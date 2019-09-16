Шоу-бизнес
АБНЯгудин рассказал о дежурившей у дома Заворотнюк скорой
Алексей Ягудин в эфире программы «Пусть говорят» на «Первом канале» признался, что летом у дома Анастасии Заворотнюк дежурила машина «скорой помощи».
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Летом я видел карету скорой помощи, которая дежурила практический каждый день около ее дома.
— Алексей Ягудин, российский фигуристРБК 13:40
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«Скорая» дежурила у дома Заворотнюк ежедневно: Алексей Ягудин рассказал о болезни актрисы
Комсомольская правда12:08
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Политика
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В посольстве заявили, что планируют обратиться в Госдепартамент США за разъяснениями, так как «подобные провокационные публикации» могут привести к насилию в отношении сотрудников диппредставительства и их близких.
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Наука
Разработка сибирских ученых повысит мощность РЛС и 5G
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Общество
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32CARS.ru 14 сентября в 16:59
Политика
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Политика
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Нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, где проживает много западных специалистов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства.
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Шоу-бизнес
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Сегодня у актрисы, лежащей в частной клинике Москвы с диагнозом «рак мозга», развились новые осложнения.
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Технологии
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В систему страховщиков будут переданы координаты автомобиля в момент ДТП, направление и скорость его движения, параметры замедления или ускорения машины при аварии, а также дата и время происшествия.
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Политика
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Происшествия
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Тюрин был экстрадирован в США из Грузии в сентябре 2018 года. Тогда же он впервые предстал перед судом, где отрицал вину.
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Футбол
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Коммерсантъ 15:53
Происшествия
В Саратове возбудили дело по факту изнасилования врача
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Общество
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Российские власти "концептуально" поддержало законопроект о запрете продажи алкоголя кафе и барах с залом обслуживания менее 20 кв.м, находящихся в жилых домах.
Газета.Ru 23:25
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Газета.Ru 22:34
Политика
Путин ставит Зеленскому жёсткие условия по Донбассу
«Закон об особом статусе Донбасса начинает действовать на временной основе в день выборов и на постоянной — после выборов, после итогового доклада Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ», — сказал политик.
Rusvesna.su 22:30
Происшествия
Дело об убийстве 12-летней жительницы Забайкалья направлено в суд
Почти год потребовалось следователям Забайкальского края, чтобы передать в суд уголовное дело в отношении мужчины, обвинённого в убийстве 12-летней школьницы, чей труп после масштабных поисков был найден на одной из автостоянок в Чите осенью 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Новая волна бабьего лета придет в Москву 23 сентября
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Известия 19:36
Финансы
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Аналитик прогнозирует, что потенциал роста рубля в первые часы после открытия торгов ограничится зоной 63 – 62,5 руб. При таких ценах на нефть потенциал укрепления рубля еще не исчерпан, считает аналитик "ВТБ капитала" Максим Коровин.
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Авто
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