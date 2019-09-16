Шоу-бизнес

АБНАБНЯгудин рассказал о дежурившей у дома Заворотнюк скорой

Алексей Ягудин в эфире программы «Пусть говорят» на «Первом канале» признался, что летом у дома Анастасии Заворотнюк дежурила машина «скорой помощи».
Читать в источнике
Комментировать1
Алексей Ягудин
Летом я видел карету скорой помощи, которая дежурила практический каждый день около ее дома.
— Алексей Ягудин, российский фигуристРБК 13:40

Подробнее о событии

Ягудин признался, что летом у дома Заворотнюк дежурила «скорая»

Телепрограмма12:05

Алексей Ягудин: «Почти каждый день карета скорой помощи дежурила у дома Заворотнюк»

StarHit.ru14:30

Ягудин рассказал о тяжелой болезни Заворотнюк: «Шокировало даже меня — многое повидавшего человека»

Sport24.ru12:00

Алексей Ягудин рассказал, что летом у дома Анастасии Заворотнюк почти каждый день дежурила скорая помощь

Вокруг ТВ12:02

Ягудин сообщил о дежурившей у дома Заворотнюк машине скорой помощи

РБК13:40

«Скорая» дежурила у дома Заворотнюк ежедневно: Алексей Ягудин рассказал о болезни актрисы

Комсомольская правда12:08

«Я видел каждый день карету скорой помощи»: Ягудин о болезни Заворотнюк

Дни.ру14:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 20:25, Вашингтон
Шоу-бизнес

Первому каналу пригрозили судом из-за эфира про Заворотнюк

Lenta.ru 16:33
Общество

В Норвегии поймали рыбу-монстра с огромными глазами

Молодой рыбак из Норвегии Оскар Ландал ловил палтуса в вблизи острова Аннёйа в Норвежско море, однако выловил странную рыбу-мутанта с гигантскими глазами.
Gazeta.SPb 17:58
Армия и оружие

Трамп допустил военный ответ США на атаку против Саудовской Аравии

Дональд Трамп считает военные действия США адекватным ответом на атаку дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии.
Lenta.ru 17:44
Происшествия

В Саратове изнасиловали приехавшую на вызов женщину-врача

В Саратове мужчина изнасиловал врача, которая попросила его помощи в поиске дома пациента.
Известия 18:27
Политика

В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики

Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
РИА Новости 10:18
Политика

Раскритикованная Путиным чиновница решила уволиться

Lenta.ru 04:15
Общество

Вступили в силу изменения в законы о «дачной амнистии»

С 16 сентября в силу вступили изменения в закон о "дачной амнистии".
Газета.Ru 01:45
Футбол

Клопп может покинуть «Ливерпуль» из-за плохой погоды в Англии

Фанатам «Ливерпуля» остаётся надеяться, что погода на туманном Альбионе сжалится над ними и позволит тренеру оставаться у руля ещё долгое время.
Чемпионат 15:35
Общество

В России изменятся правила ухода в отпуск

Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru 10:48
Политика

Глава МИД Украины раскрыл «формулу Зеленского» по войне в Донбассе

РБК 18:20
Политика

Глава офиса Зеленского рассказал о неудачных звонках в Кремль

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан в интервью ВВС рассказал о нескольких своих неудачных попытках дозвониться в Кремль.
BFM.ru 10:20
Политика

В Праге мужчина приковал себя цепью к памятнику маршалу Коневу

Неизвестный мужчина во второй половине дня в понедельник приковал себя цепью к памятнику советскому маршалу Ивану Коневу, выражая таким образом свой протест против решения властей района Прага-6, на территории которого находится монумент, о перемещении его в музей, сообщила журналистам представитель полиции Виолета Сиржиштёва.
РИА Новости 15:30
Общество

Ирина Алашкевич уходит с главы пресс-службы губернатора

Глагол. Иркутское обозрение 03:33
Кино

Первые кадры с главными героями нового «Терминатора» появились в Сети

Первые кадры с главными героями нового фильма «Терминатор: Темные судьбы» опубликовал журнал Total Film.
Слово и Дело 18:22
Гаджеты

