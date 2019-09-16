Летом я видел карету скорой помощи, которая дежурила практический каждый день около ее дома.

Алексей Ягудин в эфире программы «Пусть говорят» на «Первом канале» признался, что летом у дома Анастасии Заворотнюк дежурила машина «скорой помощи».

Ягудин рассказал о дежурившей у дома Заворотнюк скорой

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