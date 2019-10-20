Общество
Газета.RuЯгудин рассказал о диагнозе своей жены Тотьмяниной
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал о подозрениях на рак у его жены экс-фигуристки Татьяны Тотьмяниной в эфире программы "Центральное телевидение" на канале НТВ.
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Татьяна Тотьмянина получила серьезное предостережение от врачей о вероятной онкологии
Российский Диалог04:13
«Новообразований было уже шесть-семь»: Тотьмяниной удалили желчный пузырь ради спасения от рака
Комсомольская правдавчера в 17:50
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Общество
Побит рекорд самого долгого в истории беспосадочного авиарейса
Кино
Paramount Pictures доработает фильм «321-я Сибирская»
Политика
CNN назвал Россию «бесспорным лидером» в Сирии
Россия закрепила за собой роль государства, обладающего ключевым влиянием в Сирии, решить исход противостояния между Турцией и курдами может только Москва.
Космос
Ученые создают надувной бублик для полета на край Солнечной системы
Общество
Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра
Уточняется, что около 20 человек вышли на протест против проведения спектакля московского театра "У Никитских ворот".
Происшествия
Главу Белгородского района арестовали по обвинению во взятке
Суд арестовал главу администрации Белгородского района Анатолия Попкова, который обвиняется в получении взятки, сообщил в воскресенье РИА Новости представитель управления ФСБ по региону.
Шоу-бизнес
Владимир Зеленский с женой гостили у Анастасии Заворотнюк
В конце программы Анастасия Заворотнюк призналась в дружбе с женой Зеленского, а также отметила, что однажды она принимала семью будущего президента у себя в гостях.
Армия и оружие
Трамп намекнул, что Сирия станет для России новым Афганистаном
В ходе своей недавней встречи с президентом Италии Серджо Матареллой Дональд Трамп прокомментировал ситуацию в Сирии, сравнив её с войной в Афганистане.
Наука
Учёные научились делать людей невидимыми
Транспорт
Суздальницкий рассказал о низкой выручке новых автобусов в Чите
Председатель комитета городского хозяйства администрации Читы Константин Суздальницкий на еженедельной планерке городских властей рассказал о низкой выручке новых автобусов, запущенных на прошлой неделе.
Политика
Лавров рассказал о провокациях в дипломатии
14 октября ректор МГИМО Анатолий Торкунов, учившийся вместе с Лавровым, рассказал, что всегда знал: его однокурсник — «человек с очень серьезными лидерскими задатками, увлеченно занимающийся будущей профессией».
Происшествия
В центре Москвы загорелся ресторан
В центре Москвы загорелся ресторан. Об этом 21 октября сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Гаджеты
Amazon подвергает новые идеи проверке пресс-релизом
Amazon применяет тест с пресс-релизом при разработке своих последних технологий, представленных в конце сентября, — "умной" колонки Echo Studio и наушников Echo Buds.
Общество
Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии увеличилось до 77
Количество погибших в результате удара по Японии мощного тайфуна «Хагибис» возросло до 77 человек.
Энергетика
«Нафтогаз» выставит иск «Газпрому» на $11 млрд за прекращение транзита
Витренко подчеркнул, что именно в данную сумму "Нафтогаз" оценил потери из-за прекращения транзита российского газа через территорию Украины, и эти $11 млрд станут хорошей компенсацией за потерю средств, которые Украина получала за транзит российского голубого топлива, пишет ТАСС.
Происшествия
Жертвами прорыва дамбы в Красноярском крае стали 15 человек
Дамба на реке Сейба принадлежит золотодобывающему предприятию и возведена незаконно.
Общество
Дженнифер Лоуренс сыграла свадьбу с арт-дилером
Звезда и одна из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда Дженнифер Лоуренс вышла замуж: в субботу, 19 октября, 29-летняя лауреатка "Оскара" вступила в брак с 34-летним арт-дилером Куком Марони, о помолвке с которым стало известно в феврале этого года.
Общество
Больше всего газа на зарплату могут купить жители ЯНАО, НАО и Сахалина
В число лидеров входят Ненецкий автономный округ, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ—Югра и Москва, где на зарплату доступно более 10 тыс. куб. м газа.
Происшествия
Амба. Почему таежные реки перегораживают дамбами и почему экологи не смогли спасти золотодобытчиков в Красноярском крае
Красноярский край P. S. Росприроднадзор проверит уровень загрязнения реки Сейба после прорыва дамбы.
Общество
Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА
Известный блогер Олег Монгол победил Кирилла "Руки-базуки" Терешина в поединке альтернативным правилам смешанных единоборств (MMA), передает "Спорт-Экспресс".
Армия и оружие
США установят на корабле первый боевой лазер
По данным портал Drive, лазерный комплекс доставили на базу ВМС США в Сан-Диего; его установят на десантном корабле-доке USS Portland (LPD-27).
Космос
Астрономы планируют снять на видео центр галактики
Для сравнения, центр Млечного Пути — квазар Стрелец А * весит "всего лишь" 4 миллиона масс Солнца.
Общество
Гороскоп на 20 октября: Скорпионам следует сменить обстановку
Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Здоровье
Врачи получат дополнительные денежные премии
Что даст такая мера пациентам, врачам и государству, рассказали эксперты в пресс-центре «Парламентской газеты».
Гаджеты
Xiaomi выпустил прошивку MIUI 11
Несколько мобильных устройств Redmi и Xiaomi получили новую версию прошивки MIUI 11.
Общество
Женщина пообещала не рожать и забеременела 22-м ребенком
Мать самой большой семьи в Британии Сью Рэдфорд рассказала о своей 22-й беременности.
Общество
В Калифорнии активизировался спавший 500 лет разлом
В Южной Калифорнии впервые за 500 лет начал движение разлом в земной коре под названием Гарлок, способный вызвать землетрясение магнитудой 8 баллов, выяснили исследователи из Калифорнийского Технологического института.
Политика
Зеленский примет участие в церемонии интронизации императора Японии
Президент Украины Владимир Зеленский 21-24 октября осуществит визит в Японию и примет участие в церемонии интронизации императора Нарухито, сообщила в воскресенье пресс-служба украинского главы государства.