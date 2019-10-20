Общество

ТелепрограммаТелепрограммаЯгудин рассказал, как протекала болезнь Тотьмяниной

Сегодня за состояние здоровья известной российской фигуристки Татьяны Тотьмяниной, как-будто переживать уже не приходится. Она успешно прооперирована и сейчас восстанавливает силы.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Ягудин рассказал о диагнозе своей жены Тотьмяниной

Газета.Ruвчера в 19:26

Татьяна Тотьмянина получила серьезное предостережение от врачей о вероятной онкологии

Российский Диалогвчера в 04:13

«Новообразований было уже шесть-семь»: Тотьмяниной удалили желчный пузырь ради спасения от рака

Комсомольская правда19 октября в 17:50

Ягудин рассказал о борьбе Татьяны Тотьмяниной с онкологией

РЕН ТВ19 октября в 21:22

Ягудин рассказал, как протекала болезнь Тотьмяниной

Телепрограмма19 октября в 21:38

Ягудин рассказал подробности о проблемах со здоровьем у Тотьмяниной

РИА Новостивчера в 02:21

Татьяна Тотьмянина выписалась из больницы, где ей удалили желчный пузырь

Вокруг ТВ19 октября в 11:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 00:02, Ашберн
Футбол

«Динамо» и «Краснодар» сыграли вничью

Российская газета вчера в 14:46
Происшествия

В Саратове неизвестный открыл стрельбу из автомата Калашникова

В центре Саратова неизвестный устроил стрельбу из автомата Калашникова.
Газета.Ru 19 октября в 10:35
Общество

«Горіла Хата» — 95-й квартал жёстко постебался над бывшей главой НБУ Гонтаревой

В последнем выпуске «Вечернего квартала» участники передачи едко высмеяли бывшую главу Нацбанка Украины, верную прислужницу Петра Порошенко Валерию Гонтареву, разворовавшую бюджет страны и скрывающуюся в Лондоне.
Rusvesna.su вчера в 16:13
Происшествия

Число пострадавших при прорыве дамб в Красноярском крае увеличилось до 26 человек

Число пострадавших в результате прорыва дамб золотодобывающей артели в районе деревни Щетинкино Красноярского края увеличилось с 16 до 26 человек.
ТАСС вчера в 22:19
Армия и оружие

Описаны оставленные американцами вещи на базе в Сирии

Американские военные, покинувшие базу Дадат на севере Сирии, оставили после себя документацию, жесткие диски и личные вещи.
Lenta.ru вчера в 08:55
Хоккей

Овечкин, Кузнецов и Орлов помогли «Вашинтону» обыграть «Чикаго»

Ощутимый вклад в успех "столичных" внесли российские легионеры Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов: первый забил гол, второй выступил в роли ассистента Ти Джея Оши в моменте с первым голом "кэпз", а третий сделал решающий пас на Ларса Эллера, забившего пятый гол.
Вести.Ru вчера в 22:03
Политика

Назначенный Зеленским губернатор Киевской области подал в отставку

Бно-Айриян был назначен на должность губернатора Киевской области указом президента 10 июля 2019 года.
ТАСС вчера в 05:42
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил возобновлением военной операции в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил возобновить военную операцию в Сирии, если по истечении 120 часов договоренность с США о выводе курдских сил не будет исполнена.
РЕН ТВ вчера в 13:25
Политика

Die Welt: Путин побеждает без войны

Немецкое издание Die Welt, анализируя обстановку в Сирии и последние действия таких игроков, как Турция и США, отмечает, что президент России добился в регионе того, "о чем мудрые военачальники во все века только мечтают: победы без войны".
Российская газета вчера в 14:49
Армия и оружие

CNN: Трамп играет в «русскую рулетку» в Сирии

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп начал играть в "русскую рулетку", когда вывел войска страны из Сирии.
Газета.Ru вчера в 21:26
Политика

Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев

Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Газета.Ru вчера в 23:33
Шоу-бизнес

Ирина Безрукова показала семейную идиллию с Валерием Николаевым

Поскольку стены декораций плотно украшены ее совместными портретами с Николаевым, ей, похоже, придется сыграть с ним роль счастливой семейной пары.
Дни24 вчера в 07:51
Здоровье

По три яйца в день разрешил есть доктор Мясников

«Вредно есть больше трех яиц, но не в неделю, а в день», - сказал Мясников.
Соловей.Инфо 19 октября в 05:15
Футбол

