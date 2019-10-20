Общество
ТелепрограммаЯгудин рассказал, как протекала болезнь Тотьмяниной
Сегодня за состояние здоровья известной российской фигуристки Татьяны Тотьмяниной, как-будто переживать уже не приходится. Она успешно прооперирована и сейчас восстанавливает силы.
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Татьяна Тотьмянина получила серьезное предостережение от врачей о вероятной онкологии
Российский Диалогвчера в 04:13
«Новообразований было уже шесть-семь»: Тотьмяниной удалили желчный пузырь ради спасения от рака
Комсомольская правда19 октября в 17:50
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Футбол
«Динамо» и «Краснодар» сыграли вничью
Происшествия
В Саратове неизвестный открыл стрельбу из автомата Калашникова
В центре Саратова неизвестный устроил стрельбу из автомата Калашникова.
Общество
«Горіла Хата» — 95-й квартал жёстко постебался над бывшей главой НБУ Гонтаревой
В последнем выпуске «Вечернего квартала» участники передачи едко высмеяли бывшую главу Нацбанка Украины, верную прислужницу Петра Порошенко Валерию Гонтареву, разворовавшую бюджет страны и скрывающуюся в Лондоне.
Происшествия
Число пострадавших при прорыве дамб в Красноярском крае увеличилось до 26 человек
Число пострадавших в результате прорыва дамб золотодобывающей артели в районе деревни Щетинкино Красноярского края увеличилось с 16 до 26 человек.
Армия и оружие
Описаны оставленные американцами вещи на базе в Сирии
Американские военные, покинувшие базу Дадат на севере Сирии, оставили после себя документацию, жесткие диски и личные вещи.
Хоккей
Овечкин, Кузнецов и Орлов помогли «Вашинтону» обыграть «Чикаго»
Ощутимый вклад в успех "столичных" внесли российские легионеры Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов: первый забил гол, второй выступил в роли ассистента Ти Джея Оши в моменте с первым голом "кэпз", а третий сделал решающий пас на Ларса Эллера, забившего пятый гол.
Политика
Назначенный Зеленским губернатор Киевской области подал в отставку
Бно-Айриян был назначен на должность губернатора Киевской области указом президента 10 июля 2019 года.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил возобновлением военной операции в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил возобновить военную операцию в Сирии, если по истечении 120 часов договоренность с США о выводе курдских сил не будет исполнена.
Политика
Die Welt: Путин побеждает без войны
Немецкое издание Die Welt, анализируя обстановку в Сирии и последние действия таких игроков, как Турция и США, отмечает, что президент России добился в регионе того, "о чем мудрые военачальники во все века только мечтают: победы без войны".
Армия и оружие
CNN: Трамп играет в «русскую рулетку» в Сирии
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп начал играть в "русскую рулетку", когда вывел войска страны из Сирии.
Политика
Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев
Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Шоу-бизнес
Ирина Безрукова показала семейную идиллию с Валерием Николаевым
Поскольку стены декораций плотно украшены ее совместными портретами с Николаевым, ей, похоже, придется сыграть с ним роль счастливой семейной пары.
Здоровье
По три яйца в день разрешил есть доктор Мясников
«Вредно есть больше трех яиц, но не в неделю, а в день», - сказал Мясников.
Футбол
«Крылья Советов» спустя пять лет победили в Оренбурге
«Крылья» не могли выиграть в Оренбурге пять лет. В последний раз это случилось 29 сентября 2014-го года, тогда волжане победили 1:0.
Армия и оружие
В США назвали самый быстрый истребитель МиГ-25 бесполезным
Самый быстрый истребитель в мире советский МиГ-25 назвали неуклюжим и бесполезным. Об этом пишет американское издание We are the Mighty.
Гаджеты
Xiaomi выпустил прошивку MIUI 11
Несколько мобильных устройств Redmi и Xiaomi получили новую версию прошивки MIUI 11.
Авто
Назвали вредные привычки автовладельцев
Немногие знают, насколько опасной может быть привычка держать руку на рычаге КПП во время движения.
Политика
НАТО выступило против моратория на размещение ракет средней дальности
В интервью Готтенмюллер, которая четыре для назад покинула свой пост, прокомментировала письмо президента России Владимира Путина генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу с предложением ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности.
Футбол
Гвардиола назвал причину поражений «Ман Сити» в этом сезоне ЛЧ
Напомним, что "Ман Сити" не разу не выходил дальше четвертьфинала ЛЧ.
Шоу-бизнес
У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочка
У звездной пары родилась дочка. Первой градусную весть сообщила телеведущая Тина Канделаки.
Фигурное катание
Костомаров назвал выступление Щербаковой историческим событием
Общество
На Японию идут два новых тайфуна
К берегам Японии приближаются два новых тайфуна, передает РИА «Новости» со ссылкой на главное метеоуправление страны.
Общество
Российскому миллиардеру грозит арест активов в Великобритании
Общество
Встречаем новый месяц во всеоружии: любовный гороскоп на ноябрь 2019
Тельцам любовный гороскоп на ноябрь обещает повышенное внимание со стороны определенного человека.
Культура
Путин обратился к празднующим 100-летие Мустая Карима
Авто
Эксперты назвали авто с самыми проблемными АКПП
Автоматические трансмиссии в автомобилях пользуются большим спросом — они позволяют сосредоточиться исключительно на дороге и меньше утомляют, чем «механика».
Экономика
Сбербанк поможет застройщикам ускорить продажи
С 1 ноября Сбербанк запускает новый продукт, который ускорит продажи застройщикам, работающим через счета эскроу.
Шоу-бизнес
Экс-участница проекта «Дом-2» Ирина Пинчук увеличила грудь
Экс-участница проекта "Дом-2" Ирина Пинчук решилась на увеличение груди.
Происшествия
Покушение на дачу взятки аукнулось двухмиллионным штрафом
Технический директор ООО "Гарант" по указанию осужденного предложил одному из заместителей начальника Западно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" оплатить приобретение дорогостоящего ружья за оказание содействия в заключении с ООО "Гарант" договора аренды земельного участка, принадлежащего ОАО "РЖД", однако тот от предложенной взятки отказался.
Общество
Уроженец Одессы вошел в список миллиардеров Forbes
Уроженец Одессы Влад Шмунис стал долларовым миллиардером благодаря сделке своего корпоративного провайдера RingCentral и американской компании Avaya, сообщает Forbes.