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АБНЯгудин рассказал о дежурившей у дома Заворотнюк скорой
Алексей Ягудин в эфире программы «Пусть говорят» на «Первом канале» признался, что летом у дома Анастасии Заворотнюк дежурила машина «скорой помощи».
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Летом я видел карету скорой помощи, которая дежурила практический каждый день около ее дома.
— Алексей Ягудин, российский фигуристРБК 13:40
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«Скорая» дежурила у дома Заворотнюк ежедневно: Алексей Ягудин рассказал о болезни актрисы
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