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Российская газетаЯгудин рассказал о диагнозе Тотьмяниной
Олимпийский чемпион по фигурному катанию 2002 года Алексей Ягудин рассказал, что обследования не выявили рака у его жены - чемпионки Игр-2006 Татьяны Тотьмяниной. Прославленный фигурист поделился подробностями состояния здоровья своей жены в эфире программы "Центральное телевидение" на канале НТВ.
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«Новообразований было уже шесть-семь»: Тотьмяниной удалили желчный пузырь ради спасения от рака
Комсомольская правда19 октября в 17:50
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Депутат парламента Сирии Джансет Казан заявила РИА Новости, что турецкие войска находятся в окружении на северо-востоке республики и скоро покинут эту территорию.
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"Прибывшими на место сотрудниками полиции был задержан и доставлен в ОМВД гражданин, 1973 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, который вел себя агрессивно и при задержании оказал активное физическое сопротивление, предметом похожим на нож нанес резаную рану кисти полицейскому", - рассказали в пресс-службе.
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