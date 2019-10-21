Общество

Российская газетаРоссийская газетаЯгудин рассказал о диагнозе Тотьмяниной

Олимпийский чемпион по фигурному катанию 2002 года Алексей Ягудин рассказал, что обследования не выявили рака у его жены - чемпионки Игр-2006 Татьяны Тотьмяниной. Прославленный фигурист поделился подробностями состояния здоровья своей жены в эфире программы "Центральное телевидение" на канале НТВ.
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Российская фигуристка. Олимпийская чемпионка в парном катании. Партнёр - Максим Маринин. Пятикратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка мира. Тренер - Олег Васильев. В сборной России по фигурному катанию с 1999 года. Заслуженный мастер спорта России.
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Алексей Ягудин
Российский фигурист
Российский фигурист, заслуженный мастер спорта России. Олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов и чемпион мира среди юниоров. Введен в зал славы фигурного катания в США в Колорадо-Спрингс.
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