«Крылья Советов» спустя пять лет победили в Оренбурге

«Крылья» не могли выиграть в Оренбурге пять лет. В последний раз это случилось 29 сентября 2014-го года, тогда волжане победили 1:0.
Спорт день за днем вчера в 06:31
Армия и оружие

В США назвали самый быстрый истребитель МиГ-25 бесполезным

Самый быстрый истребитель в мире советский МиГ-25 назвали неуклюжим и бесполезным. Об этом пишет американское издание We are the Mighty.
Газета.Ru вчера в 21:58
Гаджеты

Xiaomi выпустил прошивку MIUI 11

Несколько мобильных устройств Redmi и Xiaomi получили новую версию прошивки MIUI 11.
iReactor 19 октября в 22:32
Авто

Назвали вредные привычки автовладельцев

Немногие знают, насколько опасной может быть привычка держать руку на рычаге КПП во время движения.
Автоновости дня вчера в 03:43
Политика

НАТО выступило против моратория на размещение ракет средней дальности

В интервью Готтенмюллер, которая четыре для назад покинула свой пост, прокомментировала письмо президента России Владимира Путина генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу с предложением ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности.
Телеканал 360° вчера в 16:09
Футбол

Гвардиола назвал причину поражений «Ман Сити» в этом сезоне ЛЧ

Напомним, что "Ман Сити" не разу не выходил дальше четвертьфинала ЛЧ.
Газета.Ru вчера в 20:33
Шоу-бизнес

У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочка

У звездной пары родилась дочка. Первой градусную весть сообщила телеведущая Тина Канделаки.
Комсомольская правда 19 октября в 06:34
Фигурное катание

Костомаров назвал выступление Щербаковой историческим событием

Газета.Ru вчера в 22:35
Общество

На Японию идут два новых тайфуна

К берегам Японии приближаются два новых тайфуна, передает РИА «Новости» со ссылкой на главное метеоуправление страны.
Росбалт вчера в 21:20
Общество

Российскому миллиардеру грозит арест активов в Великобритании

Мой Брянск вчера в 14:22
Общество

Встречаем новый месяц во всеоружии: любовный гороскоп на ноябрь 2019

Тельцам любовный гороскоп на ноябрь обещает повышенное внимание со стороны определенного человека.
Popcornnews.ru вчера в 18:15
Культура

Путин обратился к празднующим 100-летие Мустая Карима

Газета.Ru 18 октября в 10:54
Авто

Эксперты назвали авто с самыми проблемными АКПП

Автоматические трансмиссии в автомобилях пользуются большим спросом — они позволяют сосредоточиться исключительно на дороге и меньше утомляют, чем «механика».
SpeedMe 18 октября в 04:19
Экономика

Сбербанк поможет застройщикам ускорить продажи

С 1 ноября Сбербанк запускает новый продукт, который ускорит продажи застройщикам, работающим через счета эскроу.
Ведомости вчера в 17:30
Шоу-бизнес

Экс-участница проекта «Дом-2» Ирина Пинчук увеличила грудь

Экс-участница проекта "Дом-2" Ирина Пинчук решилась на увеличение груди.
Дни24 19 октября в 13:30
Происшествия

Покушение на дачу взятки аукнулось двухмиллионным штрафом

Технический директор ООО "Гарант" по указанию осужденного предложил одному из заместителей начальника Западно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" оплатить приобретение дорогостоящего ружья за оказание содействия в заключении с ООО "Гарант" договора аренды земельного участка, принадлежащего ОАО "РЖД", однако тот от предложенной взятки отказался.
КузПресс вчера в 22:51
Общество

Уроженец Одессы вошел в список миллиардеров Forbes

Уроженец Одессы Влад Шмунис стал долларовым миллиардером благодаря сделке своего корпоративного провайдера RingCentral и американской компании Avaya, сообщает Forbes.
Ведомости вчера в 15:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Татьяна Тотьмянина
Российская фигуристка. Олимпийская чемпионка в парном катании. Партнёр - Максим Маринин. Пятикратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка мира. Тренер - Олег Васильев. В сборной России по фигурному катанию с 1999 года. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Алексей Ягудин
Российский фигурист
Российский фигурист, заслуженный мастер спорта России. Олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов и чемпион мира среди юниоров. Введен в зал славы фигурного катания в США в Колорадо-Спрингс.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное