В Челябинске назначили нового вице-мэра по городскому хозяйству
Деловой квартал (Челябинск) 01:46
Происшествия
В Москве пьяный мужчина ранил полицейского ножом при задержании
Инцидент произошел в ночь на 20 октября, мужчина «вел себя агрессивно и при задержании оказал активное физическое сопротивление полицейским, предметом, похожим на нож, нанес резаную рану кисти одному из сотрудников», рассказали в ведомстве.
РБК 02:41
Шоу-бизнес
У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочка
У звездной пары родилась дочка. Первой градусную весть сообщила телеведущая Тина Канделаки.
Комсомольская правда 19 октября в 06:34
Экономика
ЦБ предложили отправить под «гильотину» 27 «антиотмывочных» норм
"Регуляторная гильотина" от ЦБ В сентябре Банк России предложил финансовым организациям проанализировать, какие регуляторные нормы мешают развитию рынка или утратили актуальность.
РБК 00:00
Происшествия
В Петербурге 10 человек ранены при столкновении маршрутки и трамвая
Как минимум десять человек получили травмы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Российская газета вчера в 13:31