Смартфоны Samsung Galaxy S и Galaxy Note объединятся в одну линейку

В Сети сообщают, что обе флагманские линейки смартфонов Samsung могут объединиться в одну. Новое поколение будет называться Galaxy One.
Дни24 11:33
Энергетика

Forbes: российские бизнесмены стали лидерами по росту капитала за день

Российские бизнесмены в понедельник, 16 сентября, стали лидерами по росту состояния, свидетельствуют данные рейтинга богатейших людей мира Forbes Real Time, который обновляется в режиме реального времени.
Ведомости 10:16
Экономика

На 7 процентов повысят социальные пенсии россиян в 2020 году

Правительство РФ планирует проиндексировать страховые пенсии в России на 6,6%, а социальные - на 7%.
НДН.инфо 14 сентября в 01:27
Музыка

На Шнурова написали заявление в полицию после концерта в Ростове

РЕН ТВ 03:50
Армия и оружие

Крылатая ракета для уничтожения «Панциря-С1» создаётся в Европе

Европейские компании Matra BAE Dynamics Alenia (MBDA) и Leonardo разрабатывают крылатую ракету класса «воздух-поверхность» Select Precision Effects At Range Electronic Warfare (SPEAR-EW).
News.ru 14 сентября в 19:01
Кино

Скончался актер из сериала «Беверли-Хиллз, 90210»

У актера остались жена и восьмилетний сын. Терк снялся в нескольких десятках фильмов. Чаще всего актер исполнял роли второго плана.
Kazanfirst.ru 14:18
Армия и оружие

Стратегические учения «Центр-2019» стартуют в ЦВО

Стратегические командно-штабные учения "Центр-2019" Вооруженных сил РФ стартуют в Центральном военном округе (ЦВО).
Экономика сегодня вчера в 17:56
Происшествия

Самолет Red Wings загорелся перед вылетом из Черногории

Проблемы возникли у лайнера Airbus A321 российской авиакомпании Red Wings, который должен был 16 сентября отправиться из черногорского Тивата в Москву.
Вести.Ru 16:38
Политика

Захарова оценила слова посла США в Сербии о бомбардировках Югославии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем «Facebook» прокомментировала слова покидающего пост посла США в Сербии Кайла Скотта.
Военное дело вчера в 11:14
Происшествия

Устинов получил 3,5 года колонии за нападение на омоновца 3 августа

RT на русском 06:11
Общество

Синоптики прогнозируют третью волну бабьего лета в Москве

Третья волна бабьего лета ожидается в Москве с 23 по 27 сентября, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
RT на русском 04:44
Авто

Volkswagen объявил старт продаж самого бюджетного седана Jetta

Jetta является суббрендом компании, специализирующимся на выпуске бюджетных моделей. В продаже уже есть Jetta VS5 на базе Volkswagen Tharu.
Letnews.ru 04:56
Авто

Продажи новых электрокаров в России растут пять месяцев подряд

Автостат вчера в 06:30
Транспорт

Как меняется транспорт Петербурга

Всего же к 2023 году в Санкт-Петербурге появится 29 новых станций, три электродепо, а длина эксплуатируемых линий достигнет 178,1 км. В 2022 году планируется объявить конкурс на строительство вестибюля станции "Театральная", а также по строительству вторых вестибюлей существующих станций — "Василеостровская" и "Балтийская".
RT на русском 09:10
Политика

Белоруссия раскрыла схему поставок оружия из Украины в Россию

Таможенная служба Белоруссии совместно со специалистами комитета госбезопасности страны раскрыла одну из схем переправки оружия из Украины в Россию транзитом через территорию республики.
РБК 19:44
Общество

В Минтруде готовят эксперимент по четырехднёвной рабочей неделе

В Министерстве труда и соцзащиты готовится совещание по вопросу тестового введения четырёхдневной рабочей недели на нескольких предприятиях, сообщает 16 сентября газета «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского.
REGNUM 10:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алексей Ягудин
Российский фигурист
Российский фигурист, заслуженный мастер спорта России. Олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов и чемпион мира среди юниоров. Введен в зал славы фигурного катания в США в Колорадо-Спрингс.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Анастасия Заворотнюк
Российская актриса
Российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное