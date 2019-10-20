Общество

Газета.RuГазета.RuЯгудин рассказал о диагнозе своей жены Тотьмяниной

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал о подозрениях на рак у его жены экс-фигуристки Татьяны Тотьмяниной в эфире программы "Центральное телевидение" на канале НТВ.
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Алексей Ягудин
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Российский фигурист, заслуженный мастер спорта России. Олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов и чемпион мира среди юниоров. Введен в зал славы фигурного катания в США в Колорадо-Спрингс.
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