Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал о подозрениях на рак у его жены экс-фигуристки Татьяны Тотьмяниной в эфире программы "Центральное телевидение" на канале НТВ.

Ягудин рассказал о диагнозе своей жены Тотьмяниной

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